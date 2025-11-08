Видео
Видео

Гороскоп на 8 ноября: Девам — покой, Водолеям — странные знаки

Гороскоп на 8 ноября: Девам — покой, Водолеям — странные знаки

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 01:04
обновлено: 01:07
Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суббота, 8 ноября, несет сложную, но важную энергетику. Луна убывающая в знаке Близнецов помогает обрести спокойствие и понять, куда двигаться дальше. Но 19-е лунные сутки требуют особой внимательности к мыслям и поступкам. Астрологи советуют всем знакам Зодиака избегать поспешных решений, споров и хаотичного общения, ведь сегодня легко потерять равновесие.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 8 ноября.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 8 ноября:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете почувствовать раздражение из-за пустяков, но не позволяйте эмоциям управлять вами. Вместо споров сосредоточьтесь на том, что реально под вашим контролем — уборка, порядок и тишина принесут спокойствие.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com
Телец (21 апреля — 21 мая)

День подскажет вам, кому можно доверять. Если кто-то выводит вас из равновесия — ограничьте общение. Избегайте импульсивных покупок, а взамен позаботьтесь о собственном комфорте и здоровье.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша активность сегодня может обернуться хаосом, если не установите границы. 8 ноября — не лучший день для новых контактов, лучше завершить старые дела и оставить себя в покое.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день покажет, насколько вы эмоционально устойчивы. Астрологи советуют избегать конфликтов и сплетен — все сказанное сегодня может вернуться к вам. Займитесь очищением пространства или размышлениями в тишине.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 июля — 21 августа)

Вы будете чувствовать потребность доказать свою правоту, но сегодня стоит сделать шаг назад. Молчание и наблюдение принесут больше пользы, чем активные действия. Не реагируйте на провокации.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Дева (22 августа — 23 сентября)

Может появиться ощущение усталости или эмоционального опустошения. Лучше всего провести субботу дома, сделать что-то приятное для себя — например, почитать или навести порядок в вещах.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете попасть в эпицентр чужих эмоций. Не вмешивайтесь в споры — просто наблюдайте. Если почувствуете напряжение, поможет свежий воздух или короткая прогулка.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com
Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День провоцирует вас к глубоким эмоциям и ревности. Если почувствуете, что ситуация выходит из-под контроля — остановитесь. Лучше отпустите обиды, чем пытайтесь доказать свою правоту.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы склонны сегодня говорить больше, чем нужно. Осторожно с советами — не все готовы их слышать. Используйте энергию этого дня для самоанализа или планирования будущих дел.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Козерог (22 декабря — 19 января)

Не перегружайте себя обязанностями, даже если чувствуете, что "надо". 8 ноября благоприятен для тишины, простых дел и осознания собственных границ. Прислушивайтесь к себе.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com
Водолей (20 января — 18 февраля)

Могут возникать странные совпадения или ситуации, кажущиеся "знаками". Не спешите делать выводы — сначала обдумайте все. Вечер лучше провести без гаджетов и шума.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете особенно чувствительны к эмоциям других людей. Поэтому старайтесь не втягиваться в чужие переживания. Суббота подходит для медитации, очищения пространства и заботы о душевном спокойствии.

 

Гороскоп на 8 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
