Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 квітня, Місяць, що росте, все ще перебуває під впливом вогняного Лева, заряджаючи пристрастю та енергією. Та разом з цим ми зустрічаємо 9-й місячний день — один із найнебезпечніших у місячному календарі. Це час внутрішніх спокус, страхів і тривог, які можуть виникати без жодної логічної причини. Деякі знаки Зодіаку можуть відчути роздратування, втому, інші навпаки — раптовий сплеск натхнення. Астрологи попереджають усіх представників зодіакального кола, у цей понеділок варто бути особливо уважними до своїх думок, тримати під контролем емоції та не реагувати на провокації.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 7 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам буде складно стримувати себе — вогонь у грудях розпалить бажання діяти, сперечатись і відстоювати свою правду. Але астрологи радять прикусити язика, якщо не хочете нарватись на конфлікт, особливо на роботі. Річ у тім, що через непросту енергію дня, люди можуть сприйняти вашу прямоту за агресію. Вечір краще провести в тиші — медитація або спорт знімуть зайву напругу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День принесе Тельцям важливі новини, пов’язані з роботою або грошима. Не чекайте легких рішень — доведеться добряче попрацювати. Уникайте імпульсивних покупок і не вірте обіцянкам, які звучать занадто добре. Вечір чудово підійде для смачної вечері вдома з близькими — вам потрібен затишок і спокій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей понеділок, 7 квітня, пролетить, як на крилах, але не без турбулентності. На роботі можливі приємні несподіванки — наприклад, похвала або підтримка колег. Проте, астрологи попереджають Близнюків, що сьогодні вони можуть стати жертвами самообману. Обов’язково перевіряйте інформацію та не довіряйте чуткам. Увечері краще обмежити спілкування — зосередьтеся на собі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

На Раків сьогодні чекають емоційні американські гірки. Можуть виникати сумніви, тривожні думки, страхи. Але саме через них ви можете побачити те, що давно відмовлялися визнавати. Якщо є можливість — працюйте з дому. Вечірній душ, свічки й хороша книга допоможуть відновити рівновагу.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть енергійними та бадьорими. Бажання діяти та підкорювати вершини буде сильним. Та водночас слід бути вкрай обережними, адже ви можете піддатися спокусам. Імпульсивні рішення можуть нашкодити. Астрологи радять бути мудрими. Увечері зірки обіцяють заряд натхнення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день — ваш шанс на глибоке переосмислення. Не поспішайте приймати рішення, особливо фінансові. Сьогодні — не час для запуску нових проєктів, але добре зайнятись дрібницями, які потребують уваги. Запишіть думки — вони будуть цінними. Вечір може принести несподівану розмову або внутрішнє прозріння.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей понеділок, 7 квітня, принесе вам напругу та бажання усамітнитися. Слова деяких людей можуть вас глибоко вразити або навіть образити. Але не все сказане варто приймати близько до серця. Зосередьтеся на речах, які вас надихають та налаштовують на філософські роздуми. Увечері дозвольте собі спокій та красу — ванна з ароматичною сіллю або травами, улюблений серіал.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Енергетика дня накладеться на вашу чутливість, тож можуть виникати глибокі, але важкі думки. Сьогодні краще не лізти у суперечки — емоції заважатимуть логіці. Вам буде важко зосередитися на роботі або навчанні. Але якщо збережете холодну голову та проявите наполегливість, зможете отримати неймовірні результати. Вечір сприятливий для глибокої розмови з кимось особливим.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вас буквально переповнюватиме енергія. І хоч сьогодні буде не найкращий день для проривів, у вас є шанс надихнути інших. Уникайте обіцянок, які не зможете виконати. На роботі можуть запропонувати щось нове — подумайте, але не відповідайте одразу. Вечір обіцяє пригоди — навіть якщо це буде прогулянка містом.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні можливий внутрішній дискомфорт — це тимчасово. День вимагатиме від Козерогів сили волі — робота, обов'язки, чужі прохання… все одразу. Але якщо дотримуватиметесь плану, зможете усе. Не варто розпочинати нічого нового, але довести старе до кінця — ідеально. Увечері на вас чекає приємне полегшення та затишок.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви сьогодні — антена, яка вловлює все: настрій людей, атмосферу, навіть натяки. І в цьому є ризик — втратити себе в чужому шумі. Астрологи рекомендують фільтрувати інформацію й не втручатись у конфлікти. На роботі — можливість нестандартного рішення. Увечері дозвольте собі мріяти, писати, творити — це лікує.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День важкий у плані енергетики. З самого ранку Рибам може не вистачати бадьорості. Постарайтеся не навантажувати себе надміру, дайте собі час розкачатись. Зараз краще уникати нових справ, фокусуйтеся на тому, що давно чекає на завершення. А от вечір може стати дуже теплим — час для кохання, спогадів і внутрішнього тепла.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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