Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 7 апреля, растущая Луна все еще находится под влиянием огненного Льва, заряжая страстью и энергией. Но вместе с этим мы встречаем 9-й лунный день — один из самых опасных в лунном календаре. Это время внутренних соблазнов, страхов и тревог, которые могут возникать без всякой логической причины. Некоторые знаки Зодиака могут почувствовать раздражение, усталость, другие наоборот — внезапный всплеск вдохновения. Астрологи предупреждают всех представителей зодиакального круга, в этот понедельник стоит быть особенно внимательными к своим мыслям, держать под контролем эмоции и не реагировать на провокации.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 7 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам будет сложно сдерживать себя — огонь в груди разожжет желание действовать, спорить и отстаивать свою правду. Но астрологи советуют прикусить язык, если не хотите нарваться на конфликт, особенно на работе. Дело в том, что из-за непростой энергии дня, люди могут воспринять вашу прямоту за агрессию. Вечер лучше провести в тишине — медитация или спорт снимут лишнее напряжение.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет Тельцам важные новости, связанные с работой или деньгами. Не ждите легких решений — придется хорошенько поработать. Избегайте импульсивных покупок и не верьте обещаниям, которые звучат слишком хорошо. Вечер прекрасно подойдет для вкусного ужина дома с близкими — вам нужен уют и спокойствие.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот понедельник, 7 апреля, пролетит, как на крыльях, но не без турбулентности. На работе возможны приятные неожиданности — например, похвала или поддержка коллег. Однако астрологи предупреждают Близнецов, что сегодня они могут стать жертвами самообмана. Обязательно проверяйте информацию и не доверяйте слухам. Вечером лучше ограничить общение — сосредоточьтесь на себе.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раков сегодня ждут эмоциональные американские горки. Могут возникать сомнения, тревожные мысли, страхи. Но именно из-за них вы можете увидеть то, что давно отказывались признавать. Если есть возможность — работайте из дома. Вечерний душ, свечи и хорошая книга помогут восстановить равновесие.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут энергичными и бодрыми. Желание действовать, и покорять вершины будет сильным. Но в то же время следует быть крайне осторожными, ведь вы можете поддаться соблазнам. Импульсивные решения могут навредить. Астрологи советуют быть мудрыми. Вечером звезды обещают заряд вдохновения.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день — ваш шанс на глубокое переосмысление. Не спешите принимать решения, особенно финансовые. Сегодня — не время для запуска новых проектов, но хорошо заняться мелочами, которые требуют внимания. Запишите мысли — они будут ценными. Вечер может принести неожиданный разговор или внутреннее прозрение.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот понедельник, 7 апреля, принесет вам напряжение и желание уединиться. Слова некоторых людей могут вас глубоко поразить или даже обидеть. Но не все сказанное стоит принимать близко к сердцу. Сосредоточьтесь на вещах, которые вас вдохновляют и настраивают на философские размышления. Вечером позвольте себе спокойствие и красоту — ванна с ароматической солью или травами, любимый сериал.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергетика дня наложится на вашу чувствительность, поэтому могут возникать глубокие, но тяжелые мысли. Сегодня лучше не лезть в споры — эмоции будут мешать логике. Вам будет трудно сосредоточиться на работе или учебе. Но если сохраните холодную голову и проявите настойчивость, сможете получить невероятные результаты. Вечер благоприятен для глубокого разговора с кем-то особенным.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вас буквально будет переполнять энергия. И хоть сегодня будет не лучший день для прорывов, у вас есть шанс вдохновить других. Избегайте обещаний, которые не сможете выполнить. На работе могут предложить что-то новое — подумайте, но не отвечайте сразу. Вечер обещает приключения — даже если это будет прогулка по городу.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня возможен внутренний дискомфорт — это временно. День потребует от Козерогов силы воли — работа, обязанности, чужие просьбы... все сразу. Но если будете придерживаться плана, сможете все. Не стоит начинать ничего нового, но довести старое до конца — идеально. Вечером вас ждет приятное облегчение и уют.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня — антенна, которая улавливает все: настроение людей, атмосферу, даже намеки. И в этом есть риск — потерять себя в чужом шуме. Астрологи рекомендуют фильтровать информацию и не вмешиваться в конфликты. На работе — возможность нестандартного решения. Вечером позвольте себе мечтать, писать, творить — это лечит.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День тяжелый в плане энергетики. С самого утра Рыбам может не хватать бодрости. Постарайтесь не нагружать себя сверх меры, дайте себе время раскачаться. Сейчас лучше избегать новых дел, фокусируйтесь на том, что давно ждет завершения. А вот вечер может стать очень теплым — время для любви, воспоминаний и внутреннего тепла.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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