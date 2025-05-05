Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 травня, нас чекає складний і суперечливий день. Знаки Зодіаку можуть відчути як приплив натхнення, так і напад тривоги. Місяць зростає у знаку Діви, що налаштовує на точність, акуратність і практичність. Це гарний період для кропіткої, рутинної роботи — саме така діяльність зараз вдаватиметься найкраще. Але не забуваймо, що на календарі дев'ята місячна доба — одна з найбільш енергетично важких. Астрологи попереджають, у цей час легко піддатися емоціям, стати жертвою ілюзій, вплутатися в конфлікт чи повірити в оману.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 5 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнів чекає день наповнений дрібними справами, які вимагатимуть повної уваги. Але важливо не спішити та бути послідовними. Особливо уважними будьте з документами, перевіряйте все двічі. Вечір буде ідеальний для усамітнення або медитації, аби вгамувати внутрішній неспокій.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні зможуть блиснути своїми ентузіазмом та працелюбністю. Можливі похвала або приємні компліменти. Водночас астрологи радять не сперечатися з близькими через дрібниці: енергія дня надто вибухова. Вечір обіцяє теплу атмосферу вдома.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього понеділка, 5 травня, Близнюкам буде важко сконцентруватися — думки будуть плутатися. Астрологи рекомендують зайнятися справами, які не потребують великої емоційної віддачі. Увечері краще уникати галасливих компаній — вони виснажуватимуть.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні надзвичайно чутливі до настрою інших. Виклики на роботі можуть вибити з рівноваги. Сконцентруйтесь на рутинних справах. Увечері можливі спонтанні думки про зміну професії або місця проживання — не поспішайте з висновками.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам зірки підготували день випробувань. Хтось із колег може спробувати зачепити вас або кинути виклик. Не варто піддаватися на провокації. А от увечері можливий приємний сюрприз від коханої людини або несподіваний сплеск романтики.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні будуть суперзосередженими. Це день, коли ви можете зробити максимум і навіть трохи більше. Єдине, що може завадити — критичність до себе й інших. Не все можна втиснути у ваші стандарти. Вечір обіцяє спокій і задоволення від зробленого.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам доведеться балансувати між бажанням розв'язати всі питання і внутрішньою втомою. Сьогодні — не найкращий день для нових проєктів. Але можна завершити старе, що довго висіло у списку. Вечір добре провести у тиші — без соціальних мереж і новин.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони будуть сьогодні особливо проникливими. Але водночас можуть стати надто підозрілими. Не шукайте "другого дна" там, де його немає. Понеділок буде сприятливий для планування, розрахунків і аналітики. А от увечері вас може поглинути улюблене захоплення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям сьогодні не вистачатиме бадьорості. Справи тягнутимуться повільно, а бажання мріяти — сильніше за бажання працювати. Астрологи радять не наполягати на своєму — емоційна напруга у повітрі занадто висока. Вечір краще провести в компанії тих, хто вас надихає та радує.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей понеділок, 5 травня, принесе Козерогам довгоочікуване відчуття стабільності. Ви будете зосереджені, продуктивні, а керівництво відзначить ваш внесок. Однак не забувайте про здоров'я — день вдалий для профілактичних процедур або візиту до лікаря. Вечір — час навести лад у думках.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям доведеться вчитися стриманості. Сьогодні буде чимало подразників — і в побуті, і на роботі. Намагайтеся менше критикувати себе та інших. Ввечері можливі важливі новини або спілкування, яке змінить настрій.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні надто чутливі до чужих слів. Не варто брати все близько до серця. День не підходить для ухвалення рішень — усе буде здаватися або надто страшним, або надто казковим. Зосередьтеся на простому. Вечір подарує творче натхнення або душевні розмови.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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