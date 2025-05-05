Гороскоп на сегодня, 5 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 5 мая, нас ждет сложный и противоречивый день. Знаки Зодиака могут ощутить как прилив вдохновения, так и приступ тревоги. Луна растет в знаке Девы, что настраивает на точность, аккуратность и практичность. Это хороший период для кропотливой, рутинной работы — именно такая деятельность сейчас будет удаваться лучше всего. Но не забывайте, что на календаре девятые лунные сутки — одни из самых энергетически тяжелых. Астрологи предупреждают, в это время легко поддаться эмоциям, стать жертвой иллюзий, ввязаться в конфликт или поверить в заблуждение.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 5 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнов ждет день наполненный мелкими делами, которые потребуют полного внимания. Но важно не спешить и быть последовательными. Особенно внимательными будьте с документами, проверяйте все дважды. Вечер будет идеален для уединения или медитации, чтобы унять внутреннее беспокойство.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня смогут блеснуть своими энтузиазмом и трудолюбием. Возможны похвала или приятные комплименты. В то же время астрологи советуют не спорить с близкими по пустякам: энергия дня слишком взрывная. Вечер обещает теплую атмосферу дома.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот понедельник, 5 мая, Близнецам будет трудно сконцентрироваться — мысли будут путаться. Астрологи рекомендуют заняться делами, не требующими большой эмоциональной отдачи. Вечером лучше избегать шумных компаний — они будут истощать.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня чрезвычайно чувствительны к настроению других. Вызовы на работе могут выбить из равновесия. Сконцентрируйтесь на рутинных делах. Вечером возможны спонтанные мысли о смене профессии или места жительства — не спешите с выводами.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам звезды подготовили день испытаний. Кто-то из коллег может попытаться задеть вас или бросить вызов. Не стоит поддаваться на провокации. А вот вечером возможен приятный сюрприз от любимого человека или неожиданный всплеск романтики.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня будут суперсосредоточенными. Это день, когда вы можете сделать максимум и даже немного больше. Единственное, что может помешать — критичность к себе и другим. Не все можно втиснуть в ваши стандарты. Вечер обещает спокойствие и удовлетворение от сделанного.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам придется балансировать между желанием решить все вопросы и внутренней усталостью. Сегодня — не лучший день для новых проектов. Но можно завершить старое, что долго висело в списке. Вечер хорошо провести в тишине — без социальных сетей и новостей.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут сегодня особенно проницательными. Но в то же время могут стать чересчур подозрительными. Не ищите "второго дна" там, где его нет. Понедельник будет благоприятен для планирования, расчетов и аналитики. А вот вечером вас может поглотить любимое увлечение.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам сегодня не будет хватать бодрости. Дела будут тянуться медленно, а желание мечтать — сильнее желания работать. Астрологи советуют не настаивать на своем — эмоциональное напряжение в воздухе слишком высокое. Вечер лучше провести в компании тех, кто вас вдохновляет и радует.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот понедельник, 5 мая, принесет Козерогам долгожданное ощущение стабильности. Вы будете сосредоточены, продуктивны, а руководство отметит ваш вклад. Однако не забывайте о здоровье — день удачен для профилактических процедур или визита к врачу. Вечер — время навести порядок в мыслях.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям придется учиться сдержанности. Сегодня будет немало раздражителей — и в быту, и на работе. Старайтесь меньше критиковать себя и других. Вечером возможны важные новости или общение, которое изменит настроение.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня слишком чувствительны к чужим словам. Не стоит принимать все близко к сердцу. День не подходит для принятия решений — все будет казаться либо слишком страшным, либо слишком сказочным. Сосредоточьтесь на простом. Вечер подарит творческое вдохновение или душевные разговоры.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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