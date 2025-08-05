Гороскоп на 5 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 серпня, Місяць росте в Стрільці, а це означає, що ми стаємо більш розважливими, тягнемося до порядку, знань та мудрих порад. 13-та місячна доба — час, коли добре переосмислювати минуле, вносити зміни у свої плани, навчатися, укріплювати зв'язки з досвідом і працювати над собою. Але, як зазначають астрологи, знаки Зодіаку по-різному реагуватимуть на таку енергію — хтось виявить бурхливу активність, хтось розгубиться серед інформаційного потоку, а хтось нарешті знайде своє місце і внутрішній спокій.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 5 серпня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни швидко впораються з будь-якою роботою. Можна братися за складні задачі. Але, астрологи попереджають, не варто дратуватися через дрібниці. Ввечері можуть бути цікаві новини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей вівторок змусить вас сфокусуватися на головному. Вийти з режиму вихідних буде складно, але вже після обіду включитесь у справи. Можлива затримка в отриманні важливої інформації. Вечір добре провести вдома, переглядаючи плани на тиждень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви у вирі комунікацій: дзвінки, листи, повідомлення, новини… День динамічний, але емоційно виснажливий. Тому розділіть завдання на блоки, інакше є ризик не завершити жодного. Вечір ідеальний для живого спілкування або навчання.

Рак (22 червня — 22 липня)

День не надто комфортний енергетично, тож варто знизити темп. Можлива втома й легка розгубленість. Якщо є можливість — займіться рутинними справами, приберіть робочий простір. Ввечері дозволіть собі трохи усамітнення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

5 серпня для вас — один із найпродуктивніших днів тижня. Енергія б'є ключем, тож беріть максимум із ситуації. Ідеї, які з'являться вранці, варто обдумати і записати, але не реалізовувати негайно. Це день планування і стратегії. Вечір підійде для зустрічей.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День обіцяє стати цікавим, особливо якщо ви залучені у навчальний процес або ведете проєкти, пов'язані з консультуванням. Ваша увага до деталей стане ключовою. Але стережіться перенапруги — дайте собі перерву, навіть коротку. Увечері добре переглянути особисті цілі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей вівторок закликає вас бути уважними до знаків. Можливі важливі новини, підказки від інтуїції. Робочий день може здатися непродуктивним, але не поспішайте з висновками — головне відбудеться непомітно. Вечір краще провести у спокійному спілкуванні.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви сьогодні налаштовані на зміни, але зірки натякають — не час діяти, час аналізувати. Можливе несподіване повідомлення або розмова, що змусить по-новому подивитися на ситуацію. Не намагайтеся форсувати події.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вас сьогодні тягне до порядку, знань і дії. Краще зайнятися тим, що давно відкладаєте або допомогти комусь. Корисно приділити час домашнім справам. Вечір — для себе, книги або фільму, який дасть більше ніж емоції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день допоможе вам закласти новий внутрішній фундамент — не зовнішній успіх, а внутрішню стійкість. Не всі задачі вдасться закрити, але це не страшно. Працюйте у своєму темпі, астрологи радять не гнатися за чужими стандартами. Увечері добре зосередитись на здоров'ї або харчуванні.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Інформаційне перенавантаження — основний виклик цього дня. Багато повідомлень, новин, випадкових зустрічей… Але серед цього може бути щось важливе. Спробуйте фільтрувати інформацію. Ввечері — медитація, прогулянка, відновлення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас 5 серпня — день, коли варто шукати внутрішню опору. Можлива втома, емоційна нестабільність. Але варто прислухатись до себе: вас веде інтуїція. Не беріться за нове — краще завершити те, що довго чекало.

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