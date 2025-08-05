Гороскоп на 5 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 5 августа, Луна растет в Стрельце, а это значит, что мы становимся более рассудительными, тянемся к порядку, знаниям и мудрым советам. 13-е лунные сутки — время, когда хорошо переосмысливать прошлое, вносить изменения в свои планы, учиться, укреплять связи с опытом и работать над собой. Но, как отмечают астрологи, знаки Зодиака будут по-разному реагировать на такую энергию — кто-то проявит бурную активность, кто-то растеряется среди информационного потока, а кто-то наконец-то найдет свое место и внутреннее спокойствие.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 5 августа.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 5 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны быстро справятся с любой работой. Можно браться за сложные задачи. Но, астрологи предупреждают, не стоит раздражаться по пустякам. Вечером могут быть интересные новости.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот вторник заставит вас сфокусироваться на главном. Выйти из режима выходных будет сложно, но уже после обеда включитесь в дела. Возможна задержка в получении важной информации. Вечер хорошо провести дома, пересматривая планы на неделю.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы в водовороте коммуникаций: звонки, письма, сообщения, новости... День динамичный, но эмоционально утомительный. Поэтому разделите задачи на блоки, иначе есть риск не завершить ни одной. Вечер идеален для живого общения или обучения.

Рак (22 июня — 22 июля)

День не слишком комфортный энергетически, поэтому стоит снизить темп. Возможна усталость и легкая растерянность. Если есть возможность — займитесь рутинными делами, уберите рабочее пространство. Вечером позвольте себе немного уединения.

Лев (23 июля — 21 августа)

5 августа для вас — один из самых продуктивных дней недели. Энергия бьет ключом, поэтому берите максимум из ситуации. Идеи, которые появятся утром, стоит обдумать и записать, но не реализовывать немедленно. Это день планирования и стратегии. Вечер подойдет для встреч.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День обещает стать интересным, особенно если вы вовлечены в учебный процесс или ведете проекты, связанные с консультированием. Ваше внимание к деталям станет ключевым. Но остерегайтесь перенапряжения — дайте себе перерыв, даже короткий. Вечером хорошо пересмотреть личные цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот вторник призывает вас быть внимательными к знакам. Возможны важные новости, подсказки от интуиции. Рабочий день может показаться непродуктивным, но не спешите с выводами — главное произойдет незаметно. Вечер лучше провести в спокойном общении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня настроены на перемены, но звезды намекают — не время действовать, время анализировать. Возможно неожиданное сообщение или разговор, который заставит по-новому посмотреть на ситуацию. Не пытайтесь форсировать события.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вас сегодня тянет к порядку, знаниям и действию. Лучше заняться тем, что давно откладываете или помочь кому-то. Полезно уделить время домашним делам. Вечер — для себя, книги или фильма, который даст больше чем эмоции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день поможет вам заложить новый внутренний фундамент — не внешний успех, а внутреннюю устойчивость. Не все задачи удастся закрыть, но это не страшно. Работайте в своем темпе, астрологи советуют не гнаться за чужими стандартами. Вечером хорошо сосредоточиться на здоровье или питании.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Информационная перегрузка — основной вызов этого дня. Много сообщений, новостей, случайных встреч... Но среди этого может быть что-то важное. Попробуйте фильтровать информацию. Вечером — медитация, прогулка, восстановление.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для вас 5 августа - день, когда стоит искать внутреннюю опору. Возможна усталость, эмоциональная нестабильность. Но стоит прислушаться к себе: вас ведет интуиция. Не беритесь за новое — лучше завершить то, что долго ждало.

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