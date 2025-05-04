Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 травня, восьма місячна доба, яка супроводжується Місяцем, що зростає у знаку Лева, заряджаючи кожен знак Зодіаку енергією, натхненням і жагою до дії. Це період внутрішньої трансформації, коли старе залишає нас, а нове ще тільки народжується. Можна сміливо планувати та починати нові справи. Також день сприятливий для зустрічей, свят і невеличких пригод.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 4 травня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на неділю, 4 травня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнів чекає вдалий день. Ранок почнеться з усмішки, а впродовж дня можлива несподівана зустріч, яка зарядить позитивом. Вечір подарує романтику та натхнення.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня варто подумати про зміни у житті: нова корисна звичка або відмова від поганої, оновлення гардероба або іміджу тощо. Астрологи радять Тельцям потішити себе купи щось гарне, пригостити себе смачним.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюків у цю неділю, 4 травня, очікує день дзвінків, цікавих повідомлень та приємних новин. Варто приділити час навчанню або саморозвитку. Ввечері чаювання з приємною бесідою зарядить гарним настроєм.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам захочеться тепла й підтримки — і ви їх отримаєте. Гарний день, щоб обговорити з рідними щось важливе, поділитися думками. Не плануйте нічого грандіозного — просто будьте у моменті. А ввечері можливий приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні добре зустрітися з близькими або друзями, сходити на прогулянку, виставу або концерт. Обов'язково надягніть щось яскраве, щоб відчувати себе зіркою. Увечері на вас чекає комплімент або приємна звістка.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів неділя, 4 травня, несе день самовдосконалення. Можна розкласти по полицях думки, очистити простір навколо, перебрати речі. Також добре зайнятися здоров’ям — навіть маленька фізична активність принесе задоволення. Тепла ванна і цікава книга ввечері дозволять завершити день на позитивній ноті.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ідеальний день для того, щоб присвятити його хобі. Натхнення, яке подарує вам восьма місячна доба, нарешті поверне вас до пензля, ручки, нитки чи фотоапарата. Можливе знайомство або цікава зустріч. Вечір подарує легку романтику й мрійливий настрій.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день принесе Скорпіонам глибокі внутрішні зміни. Ви можете позбутися того, що тисне та тягне вас на дно. Можливі несподівані ідеї, які стануть початком нового. А ввечері — спокій і тиша, яка лікує.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільці будуть у русі, можливі поїздки, які відкриють вам щось важливе. Добре подумати про майбутнє, скласти план. Увечері можлива приємна звістка або флірт.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День добрий для наведення ладу — в документах, думках, домі. Астрологи радять звернути увагу на побут і фінанси: щось підказує, що настав час оновлення. Можете несподівано зустріти старого друга. Вечір — час для себе, спокою і чаю з лимоном.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вихідний вдасться, якщо вийдете із зони комфорту. Спробуйте завітати у нове кафе, подивитися новий фільм, отримати нове враження. Спілкування з людьми сьогодні надихне. Ваші ідеї знайдуть підтримку. А ввечері чекайте на сюрприз або приємне повідомлення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні астрологи радять Рибам вірити своїй інтуїції. Передчуття будуть як ніколи точними. Чудовий день для творчості, роздумів, занурення в себе. Вечір обіцяє натхнення або романтичну розмову.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, хто зі знаків Зодіаку отримає шанс здійснити мрії з 3 по 4 травня.

Нагадаємо, ми розповідали, яким знакам Зодіаку слід готуватися до фінансового успіху в останній місяць весни.

Також пропонуємо дізнатися, якому знаку Зодіаку травень принесе радикальні зміни у життя.