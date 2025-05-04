Гороскоп на сегодня, 4 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 4 мая, восьмые лунные сутки, которые сопровождаются растущей Луной в знаке Льва, заряжая каждый знак Зодиака энергией, вдохновением и жаждой действия. Это период внутренней трансформации, когда старое покидает нас, а новое еще только рождается. Можно смело планировать и начинать новые дела. Также день благоприятен для встреч, праздников и небольших приключений.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 4 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнов ждет удачный день. Утро начнется с улыбки, а в течение дня возможна неожиданная встреча, которая зарядит позитивом. Вечер подарит романтику и вдохновение.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день стоит подумать об изменениях в жизни: новая полезная привычка или отказ от плохой, обновление гардероба или имиджа и тому подобное. Астрологи советуют Тельцам порадовать себя купив что-то хорошее, угостить себя вкусным.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов в это воскресенье, 4 мая, ожидает день звонков, интересных сообщений и приятных новостей. Стоит уделить время учебе или саморазвитию. Вечером чаепитие с приятной беседой зарядит хорошим настроением.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам захочется тепла и поддержки — и вы их получите. Хороший день, чтобы обсудить с родными что-то важное, поделиться мыслями. Не планируйте ничего грандиозного — просто будьте в моменте. А вечером возможен приятный сюрприз.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня хорошо встретиться с близкими или друзьями, сходить на прогулку, спектакль или концерт. Обязательно наденьте что-то яркое, чтобы чувствовать себя звездой. Вечером вас ждет комплимент или приятное известие.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев воскресенье, 4 мая, несет день самосовершенствования. Можно разложить по полкам мысли, очистить пространство вокруг, перебрать вещи. Также хорошо заняться здоровьем — даже маленькая физическая активность принесет удовольствие. Теплая ванна и интересная книга вечером позволят завершить день на позитивной ноте.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня идеальный день для того, чтобы посвятить его хобби. Вдохновение, которое подарят вам восьмые лунные сутки, наконец-то вернет вас к кисти, ручке, нитке или фотоаппарату. Возможно знакомство или интересная встреча. Вечер подарит легкую романтику и мечтательное настроение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день принесет Скорпионам глубокие внутренние изменения. Вы можете избавиться от того, что давит и тянет вас на дно. Возможны неожиданные идеи, которые станут началом нового. А вечером — спокойствие и тишина, которая лечит.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцы будут в движении, возможны поездки, которые откроют вам что-то важное. Хорошо подумать о будущем, составить план. Вечером возможно приятное известие или флирт.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День хорош для наведения порядка — в документах, мыслях, доме. Астрологи советуют обратить внимание на быт и финансы: что-то подсказывает, что пришло время обновления. Можете неожиданно встретить старого друга. Вечер — время для себя, спокойствия и чая с лимоном.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Выходной удастся, если выйдете из зоны комфорта. Попробуйте посетить новое кафе, посмотреть новый фильм, получить новое впечатление. Общение с людьми сегодня вдохновит. Ваши идеи найдут поддержку. А вечером ждите сюрприз или приятное сообщение.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня астрологи советуют Рыбам верить своей интуиции. Предчувствия будут как никогда точными. Отличный день для творчества, размышлений, погружения в себя. Вечер обещает вдохновение или романтический разговор.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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