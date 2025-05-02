Який знак Зодіаку здійснить заповітні мрії у перші вихідні травня 2025 року

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Перші вихідні травня несуть із собою особливі космічні енергії пробудження, надії та змін для одного представника зодіакального кола. За прогнозами астрологів, саме в ці дні для обраного знаку Зодіаку відкриється вікно можливостей, яке може назавжди змінити життя. Мрії, що довго здавалися недосяжними, раптом стануть ближчими, ніж будь-коли. Це час, коли Всесвіт дає знаки — настав час діяти.

Який знак Зодіаку опиниться у центрі цієї магії на вихідні 3 та 4 травня — читайте у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Ці субота та неділя, 3-4 травня, принесуть натхнення, легкість та неймовірне везіння тим, хто народився під знаком Терези. Саме ви матимете усе, щоб реалізувати свої бажання та цілі.

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Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Астрологи відзначають: все, що стосується особистого росту, творчих проєктів, зміни роботи або переїзду, зараз має найвищі шанси на втілення. Ваша природна харизма, врівноваженість і вміння чути інших допоможуть опинитися у потрібному місці в потрібний момент.

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З 3 по 5 травня Терезам випаде унікальний шанс, тому важливо діяти: приймати конкретні кроки, подавати заявки, писати листи, починати діалог. Будь-яке рішення, яке ви ухвалите зараз, отримає підтримку Всесвіту. Астрологи радять слухати своє серце та довіряти інтуїції.

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