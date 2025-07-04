Гороскоп на 4 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 липня, під впливом Місяця, що росте у пристрасному Скорпіоні, та десятої місячної доби, усі знаки Зодіаку відчуватимуть шалену енергію. День може бути емоційно насиченим. Вдалий час для запуску важливих проєктів, особливо довготривалих, для сімейного бізнесу та спільних справ.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 4 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні можуть відчути справжній приплив енергії — використайте її на благо, не розпорошуйте. Це чудовий день для завершення робочих справ, а також для сімейних ініціатив. Увечері вас потягне на щирість — відверта розмова зміцнить зв'язок з коханою людиною.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця п'ятниця дасть Тельцям шанс на стабільність. Робота потребуватиме зосередженості, але справи йтимуть успішно. Астрологи радять не піддаватися роздратуванню. Увечері можливий несподіваний, але приємний візит — ідеальний час для душевної вечері.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюкам важливо не загубитися в емоційних хвилях. На роботі буде багато дрібних справ, але одна з них може дати поштовх до чогось більшого. У другій половині дня на вас чекає заряд креативу. Увечері — романтичні фантазії або зустріч із кимось, хто давно не давав про себе знати.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день сприятливий для Раків у плані родини, дому та глибоких емоційних розмов. Ви здатні сьогодні лікувати словом, тому не бійтеся обіймів і щирості. У роботі буде натхнення, але не переборщіть із самокритикою. Увечері влаштуйте собі або близьким справжнє "свято душі".

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця, 4 липня, змусить Левів знизити темп. Вам може бракувати звичної бадьорості, натомість з'явиться глибокий аналіз і бажання побути наодинці з собою. Завершіть невеликі проєкти, але не беріть на себе зайвого. Увечері буде доречним перегляд фільму або вечеря зі старим другом.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні налаштовані на ефективність: усе вдається, якщо не надто вникати в чужі драми. Гарний день для початку справ, які мають перспективу на майбутнє. Особливо вдало підуть фінансові питання. Увечері вас потішить тепла атмосфера дому, можливі приємні новини від родичів.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день може порушити вашу звичну рівновагу, але саме в цьому — сила. Ви побачите щось глибше, ніж зазвичай. Робота потребує зосередженості, але вона дасть результат. Увечері вам захочеться краси — театр, музика або приємна вечеря в компанії близьких — саме те, що треба.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви сьогодні в потоці: інтуїція на максимумі, харизма — на повну. Астрологи кажуть, що цей день підходить для сильних кроків, але без різких рухів. Відчуйте момент і дійте обережно. Увечері — пристрасть, кохання або захоплююча зустріч.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця обіцяє Стрільцям робочу динаміку, але й високу емоційність. Ви легко згораєте, тож контролюйте себе, особливо у спілкуванні. Гарний день для планування подорожей або зустрічі з друзями. Увечері варто вийти в люди — атмосфера вечірки або живої музики зарядить позитивом.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні варто звернути увагу на родинні питання — можливо, настав час відновити старі традиції або зробити щось разом з близькими. На роботі — день стабільний, але не надто продуктивний. Вечір ідеально підійде для домашнього затишку, теплого чаю і спілкування з рідними.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Водолії можуть відчути внутрішню напругу — Місяць у Скорпіоні не дає спокою. Уникайте суперечок, особливо з родичами. Але водночас це чудовий день для початку довгострокових ідей. Увечері краще не сидіти вдома — виберіться на прогулянку або в гості.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні як ніколи тонко відчувають світ. День підходить для творчих рішень, сімейних справ і навіть початку нових традицій. Якщо є бажання — зробіть щось руками, прикрасьте дім або зваріть улюблену страву. Увечері — душевна розмова, натхнення й приємна меланхолія.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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