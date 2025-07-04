Гороскоп на 4 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 4 июля, под влиянием Луны, растущей в страстном Скорпионе, и десятых лунных суток, все знаки Зодиака будут чувствовать бешеную энергию. День может быть эмоционально насыщенным. Удачное время для запуска важных проектов, особенно долговременных, для семейного бизнеса и совместных дел.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 4 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня могут почувствовать настоящий прилив энергии — используйте ее во благо, не распыляйте. Это отличный день для завершения рабочих дел, а также для семейных инициатив. Вечером вас потянет на искренность — откровенный разговор укрепит связь с любимым человеком.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта пятница даст Тельцам шанс на стабильность. Работа потребует сосредоточенности, но дела будут идти успешно. Астрологи советуют не поддаваться раздражению. Вечером возможен неожиданный, но приятный визит — идеальное время для душевного ужина.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецам важно не потеряться в эмоциональных волнах. На работе будет много мелких дел, но одно из них может дать толчок к чему-то большему. Во второй половине дня вас ждет заряд креатива. Вечером — романтические фантазии или встреча с кем-то, кто давно не давал о себе знать.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день благоприятен для Раков в плане семьи, дома и глубоких эмоциональных разговоров. Вы способны сегодня исцелять словом, поэтому не бойтесь объятий и искренности. В работе будет вдохновение, но не переборщите с самокритикой. Вечером устройте себе или близким настоящий "праздник души".

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятница, 4 июля, заставит Львов снизить темп. Вам может не хватать привычной бодрости, зато появится глубокий анализ и желание побыть наедине с собой. Завершите небольшие проекты, но не берите на себя лишнего. Вечером будет уместным просмотр фильма или ужин со старым другом.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня настроены на эффективность: все удается, если не слишком вникать в чужие драмы. Хороший день для начала дел, которые имеют перспективу на будущее. Особенно удачно пойдут финансовые вопросы. Вечером вас порадует теплая атмосфера дома, возможны приятные новости от родственников.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день может нарушить ваше привычное равновесие, но именно в этом — сила. Вы увидите нечто более глубокое, чем обычно. Работа потребует сосредоточенности, но она даст результат. Вечером вам захочется красоты — театр, музыка или приятный ужин в компании близких — именно то, что надо.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня в потоке: интуиция на максимуме, харизма — на полную. Астрологи говорят, что этот день подходит для сильных шагов, но без резких движений. Почувствуйте момент и действуйте осторожно. Вечером — страсть, любовь или увлекательная встреча.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Пятница обещает Стрельцам рабочую динамику, но и высокую эмоциональность. Вы легко сгораете, так что контролируйте себя, особенно в общении. Хороший день для планирования путешествий или встречи с друзьями. Вечером стоит выйти в люди — атмосфера вечеринки или живой музыки зарядит позитивом.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня стоит обратить внимание на семейные вопросы — возможно, пришло время возобновить старые традиции или сделать что-то вместе с близкими. На работе — день стабильный, но не слишком продуктивный. Вечер идеально подойдет для домашнего уюта, теплого чая и общения с родными.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеи могут почувствовать внутреннее напряжение — Луна в Скорпионе не дает покоя. Избегайте споров, особенно с родственниками. Но в то же время это отличный день для начала долгосрочных идей. Вечером лучше не сидеть дома — выберитесь на прогулку или в гости.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня как никогда тонко чувствуют мир. День подходит для творческих решений, семейных дел и даже начала новых традиций. Если есть желание — сделайте что-то руками, украсьте дом или сварите любимое блюдо. Вечером — душевный разговор, вдохновение и приятная меланхолия.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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