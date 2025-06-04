Гороскоп на сьогодні, 4 червня 2025 року, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 червня, — день, коли варто бути особливо уважним до себе та свого внутрішнього стану. Місяць зранку ще перебуватиме у знаку Діви, тож до обіду — хороший час для завершення рутинних справ і наведення ладу. Вже о 14:37 Місяць переходить у знак Терези, і настрій стане легшим, з'явиться бажання гармонії, миру й компромісу. Водночас триває дев’'ятий місячний день — непростий період, коли можуть нахлинути тривоги, сумніви та ілюзії. Астрологи радять знакам Зодіаку не піддаватися емоціям, уникати конфліктів та берегти внутрішню рівновагу. Цей день краще присвятити завершенню справ, а не початку нових, більше мовчати, ніж говорити, і слухати серце.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 4 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день принесе чимало дрібної роботи, яка потребує уваги до деталей. Не намагайтеся все зробити самі — делегування врятує ситуацію. З обіду з'явиться бажання поділитися думками, відновити гармонію в стосунках. Увечері можливий приємний дзвінок чи зустріч із тим, з ким давно не бачилися.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи попереджають: сьогодні не час для фінансових авантюр і нових рішень. Дев'ятий місячний день може спровокувати ілюзії — не довіряйте обіцянкам. Проте день сприятливий для догляду за тілом, відновлення здоров'я та спокійної роботи. Увечері – затишок, чай і приємні думки.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З ранку — активна розумова діяльність і насичений робочий темп. Але остерігайтеся дезінформації — сьогодні легко помилитися. Після обіду варто відпочити, зустрітися з друзями або зайнятись творчістю. Увечері можливий приємний флірт або навіть романтична пригода.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Середа, 4 червня, викличе певну емоційну напругу, особливо в першій половині дня. Не піддавайтеся внутрішній тривозі. Займіться домом, побутом — це допоможе стабілізувати настрій. Після 14:37 з'явиться гармонія та можливість налагодити складні стосунки. Увечері — час для сім'ї.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні зірки радять Левам тримати свої емоції під контролем. Можуть бути провокації на роботі або неприємні новини. Але ви зможете вийти з ситуації з гідністю, якщо збережете спокій. З обіду можливі приємні розмови, компліменти, а ввечері — час для прогулянки чи побачення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День почнеться енергійно — Місяць у вашому знаку допоможе зосередитися на важливому. Але не втрачайте пильності: сьогодні легко піддатися ілюзіям. Уникайте категоричних суджень. Після обіду — чудовий час для шопінгу або естетичних справ. Вечір варто провести на самоті або в компанії близьких.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

До обіду ви можете почуватися розгублено або не на своєму місці — не поспішайте з рішеннями. Пізніше енергія дня буде на вашому боці. З'явиться натхнення, бажання творити, спілкуватися, миритися. Увечері — гарний час для краси, приємних зустрічей і теплих слів.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні астрологи радять бути максимально обережними — дев'ятий місячний день небезпечний ілюзіями, а ви — дуже чутливі до них. Не вірте першому враженню, тримайтеся перевірених людей. Увечері можливе сильне емоційне переживання — як позитивне, так і негативне. Залишайтеся в балансі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Середа, 4 червня, обіцяє бути активною, із несподіваними викликами. Не все піде за планом, але ви впораєтесь, якщо не підаватиметесь негативним емоціям. Після обіду добре спілкуватися, обговорювати плани на майбутнє, вести переговори. Увечері буде гарний час для зустрічей з друзями або романтики.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День відзначиться продуктивністю. Ідеальний для завершення складних проєктів і наведення порядку. Вам буде легко зосередитись і уникнути зайвих емоцій. Проте остерігайтесь фанатизму — не все, що здається правильним, справді таке. Увечері — тиша, спокій, час для внутрішнього очищення.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні можливі як несподівані новини, так і сильне бажання щось кардинально змінити. Не поспішайте — дев'ятий місячний день не пробачає помилок. Краще плануйте, аналізуйте. З обіду настрій покращиться, з'явиться легкість. Увечері можливе побачення або творче піднесення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зранку ви можете відчувати пригнічення чи дивне передчуття. Це вплив важкої місячної доби — не варто заглиблюватися в негатив. Займіться чимось приємним, нехай це буде чашка улюбленого чаю чи красива музика. Після обіду — час для емоційної рівноваги. Увечері на вас чекають романтика, обійми, ніжність.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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