Гороскоп на сегодня, 4 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 4 июня, — день, когда стоит быть особенно внимательным к себе и своему внутреннему состоянию. Луна с утра еще будет находиться в знаке Девы, поэтому до обеда — хорошее время для завершения рутинных дел и наведения порядка. Уже в 14:37 Луна переходит в знак Весов, и настроение станет легче, появится желание гармонии, мира и компромисса. В то же время продолжается девятый лунный день — непростой период, когда могут нахлынуть тревоги, сомнения и иллюзии. Астрологи советуют знакам Зодиака не поддаваться эмоциям, избегать конфликтов и беречь внутреннее равновесие. Этот день лучше посвятить завершению дел, а не началу новых, больше молчать, чем говорить, и слушать сердце.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 4 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день принесет немало мелкой работы, которая требует внимания к деталям. Не пытайтесь все сделать сами — делегирование спасет ситуацию. С обеда появится желание поделиться мыслями, восстановить гармонию в отношениях. Вечером возможен приятный звонок или встреча с тем, с кем давно не виделись.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи предупреждают: сегодня не время для финансовых авантюр и новых решений. Девятый лунный день может спровоцировать иллюзии — не доверяйте обещаниям. Зато день благоприятен для ухода за телом, восстановления здоровья и спокойной работы. Вечером — уют, чай и приятные мысли.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

С утра — активная умственная деятельность и насыщенный рабочий темп. Но остерегайтесь дезинформации — сегодня легко ошибиться. После обеда стоит отдохнуть, встретиться с друзьями или заняться творчеством. Вечером возможен приятный флирт или даже романтическое приключение.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Среда, 4 июня, вызовет определенное эмоциональное напряжение, особенно в первой половине дня. Не поддавайтесь внутренней тревоге. Займитесь домом, бытом — это поможет стабилизировать настроение. После 14:37 появится гармония и возможность наладить сложные отношения. Вечером — время для семьи.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня звезды советуют Львам держать свои эмоции под контролем. Могут быть провокации на работе или неприятные новости. Но вы сможете выйти из ситуации с достоинством, если сохраните спокойствие. С обеда возможны приятные разговоры, комплименты, а вечером — время для прогулки или свидания.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День начнется энергично — Луна в вашем знаке поможет сосредоточиться на важном. Но не теряйте бдительности: сегодня легко поддаться иллюзиям. Избегайте категорических суждений. После обеда — отличное время для шопинга или эстетических дел. Вечер стоит провести в одиночестве или в компании близких.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

До обеда вы можете чувствовать себя растерянно или не на своем месте — не спешите с решениями. Позже энергия дня будет на вашей стороне. Появится вдохновение, желание творить, общаться, мириться. Вечером — хорошее время для красоты, приятных встреч и теплых слов.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня астрологи советуют быть максимально осторожными — девятый лунный день опасен иллюзиями, а вы — очень чувствительны к ним. Не верьте первому впечатлению, держитесь проверенных людей. Вечером возможно сильное эмоциональное переживание — как положительное, так и отрицательное. Оставайтесь в балансе.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Среда, 4 июня, обещает быть активной, с неожиданными вызовами. Не все пойдет по плану, но вы справитесь, если не будете поддаваться негативным эмоциям. После обеда хорошо общаться, обсуждать планы на будущее, вести переговоры. Вечером будет хорошее время для встреч с друзьями или романтики.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День отличится продуктивностью. Идеален для завершения сложных проектов и наведения порядка. Вам будет легко сосредоточиться и избежать лишних эмоций. Однако остерегайтесь фанатизма — не все, что кажется правильным, действительно таково. Вечером — тишина, покой, время для внутреннего очищения.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня возможны как неожиданные новости, так и сильное желание что-то кардинально изменить. Не спешите — девятый лунный день не прощает ошибок. Лучше планируйте, анализируйте. С обеда настроение улучшится, появится легкость. Вечером возможно свидание или творческий подъем.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Утром вы можете чувствовать угнетение или странное предчувствие. Это влияние тяжелых лунных суток — не стоит углубляться в негатив. Займитесь чем-то приятным, пусть это будет чашка любимого чая или красивая музыка. После обеда — время для эмоционального равновесия. Вечером вас ждут романтика, объятия, нежность.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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