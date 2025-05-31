Гороскоп на сьогодні, 31 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 травня, на небі панує Місяць, що росте, у знаку Лева — а це означає, що настрій буде позитивний, а емоції яскраві. Це чудовий день для спілкування, позитивних вражень, відпочинку у колі друзів або великої родини. Ця субота сприяє натхненню, романтиці та щирим емоціям. Проте, астрологи нагадують усім знакам Зодіаку, у п'яту місячну добу особливо важливо уникати обману, зайвої довірливості та не поспішати з новими починаннями. Краще зосередитися на творчості, плануванні та легких побутових справах.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 31 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Субота подарує Овнам приплив енергії й бажання підкорювати світ. Сьогодні астрологи радять влаштувати собі свято, запросити друзів у гості, відправитись у театр або веселу прогулянку. Вечір може принести романтику.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців день пройде в затишній, майже домашній атмосфері. Ідеальний час для прибирання, перегляду фільмів або кулінарних експериментів. Можливе невелике емоційне виснаження, тому не перенавантажуйте себе. Увечері вас порадує тиша і тепло рідного дому.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки можуть стати душею компанії. Спілкування, жарти, приємні зустрічі — все це заряджає вас позитивом. Проте будьте уважні: у п'яту місячну добу інформація може бути оманливою. Астрологи радять не вірити всьому на слово. Вечір сприятливий для коротких прогулянок або легких зустрічей на каву.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота змусить Раків замислитися про фінанси та безпеку. Вам важливо буде зрозуміти, на кого ви можете покластися. День підходить для наведення порядку у справах або фінансових документах. Не вірте чуткам і не діліться своїми планами. Вечір сприятливий для спілкування з близькими або розслаблення наодинці.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви сяятимуть, а оточення це обов'язково помітить. Влаштуйте собі святковий вихід: гарний одяг, красивий образ, зачіска, усмішка — все має бути на рівні. Увечері можливі приємні знайомства або навіть яскраве зізнання в коханні. Не бійтеся бути сміливими й відкритими.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні важливо трохи пригальмувати. Хочеться все встигнути, але краще — не метушитися. День ідеальний для рутинних завдань, які давно потребували вашої уваги. Слідкуйте за емоційним фоном: він трохи хиткий. Ввечері корисно зайнятися тілом — розслаблююча ванна, масаж чи медитація будуть доречні.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів субота, 31 травня, буде наповнена натхненням. Ви захочете творити і навіть дрібниці здадуться мистецтвом. Прекрасний день для шопінгу, експериментів із зовнішністю, змін іміджу. Сьогодні астрологи радять уникати пліток і неперевірених новин. Вечір сприятливий для побачень і дружніх зустрічей.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам доведеться взяти на себе домашні обов'язки або вирішувати дрібні справи. Це не найрозважальніша субота, але вона може бути дуже продуктивною. Уникайте конфліктів у родині — емоції розпалюються швидко. Увечері постарайтеся розслабитися та переключитися на щось приємне: фільм, музика або душевна розмова.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день заряджає вас енергією! Стрільці сьогодні активні, ініціативні та готові до пригод. Подорож, зустріч з друзями або участь у святі — саме те, що вам потрібно. Увечері ймовірна несподівана романтична пропозиція.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерогам може не вистачати енергії. День краще провести спокійно, без навантажень і гучних подій. Добре піде аналіз планів, роздуми, відпочинок біля природи або навіть день без телефону. Увечері захочеться тиші — дайте собі це право.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні варто дослухатися до інтуїції — вона підкаже правильний напрям. Вас може очікувати несподівана новина або зустріч із людиною, яку давно не бачили. День хороший для легких прогулянок, флірту та приємних емоцій. Увечері можливий душевний прорив — важливо не стримувати емоцій.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні трохи втомлені й можуть відчувати нестачу бадьорості. Не перевантажуйте себе: влаштуйте день спокою й відновлення. Якщо вдасться подрімати вдень — чудово. Астрологи радять уникати зайвого шуму й поспіху. Увечері можливі приємні несподіванки — хтось із близьких зробить вам теплий жест.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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