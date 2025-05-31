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Гороскоп на 31 мая: Овнам — прилив энергии, Львам — праздник души

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Дата публикации 31 мая 2025 04:45
Гороскоп на сегодня, 31 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 31 мая, на небе царит растущая Луна в знаке Льва — а это значит, что настроение будет позитивное, а эмоции яркие. Это отличный день для общения, позитивных впечатлений, отдыха в кругу друзей или большой семьи. Эта суббота способствует вдохновению, романтике и искренним эмоциям. Однако, астрологи напоминают всем знакам Зодиака, в пятые лунные сутки особенно важно избегать обмана, излишней доверчивости и не спешить с новыми начинаниями. Лучше сосредоточиться на творчестве, планировании и легких бытовых делах.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 31 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота подарит Овнам прилив энергии и желание покорять мир. Сегодня астрологи советуют устроить себе праздник, пригласить друзей в гости, отправиться в театр или веселую прогулку. Вечер может принести романтику.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов день пройдет в уютной, почти домашней атмосфере. Идеальное время для уборки, просмотра фильмов или кулинарных экспериментов. Возможно небольшое эмоциональное истощение, поэтому не перегружайте себя. Вечером вас порадует тишина и тепло родного дома.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы могут стать душой компании. Общение, шутки, приятные встречи — все это заряжает вас позитивом. Однако будьте внимательны: в пятые лунные сутки информация может быть обманчивой. Астрологи советуют не верить всему на слово. Вечер благоприятен для коротких прогулок или легких встреч на кофе.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота заставит Раков задуматься о финансах и безопасности. Вам важно будет понять, на кого вы можете положиться. День подходит для наведения порядка в делах или финансовых документах. Не верьте слухам и не делитесь своими планами. Вечер благоприятен для общения с близкими или расслабления наедине.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут сиять, а окружающие это обязательно заметят. Устройте себе праздничный выход: красивая одежда, красивый образ, прическа, улыбка — все должно быть на уровне. Вечером возможны приятные знакомства или даже яркое признание в любви. Не бойтесь быть смелыми и открытыми.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам сегодня важно немного притормозить. Хочется все успеть, но лучше — не суетиться. День идеален для рутинных задач, которые давно нуждались в вашем внимании. Следите за эмоциональным фоном: он немного шаткий. Вечером полезно заняться телом — расслабляющая ванна, массаж или медитация будут уместны.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов суббота, 31 мая, будет наполнена вдохновением. Вы захотите творить и даже мелочи покажутся искусством. Прекрасный день для шопинга, экспериментов с внешностью, смены имиджа. Сегодня астрологи советуют избегать сплетен и непроверенных новостей. Вечер благоприятен для свиданий и дружеских встреч.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам придется взять на себя домашние обязанности или решать мелкие дела. Это не самая развлекательная суббота, но она может быть очень продуктивной. Избегайте конфликтов в семье — эмоции разгораются быстро. Вечером постарайтесь расслабиться и переключиться на что-то приятное: фильм, музыка или душевный разговор.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день заряжает вас энергией! Стрельцы сегодня активны, инициативны и готовы к приключениям. Путешествие, встреча с друзьями или участие в празднике — именно то, что вам нужно. Вечером вероятно неожиданное романтическое предложение.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам может не хватать энергии. День лучше провести спокойно, без нагрузок и громких событий. Хорошо пойдет анализ планов, размышления, отдых у природы или даже день без телефона. Вечером захочется тишины — дайте себе это право.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям сегодня стоит прислушаться к интуиции — она подскажет правильное направление. Вас может ожидать неожиданная новость или встреча с человеком, которого давно не видели. День хорош для легких прогулок, флирта и приятных эмоций. Вечером возможен душевный прорыв — важно не сдерживать эмоций.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня немного уставшие и могут испытывать недостаток бодрости. Не перегружайте себя: устройте день покоя и восстановления. Если удастся вздремнуть днем — отлично. Астрологи советуют избегать лишнего шума и спешки. Вечером возможны приятные неожиданности — кто-то из близких сделает вам теплый жест.

 

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака найдут работу мечты в июне 2025 года.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака встретят свою судьбу в первый месяц лета.

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гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 31 мая
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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