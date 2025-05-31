Гороскоп на сегодня, 31 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 31 мая, на небе царит растущая Луна в знаке Льва — а это значит, что настроение будет позитивное, а эмоции яркие. Это отличный день для общения, позитивных впечатлений, отдыха в кругу друзей или большой семьи. Эта суббота способствует вдохновению, романтике и искренним эмоциям. Однако, астрологи напоминают всем знакам Зодиака, в пятые лунные сутки особенно важно избегать обмана, излишней доверчивости и не спешить с новыми начинаниями. Лучше сосредоточиться на творчестве, планировании и легких бытовых делах.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 31 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота подарит Овнам прилив энергии и желание покорять мир. Сегодня астрологи советуют устроить себе праздник, пригласить друзей в гости, отправиться в театр или веселую прогулку. Вечер может принести романтику.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов день пройдет в уютной, почти домашней атмосфере. Идеальное время для уборки, просмотра фильмов или кулинарных экспериментов. Возможно небольшое эмоциональное истощение, поэтому не перегружайте себя. Вечером вас порадует тишина и тепло родного дома.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы могут стать душой компании. Общение, шутки, приятные встречи — все это заряжает вас позитивом. Однако будьте внимательны: в пятые лунные сутки информация может быть обманчивой. Астрологи советуют не верить всему на слово. Вечер благоприятен для коротких прогулок или легких встреч на кофе.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота заставит Раков задуматься о финансах и безопасности. Вам важно будет понять, на кого вы можете положиться. День подходит для наведения порядка в делах или финансовых документах. Не верьте слухам и не делитесь своими планами. Вечер благоприятен для общения с близкими или расслабления наедине.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут сиять, а окружающие это обязательно заметят. Устройте себе праздничный выход: красивая одежда, красивый образ, прическа, улыбка — все должно быть на уровне. Вечером возможны приятные знакомства или даже яркое признание в любви. Не бойтесь быть смелыми и открытыми.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам сегодня важно немного притормозить. Хочется все успеть, но лучше — не суетиться. День идеален для рутинных задач, которые давно нуждались в вашем внимании. Следите за эмоциональным фоном: он немного шаткий. Вечером полезно заняться телом — расслабляющая ванна, массаж или медитация будут уместны.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов суббота, 31 мая, будет наполнена вдохновением. Вы захотите творить и даже мелочи покажутся искусством. Прекрасный день для шопинга, экспериментов с внешностью, смены имиджа. Сегодня астрологи советуют избегать сплетен и непроверенных новостей. Вечер благоприятен для свиданий и дружеских встреч.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам придется взять на себя домашние обязанности или решать мелкие дела. Это не самая развлекательная суббота, но она может быть очень продуктивной. Избегайте конфликтов в семье — эмоции разгораются быстро. Вечером постарайтесь расслабиться и переключиться на что-то приятное: фильм, музыка или душевный разговор.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день заряжает вас энергией! Стрельцы сегодня активны, инициативны и готовы к приключениям. Путешествие, встреча с друзьями или участие в празднике — именно то, что вам нужно. Вечером вероятно неожиданное романтическое предложение.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам может не хватать энергии. День лучше провести спокойно, без нагрузок и громких событий. Хорошо пойдет анализ планов, размышления, отдых у природы или даже день без телефона. Вечером захочется тишины — дайте себе это право.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям сегодня стоит прислушаться к интуиции — она подскажет правильное направление. Вас может ожидать неожиданная новость или встреча с человеком, которого давно не видели. День хорош для легких прогулок, флирта и приятных эмоций. Вечером возможен душевный прорыв — важно не сдерживать эмоций.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня немного уставшие и могут испытывать недостаток бодрости. Не перегружайте себя: устройте день покоя и восстановления. Если удастся вздремнуть днем — отлично. Астрологи советуют избегать лишнего шума и спешки. Вечером возможны приятные неожиданности — кто-то из близких сделает вам теплый жест.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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