Гороскоп на сьогодні, 3 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 травня, на усі знаки Зодіаку чекає яскравий та енергійний день, завдяки сьомій місячній добі та Місяцю, що росте у знаку Лева. Цей день варто присвятити, творчості, хобі, догляду за собою, домашнім справам, які приносять радість. Це також вдалий час для дружніх посиденьок та романтичних зустрічей. Однак астрологи застерігають, слово у цю суботу має магічну силу, тож будь-яка фраза, кинута зопалу, може мати несподівані наслідки.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 3 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день принесе Овнам драйв, багато зустрічей, розмов, веселощів та флірту. Якщо планували похід у гості чи на вечірку — не відмовляйтеся. Але остерігайтеся різких слів — сьогодні легко когось образити ненароком. Ввечері не виключена романтична розмова з коханою людиною.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців це буде день домашніх клопотів: прибирання, наведення затишку, ремонт речей тощо. Головне — результат вас потішить і подарує відчуття гармонії. Астрологи радять не сваритися з близькими, навіть якщо вони не поділяють ваш ентузіазм. Вечір подарує душевне тепло, особливо якщо ви вирішите залишитись удома.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні вам як ніколи легко висловлювати свої думки — використайте це собі на користь. Гарний день для переговорів, спілкування, навіть легких пліток. Але стежте за тоном: різкість у словах може зіпсувати настрій на весь день. Увечері добре почитати щось, що надихає, або написати пост у соцмережах — ваші слова зачеплять за живе.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота, 3 травня, обіцяє бути емоційною. Ви чутливі до будь-якого слова, тому краще уникати токсичних людей. Вдома на вас чекає комфорт і приємні турботи. Якщо зранку ви відчуєте брак енергії, не змушуйте себе одразу переходити до дій, дайте організму час налаштуватися на новий день. Ввечері варто подивитися цікавий фільм з близькими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні можуть почути неймовірно приємні компліменти на свою адресу. Астрологи радять у цей вихідний не сидіти вдома, а навпаки вийти в люди. Виставки, театри, ресторани, громадські заходи, вечірки — усе це може зарядити вас позитивом, надихнути та розширити кругозір. День чудовий для флірту, прояву себе і навіть невеликих авантюр. А вечір обіцяє бути пристрасний та яскравий.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Хочеться тиші та порядку, але навколо — хаос. Не сваріться через дрібниці: сьогодні краще промовчати, ніж сказати щось різке. Вдалий день для наведення ладу — вдома, у шафі, в документах, в телефоні, в думках. Здоров'я потребує уваги — бережіть горло й не перевтомлюйтесь. Вечір подарує спокій і почуття завершеності.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам захочеться краси, гармонії й натхнення, тому сьогодні ідеальний день для культурного відпочинку: музей, театр, мистецька виставка або презентація книги. Можливі цікаві знайомства або новини, які вплинуть на настрій. Вечір обіцяє бути чарівним і легким. Також ця субота сприятлива для романтичних зустрічей.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Скорпіонам варто контролювати сказане, щоб не спричинити конфлікт. Краще промовчати, ніж бовкнути зайве. Субота, 3 травня, за прогнозами астрологів, буде продуктивна для організації справ, але без перевантажень. Увечері можливі внутрішні переживання. Допоможе музика чи розмова з близькою людиною.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви будете сповнені енергії. День почнеться з гарного настрою та посмішки. Гарний день для прогулянок, друзів, натхнення, презентацій. Хтось може зробити вам особливий сюрприз. Самотніх стрільців чекають цікаві знайомства та флірт, а тих, хто у стосунках — романтика та пристрасть.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги сьогодні можуть відчути велику втому і це не дивно, адже ви рідко даєте собі змогу розслабитися та відновити сили. Але у цю суботу дослухайтесь до свого організму та відчуттів, організуйте собі відпочинок, якого ви заслужили. Ввечері можливі важливі новини або розмови з близькими, які змусять вас подивитися на деякі речі інакше.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Субота для Водоліїв — шанс на романтику та несподівані повороти. Астрологи радять не сидіти на місці. Зустріч, похід у кіно або навіть прогулянка можуть дати більше, ніж ви очікуєте. Але бережіться — слова мають силу, подумайте перш ніж щось сказати. Вечір буде романтичний, пристрасний, з нотками драми.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День м'який, але дуже ресурсний — просто дозвольте собі бути собою. Якщо зранку відчуваєте легку апатію — не лякайтесь: трохи тиші, турботи про себе, і настрій покращиться. Це чудовий час для внутрішньої гармонії: медитація, творчість або просто прогулянка на самоті під музику. Увечері можливі теплі моменти з близькими або натхнення для нових ідей.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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