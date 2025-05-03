Гороскоп на сегодня, 3 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 3 мая, все знаки Зодиака ждет яркий и энергичный день, благодаря седьмым лунным суткам и Луне, растущей в знаке Льва. Этот день стоит посвятить, творчеству, хобби, уходу за собой, домашним делам, которые приносят радость. Это также удачное время для дружеских посиделок и романтических встреч. Однако астрологи предостерегают, слово в эту субботу имеет магическую силу, поэтому любая фраза, брошенная сгоряча, может иметь неожиданные последствия.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 3 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день принесет Овнам драйв, много встреч, разговоров, веселья и флирта. Если планировали поход в гости или на вечеринку — не отказывайтесь. Но остерегайтесь резких слов — сегодня легко кого-то обидеть ненароком. Вечером не исключен романтический разговор с любимым человеком.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов это будет день домашних хлопот: уборка, наведение уюта, ремонт вещей и тому подобное. Главное — результат вас порадует и подарит ощущение гармонии. Астрологи советуют не ссориться с близкими, даже если они не разделяют ваш энтузиазм. Вечер подарит душевное тепло, особенно если вы решите остаться дома.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вам как никогда легко выражать свои мысли — используйте это себе на пользу. Хороший день для переговоров, общения, даже легких сплетен. Но следите за тоном: резкость в словах может испортить настроение на весь день. Вечером хорошо почитать что-то вдохновляющее или написать пост в соцсетях — ваши слова зацепят за живое.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота, 3 мая, обещает быть эмоциональной. Вы чувствительны к любому слову, поэтому лучше избегать токсичных людей. Дома вас ждет комфорт и приятные заботы. Если утром вы почувствуете нехватку энергии, не заставляйте себя сразу переходить к действиям, дайте организму время настроиться на новый день. Вечером стоит посмотреть интересный фильм с близкими.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня могут услышать невероятно приятные комплименты в свой адрес. Астрологи советуют в этот выходной не сидеть дома, а наоборот выйти в люди. Выставки, театры, рестораны, общественные мероприятия, вечеринки — все это может зарядить вас позитивом, вдохновить и расширить кругозор. День замечательный для флирта, проявления себя и даже небольших авантюр. А вечер обещает быть страстным и ярким.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Хочется тишины и порядка, но вокруг — хаос. Не ссорьтесь по пустякам: сегодня лучше промолчать, чем сказать что-то резкое. Удачный день для наведения порядка — дома, в шкафу, в документах, в телефоне, в мыслях. Здоровье требует внимания — берегите горло и не переутомляйтесь. Вечер подарит спокойствие и чувство завершенности.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам захочется красоты, гармонии и вдохновения, поэтому сегодня идеальный день для культурного отдыха: музей, театр, художественная выставка или презентация книги. Возможны интересные знакомства или новости, которые повлияют на настроение. Вечер обещает быть волшебным и легким. Также эта суббота благоприятна для романтических встреч.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит контролировать сказанное, чтобы не спровоцировать конфликт. Лучше промолчать, чем ляпнуть лишнее. Суббота, 3 мая, по прогнозам астрологов, будет продуктивна для организации дел, но без перегрузок. Вечером возможны внутренние переживания. Поможет музыка или разговор с близким человеком.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете полны энергии. День начнется с хорошего настроения и улыбки. Хороший день для прогулок, друзей, вдохновения, презентаций. Кто-то может сделать вам особый сюрприз. Одиноких стрельцов ждут интересные знакомства и флирт, а тех, кто в отношениях — романтика и страсть.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сегодня могут почувствовать большую усталость и это неудивительно, ведь вы редко даете себе возможность расслабиться и восстановить силы. Но в эту субботу прислушайтесь к своему организму и ощущениям, организуйте себе отдых, которого вы заслужили. Вечером возможны важные новости или разговоры с близкими, которые заставят вас посмотреть на некоторые вещи иначе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Суббота для Водолеев — шанс на романтику и неожиданные повороты. Астрологи советуют не сидеть на месте. Встреча, поход в кино или даже прогулка могут дать больше, чем вы ожидаете. Но берегитесь — слова имеют силу, подумайте прежде чем что-то сказать. Вечер будет романтический, страстный, с нотками драмы.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День мягкий, но очень ресурсный — просто позвольте себе быть собой. Если с утра чувствуете легкую апатию — не пугайтесь: немного тишины, заботы о себе, и настроение улучшится. Это отличное время для внутренней гармонии: медитация, творчество или просто прогулка в одиночестве под музыку. Вечером возможны теплые моменты с близкими или вдохновение для новых идей.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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