Гороскоп на 3 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 липня, Місяць продовжує рости у знаку Терезів, допомагаючи згладжувати гострі кути, знаходити компроміси й утримуватись від конфліктів. Водночас дев'ята місячна доба несе важку енергетику. Це непростий день: астрологи застерігають знаки Зодіаку від ілюзій, емоційних сплесків і хибних рішень. В атмосфері витає тривога, і навіть спокійні люди можуть відчути напруження.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 3 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей четвер змусить Овнів глибше зазирнути в себе. Можливі сумніви або внутрішнє роздратування — не поспішайте діяти на емоціях. Сьогодні краще завершити старі справи. Увечері — час усамітнення, спокійної музики й теплих думок.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям важливо не потрапити у пастку ілюзій — хтось може намагатися прикрасити правду або маніпулювати. На роботі займіться деталями, уникайте зайвого контакту з токсичними людьми. Вечір ідеально підійде для відпочинку в тиші.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні можуть зіткнутися з труднощами у спілкуванні — щось буде недоговорено або витлумачене неправильно. Намагайтесь не втрачати ясності й не розпалювати суперечок. Увечері для заспокоєння створіть затишну атмосферу — трохи тиші, чаю і свічок.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків сьогодні загостриться емпатія — ви будете відчувати чужий настрій буквально шкірою. Це може втомлювати, тому знайдіть момент для себе. Четвер підходить для звільнення від образ, внутрішнього очищення. Вечір ідеальний для душевної розмови.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам цього дня важливо втримати свою гординю. Можуть з'явитися думки типу "я краще знаю", "я правий", але саме вони приведуть до конфлікту. Сьогодні варто уникати серйозних рішень. Робочі справи краще зводити до мінімуму. Увечері — гарний час для занурення у творчість.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви, тримайте внутрішню рівновагу. Цей день може принести несподівані думки або тривоги, але не варто все брати близько до серця. Сьогодні добре повернутись до справ, які потребують логіки й точності. Увечері корисними будуть процедури, що розслабляються та дарують красу.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Через дев'яту місячну добу можуть з'явитися сумніви, страхи, коливання. У вас є шанс втримати гармонію. Але астрологи все ж радять не приймати важливих рішень. Увечері корисно побути наодинці з собою й помріяти про майбутнє.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть бути надто чутливими до чужих маніпуляцій. Сьогодні є ризик повірити у щось неправдиве або віддати енергію не туди. У роботі дійте чітко. Ввечері — читання, спокійна музика, заспокійливе чаювання.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців 3 липня — день випробувань. Ви можете відчути невдоволення тим, як усе відбувається, або втратити інтерес до справ. Не намагайтеся контролювати все — довіртеся перебігу подій. Вечір підійде для перегляду старих фільмів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козорогам краще не планувати нічого надто масштабного. Завершення старих проєктів — ідеальний варіант. Ваше вміння зберігати спокій буде найкращим інструментом. Увечері для відновлення — чай з м'ятою і повна відмова від новин.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть зіштовхнутися з почуттям внутрішньої розгубленості. Не варто сьогодні розв'язувати глобальні питання — дайте собі час. Робота в команді буде продуктивною лише за умови дипломатичності. Вечір подарує натхнення для творчості або щиру розмову із другом.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

У Риб цей четвер, 3 липня, може викликати бажання сховатися від усього. І це нормально. Астрологи радять не планувати публічних виступів чи важливих переговорів — день не для цього. Займіться тим, що приносить внутрішній спокій. Увечері — арома-свічки, плед, і музика, яка лікує.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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