Гороскоп на 3 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп на 3 июля: Девам — тревожные мысли, Скорпионам — обман
Сегодня, 3 июля, Луна продолжает расти в знаке Весов, помогая сглаживать острые углы, находить компромиссы и воздерживаться от конфликтов. В то же время девятые лунные сутки несут тяжелую энергетику. Это непростой день: астрологи предостерегают знаки Зодиака от иллюзий, эмоциональных всплесков и ошибочных решений. В атмосфере витает тревога, и даже спокойные люди могут почувствовать напряжение.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 3 июля.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на четверг, 3 июля:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Этот четверг заставит Овнов глубже заглянуть в себя. Возможны сомнения или внутреннее раздражение — не спешите действовать на эмоциях. Сегодня лучше завершить старые дела. Вечером — время уединения, спокойной музыки и теплых мыслей.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам важно не попасть в ловушку иллюзий — кто-то может пытаться приукрасить правду или манипулировать. На работе займитесь деталями, избегайте лишнего контакта с токсичными людьми. Вечер идеально подойдет для отдыха в тишине.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецы сегодня могут столкнуться с трудностями в общении — что-то будет недосказано или истолковано неправильно. Старайтесь не терять ясности и не разжигать споры. Вечером для успокоения создайте уютную атмосферу — немного тишины, чая и свечей.
Рак (22 июня — 22 июля)
У Раков сегодня обострится эмпатия — вы будете чувствовать чужое настроение буквально кожей. Это может утомлять, поэтому найдите момент для себя. Четверг подходит для освобождения от обид, внутреннего очищения. Вечер идеален для душевного разговора.
Лев (23 июля — 21 августа)
Львам в этот день важно удержать свою гордыню. Могут появиться мысли типа "я лучше знаю", "я прав", но именно они приведут к конфликту. Сегодня стоит избегать серьезных решений. Рабочие дела лучше сводить к минимуму. Вечером — хорошее время для погружения в творчество.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Девы, держите внутреннее равновесие. Этот день может принести неожиданные мысли или тревоги, но не стоит все принимать близко к сердцу. Сегодня хорошо вернуться к делам, которые требуют логики и точности. Вечером полезными будут расслабляющие и дарующие красоту процедуры.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Через девятые лунные сутки могут появиться сомнения, страхи, колебания. У вас есть шанс удержать гармонию. Но астрологи все же советуют не принимать важных решений. Вечером полезно побыть наедине с собой и помечтать о будущем.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы могут быть слишком чувствительными к чужим манипуляциям. Сегодня есть риск поверить во что-то неправдивое или отдать энергию не туда. В работе действуйте четко. Вечером — чтение, спокойная музыка, успокаивающее чаепитие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Для Стрельцов 3 июля — день испытаний. Вы можете почувствовать недовольство тем, как все происходит, или потерять интерес к делам. Не пытайтесь контролировать все — доверьтесь ходу событий. Вечер подойдет для просмотра старых фильмов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня Козерогам лучше не планировать ничего слишком масштабного. Завершение старых проектов — идеальный вариант. Ваше умение сохранять спокойствие будет лучшим инструментом. Вечером для восстановления — чай с мятой и полный отказ от новостей.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолеи могут столкнуться с чувством внутренней растерянности. Не стоит сегодня решать глобальные вопросы — дайте себе время. Работа в команде будет продуктивной лишь при условии дипломатичности. Вечер подарит вдохновение для творчества или искренний разговор с другом.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
У Рыб этот четверг, 3 июля, может вызвать желание спрятаться от всего. И это нормально. Астрологи советуют не планировать публичных выступлений или важных переговоров — день не для этого. Займитесь тем, что приносит внутреннее спокойствие. Вечером — арома-свечи, плед, и музыка, которая лечит.
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