Гороскоп на 3 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 3 июля, Луна продолжает расти в знаке Весов, помогая сглаживать острые углы, находить компромиссы и воздерживаться от конфликтов. В то же время девятые лунные сутки несут тяжелую энергетику. Это непростой день: астрологи предостерегают знаки Зодиака от иллюзий, эмоциональных всплесков и ошибочных решений. В атмосфере витает тревога, и даже спокойные люди могут почувствовать напряжение.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 3 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот четверг заставит Овнов глубже заглянуть в себя. Возможны сомнения или внутреннее раздражение — не спешите действовать на эмоциях. Сегодня лучше завершить старые дела. Вечером — время уединения, спокойной музыки и теплых мыслей.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам важно не попасть в ловушку иллюзий — кто-то может пытаться приукрасить правду или манипулировать. На работе займитесь деталями, избегайте лишнего контакта с токсичными людьми. Вечер идеально подойдет для отдыха в тишине.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня могут столкнуться с трудностями в общении — что-то будет недосказано или истолковано неправильно. Старайтесь не терять ясности и не разжигать споры. Вечером для успокоения создайте уютную атмосферу — немного тишины, чая и свечей.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков сегодня обострится эмпатия — вы будете чувствовать чужое настроение буквально кожей. Это может утомлять, поэтому найдите момент для себя. Четверг подходит для освобождения от обид, внутреннего очищения. Вечер идеален для душевного разговора.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам в этот день важно удержать свою гордыню. Могут появиться мысли типа "я лучше знаю", "я прав", но именно они приведут к конфликту. Сегодня стоит избегать серьезных решений. Рабочие дела лучше сводить к минимуму. Вечером — хорошее время для погружения в творчество.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы, держите внутреннее равновесие. Этот день может принести неожиданные мысли или тревоги, но не стоит все принимать близко к сердцу. Сегодня хорошо вернуться к делам, которые требуют логики и точности. Вечером полезными будут расслабляющие и дарующие красоту процедуры.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Через девятые лунные сутки могут появиться сомнения, страхи, колебания. У вас есть шанс удержать гармонию. Но астрологи все же советуют не принимать важных решений. Вечером полезно побыть наедине с собой и помечтать о будущем.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут быть слишком чувствительными к чужим манипуляциям. Сегодня есть риск поверить во что-то неправдивое или отдать энергию не туда. В работе действуйте четко. Вечером — чтение, спокойная музыка, успокаивающее чаепитие.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов 3 июля — день испытаний. Вы можете почувствовать недовольство тем, как все происходит, или потерять интерес к делам. Не пытайтесь контролировать все — доверьтесь ходу событий. Вечер подойдет для просмотра старых фильмов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам лучше не планировать ничего слишком масштабного. Завершение старых проектов — идеальный вариант. Ваше умение сохранять спокойствие будет лучшим инструментом. Вечером для восстановления — чай с мятой и полный отказ от новостей.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут столкнуться с чувством внутренней растерянности. Не стоит сегодня решать глобальные вопросы — дайте себе время. Работа в команде будет продуктивной лишь при условии дипломатичности. Вечер подарит вдохновение для творчества или искренний разговор с другом.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб этот четверг, 3 июля, может вызвать желание спрятаться от всего. И это нормально. Астрологи советуют не планировать публичных выступлений или важных переговоров — день не для этого. Займитесь тем, что приносит внутреннее спокойствие. Вечером — арома-свечи, плед, и музыка, которая лечит.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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