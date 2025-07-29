Гороскоп на 29 липня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 липня, Всесвіт налаштовує нас на гармонію, діалог і внутрішнє прозріння. Місяць, що росте у знаку Терези, посилює потребу в балансі, спокої та справедливості. Шоста місячна доба загострює інтуїцію, тож деякі знаки Зодіаку, які зможуть зупинитися і прислухатися до себе, отримають важливі підказки від самої долі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 29 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День змушує вас пригальмувати і подивитися на речі з іншого боку. Енергії буде достатньо, але краще спрямувати її на комунікацію, а не боротьбу. Гарний день для відновлення дружніх зв'язків. Слухайте більше, ніж говоріть.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви сьогодні надзвичайно чутливі до атмосфери навколо і це плюс. Вдасться розв'язати старий конфлікт або знайти компроміс там, де давно здавалось — глухий кут. Це ідеальний день для мирних розмов, романтики і краси.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можливі цікаві ідеї, відкриття або навіть пророчі думки. Але цей день не про реалізацію ідей, лише для планування та розробки стратегії. Залиште важливі рішення на потім, а сьогодні спостерігайте.

Рак (22 червня — 22 липня)

День відкриє Ракам нові грані стосунків. Ви побачите людину поруч з іншого боку. Астрологи радять відкласти претензії, дозволити собі мріяти й довіряти. Вечір подарує тепло та затишок.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вам хочеться активності, але атмосфера дня не дасть різко зрушити з місця. Це не мінус, а можливість переглянути план дій. Краще займатися переговорами, ніж тиснути на результат.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день не про контроль, а про баланс. Вас можуть дратувати чужі коливання, але астрологи радять — дозвольте собі бути м'якшими. Час для налагодження контактів, особливо з тими, з ким давно було складно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

29 липня подарує відчуття внутрішньої гармонії. Ви сьогодні — дипломати, миротворці, і саме це приведе до успіху. Не витрачайте енергію на довгі роздуми — просто будьте собою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ваша інтуїція вмикається на максимум. Ви можете буквально відчувати настрій інших — це дає вам перевагу у спілкуванні. Використайте день для спостереження, а не дій. Уникайте напруги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вівторок дає шанс зробити крок до примирення або почати спільний проєкт. Командна робота сьогодні буде результативнішою, ніж сольна. Не варто сперечатись — краще знайти спільне рішення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам буде важко одразу налаштуватися на роботу — Терези гальмують вашу звичну продуктивність. Але в другій половині дня повернеться фокус. Вечір — час для перегляду планів, аналізу і спокійної тиші.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні все буде складатися доволі м'яко й гармонійно. Вас чекають дзвінки або повідомлення, які змусять замислитись. Довіряйте передчуттям. На вечір можна планувати побачення або цікаву зустріч.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваш вівторок, 29 липня, — день підвищеної чутливості. Вас можуть захопити фантазії, спогади. Не витрачайте енергію на сумніви. Довіртеся інтуїції та дозвольте собі бути в потоці.

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