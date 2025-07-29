Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 29 июля: Овнам — пауза, Близнецам — пророческие мысли

Гороскоп на 29 июля: Овнам — пауза, Близнецам — пророческие мысли

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 03:02
Гороскоп на 29 июля 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, Вселенная настраивает нас на гармонию, диалог и внутреннее прозрение. Луна, растущая в знаке Весы, усиливает потребность в балансе, спокойствии и справедливости. Шестые лунные сутки обостряют интуицию, поэтому некоторые знаки Зодиака, которые смогут остановиться и прислушаться к себе, получат важные подсказки от самой судьбы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 29 июля.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 29 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

День заставляет вас притормозить и посмотреть на вещи с другой стороны. Энергии будет достаточно, но лучше направить ее на коммуникацию, а не борьбу. Хороший день для восстановления дружеских связей. Слушайте больше, чем говорите.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы сегодня чрезвычайно чувствительны к атмосфере вокруг и это плюс. Удастся решить старый конфликт или найти компромисс там, где давно казалось — тупик. Это идеальный день для мирных разговоров, романтики и красоты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня возможны интересные идеи, открытия или даже пророческие мысли. Но этот день не про реализацию идей, лишь для планирования и разработки стратегии. Оставьте важные решения на потом, а сегодня наблюдайте.

Рак (22 июня — 22 июля)

День откроет Ракам новые грани отношений. Вы увидите человека рядом с другой стороны. Астрологи советуют отложить претензии, позволить себе мечтать и доверять. Вечер подарит тепло и уют.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вам хочется активности, но атмосфера дня не даст резко сдвинуться с места. Это не минус, а возможность пересмотреть план действий. Лучше заниматься переговорами, чем давить на результат.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день не о контроле, а о балансе. Вас могут раздражать чужие колебания, но астрологи советуют — позвольте себе быть мягче. Время для налаживания контактов, особенно с теми, с кем давно было сложно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

29 июля подарит ощущение внутренней гармонии. Вы сегодня — дипломаты, миротворцы, и именно это приведет к успеху. Не тратьте энергию на долгие размышления — просто будьте собой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваша интуиция включается на максимум. Вы можете буквально чувствовать настроение других — это дает вам преимущество в общении. Используйте день для наблюдения, а не действий. Избегайте напряжения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вторник дает шанс сделать шаг к примирению или начать совместный проект. Командная работа сегодня будет более результативной, чем сольная.
Не стоит спорить — лучше найти общее решение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам будет трудно сразу настроиться на работу — Весы тормозят вашу привычную производительность. Но во второй половине дня вернется фокус. Вечер — время для пересмотра планов, анализа и спокойной тишины.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня все будет складываться довольно мягко и гармонично. Вас ждут звонки или сообщения, которые заставят задуматься. Доверяйте предчувствиям. На вечер можно планировать свидание или интересную встречу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш вторник, 29 июля, — день повышенной чувствительности. Вас могут увлечь фантазии, воспоминания. Не тратьте энергию на сомнения. Доверьтесь интуиции и позвольте себе быть в потоке.

Ранее мы делились с вами, каким знакам Зодиака новая неделя принесет фантастический успех.

Напомним, мы рассказывали, какому знаку Зодиака Вселенная готовит полную перезагрузку в августе.

Также мы делились, каким знакам Зодиака повезет влюбиться до конца лета 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 29 июля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации