Гороскоп на 29 июля 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, Вселенная настраивает нас на гармонию, диалог и внутреннее прозрение. Луна, растущая в знаке Весы, усиливает потребность в балансе, спокойствии и справедливости. Шестые лунные сутки обостряют интуицию, поэтому некоторые знаки Зодиака, которые смогут остановиться и прислушаться к себе, получат важные подсказки от самой судьбы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 29 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

День заставляет вас притормозить и посмотреть на вещи с другой стороны. Энергии будет достаточно, но лучше направить ее на коммуникацию, а не борьбу. Хороший день для восстановления дружеских связей. Слушайте больше, чем говорите.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы сегодня чрезвычайно чувствительны к атмосфере вокруг и это плюс. Удастся решить старый конфликт или найти компромисс там, где давно казалось — тупик. Это идеальный день для мирных разговоров, романтики и красоты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня возможны интересные идеи, открытия или даже пророческие мысли. Но этот день не про реализацию идей, лишь для планирования и разработки стратегии. Оставьте важные решения на потом, а сегодня наблюдайте.

Рак (22 июня — 22 июля)

День откроет Ракам новые грани отношений. Вы увидите человека рядом с другой стороны. Астрологи советуют отложить претензии, позволить себе мечтать и доверять. Вечер подарит тепло и уют.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вам хочется активности, но атмосфера дня не даст резко сдвинуться с места. Это не минус, а возможность пересмотреть план действий. Лучше заниматься переговорами, чем давить на результат.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день не о контроле, а о балансе. Вас могут раздражать чужие колебания, но астрологи советуют — позвольте себе быть мягче. Время для налаживания контактов, особенно с теми, с кем давно было сложно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

29 июля подарит ощущение внутренней гармонии. Вы сегодня — дипломаты, миротворцы, и именно это приведет к успеху. Не тратьте энергию на долгие размышления — просто будьте собой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваша интуиция включается на максимум. Вы можете буквально чувствовать настроение других — это дает вам преимущество в общении. Используйте день для наблюдения, а не действий. Избегайте напряжения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вторник дает шанс сделать шаг к примирению или начать совместный проект. Командная работа сегодня будет более результативной, чем сольная.

Не стоит спорить — лучше найти общее решение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам будет трудно сразу настроиться на работу — Весы тормозят вашу привычную производительность. Но во второй половине дня вернется фокус. Вечер — время для пересмотра планов, анализа и спокойной тишины.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня все будет складываться довольно мягко и гармонично. Вас ждут звонки или сообщения, которые заставят задуматься. Доверяйте предчувствиям. На вечер можно планировать свидание или интересную встречу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш вторник, 29 июля, — день повышенной чувствительности. Вас могут увлечь фантазии, воспоминания. Не тратьте энергию на сомнения. Доверьтесь интуиции и позвольте себе быть в потоке.

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