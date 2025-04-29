Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 квітня, панує енергія третьої місячної доби, а на небі зійшов Місяць, що росте, у знаку Близнюків. За прогнозами астрологів, цей день несе усім знакам Зодіаку мінливий настрій. Водночас енергії буде з надлишком, тому нею потрібно мудро розпорядитися, щоб уникнути саморуйнування. У цей вівторок добре пройдуть переговори, співбесіди, презентації, важливі розмови, поїздки. Варто уникати зайвою легковажності та дратівливості, інакше є ризик втрат та зайвого клопоту.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 29 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні енергії у Овнів хоч відбавляй. Вас буде просто не зупинити. День обіцяє бути дуже активним, повним роботи й новин. Проте, вкрай важливо не втрачати зосередженості й не розпорошуватися на дрібниці. Ввечері знайдіть час на активний відпочинок, прогулянку або заняття спортом, адже вашому організму потрібен вихід енергії.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям краще зайнятися розпочатими справами та не брати на себе нові проєкти. Попри загальну бадьорість працювати доведеться через силу. Можливі дрібні роздратування, тому бережіть нерви. Вечір варто присвятити спокійному відпочинку або турботі про здоров'я.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього дня у Близнюків буде багато сил і бажання діяти. Астрологи пророкують народженим під цим сузір'ям цікаві знайомства й несподівані новини. Але варто контролювати емоції й не розпилюватись на всі справи одночасно. Вечір ідеальний для приємних зустрічей, розмов, прогулянок.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

На Раків чекає досить напружений день. Робота потребуватиме максимальної уваги, можливі виклики або непередбачені завдання. Надзвичайно важливо уникати конфліктів із колегами. Вечір подарує приємне відчуття полегшення. Цей час варто присвятити родині або душевній розмові.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви відчують справжній приплив натхнення. Сьогодні день ідеально підходить для творчих проєктів, нестандартних рішень, нових ідей. Астрологи радять використати цю енергію на максимум. Ввечері можливі романтичні сюрпризи або несподівані приємні знайомства.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам вівторок, 29 квітня, принесе потребу у впорядкуванні хаосу. Ви можете відчути, що всі справи летять шкереберть. Не піддавайтеся паніці, а дійте обдумано, крок за кроком. На роботі очікується похвала за сумлінність. Вечір краще провести у спокої — наприклад, за цікавою книжкою або плануванням майбутніх справ.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези сьогодні будуть на роздоріжжі. Хочеться й ризикувати, й одночасно все залишити як є. Астрологи рекомендують бути обережними з грошима — день не для великих покупок. Важливо не перевантажувати себе обіцянками. Вечір подарує нові емоції, якщо проведете його в приємній компанії.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам день обіцяє бути драйвовим, але емоційно нестабільним. Вас може кидати від ентузіазму до роздратування. Астрологи радять займатися спортом або фізичною активністю, щоб зняти емоційне напруження. Ввечері можлива цікава розмова або знайомство, яке залишить слід у душі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей вівторок, 29 квітня, буде наповнений енергією й можливостями. Стрільці сьогодні почуватимуться у своїй стихії — багато спілкування, нових вражень, бажання мандрувати навіть у межах міста. Не проґавте шанс завести корисні знайомства. Вечір обіцяє романтичний настрій і навіть флірт.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги сьогодні зануряться в роботу з головою. Вас чекають відповідальні завдання й, можливо, важливі новини на професійному фронті. Важливо тримати емоції під контролем і не зловживати критикою. Ввечері корисно буде відволіктися на фізичну активність або зустріч із близькими.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні отримають нову порцію натхнення. У вашій голові вируватимуть ідеї. Використайте цей день для побудови нових планів, для творчих завдань, важливих справ та зустрічей. Вечір — чудовий час для романтики або дружніх посиденьок.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей вівторок може перевірити наскільки Риби витривалі та стресостійкі. Енергії буде більше ніж достатньо, але розподіляйте сили розумно. Варто уникати непотрібних суперечок і зайвої емоційності. Вечір ідеальний для відпочинку: медитація, легка музика або теплий чай допоможуть відновити гармонію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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