Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 апреля, царит энергия третьих лунных суток, а на небе взошла растущая Луна в знаке Близнецов. По прогнозам астрологов, этот день несет всем знакам Зодиака переменчивое настроение. При этом энергии будет с избытком, поэтому ею нужно мудро распорядиться, чтобы избежать саморазрушения. В этот вторник хорошо пройдут переговоры, собеседования, презентации, важные разговоры, поездки. Стоит избегать излишней легкомысленности и раздражительности, иначе есть риск потерь и лишних хлопот.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 29 апреля.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на вторник, 29 апреля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергии у Овнов хоть отбавляй. Вас будет просто не остановить. День обещает быть очень активным, полным работы и новостей. Однако крайне важно не терять сосредоточенности и не распыляться по мелочам. Вечером найдите время на активный отдых, прогулку или занятия спортом, ведь вашему организму нужен выход энергии.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам лучше заняться начатыми делами и не брать на себя новые проекты. Несмотря на общую бодрость работать придется через силу. Возможны мелкие раздражения, поэтому берегите нервы. Вечер стоит посвятить спокойному отдыху или заботе о здоровье.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день у Близнецов будет много сил и желания действовать. Астрологи пророчат рожденным под этим созвездием интересные знакомства и неожиданные новости. Но стоит контролировать эмоции и не распыляться на все дела одновременно. Вечер идеален для приятных встреч, разговоров, прогулок.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раков ждет достаточно напряженный день. Работа потребует максимального внимания, возможны вызовы или непредвиденные задачи. Чрезвычайно важно избегать конфликтов с коллегами. Вечер подарит приятное ощущение облегчения. Это время стоит посвятить семье или душевному разговору.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы почувствуют настоящий прилив вдохновения. Сегодня день идеально подходит для творческих проектов, нестандартных решений, новых идей. Астрологи советуют использовать эту энергию на максимум. Вечером возможны романтические сюрпризы или неожиданные приятные знакомства.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам вторник, 29 апреля, принесет потребность в упорядочении хаоса. Вы можете почувствовать, что все дела летят кувырком. Не поддавайтесь панике, а действуйте обдуманно, шаг за шагом. На работе ожидается похвала за добросовестность. Вечер лучше провести в спокойствии — например, за интересной книгой или планированием будущих дел.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сегодня будут на распутье. Хочется и рисковать, и одновременно все оставить как есть. Астрологи рекомендуют быть осторожными с деньгами — день не для крупных покупок. Важно не перегружать себя обещаниями. Вечер подарит новые эмоции, если проведете его в приятной компании.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам день обещает быть драйвовым, но эмоционально нестабильным. Вас может бросать от энтузиазма до раздражения. Астрологи советуют заниматься спортом или физической активностью, чтобы снять эмоциональное напряжение. Вечером возможен интересный разговор или знакомство, которое оставит след в душе.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот вторник, 29 апреля, будет наполнен энергией и возможностями. Стрельцы сегодня будут чувствовать себя в своей стихии — много общения, новых впечатлений, желание путешествовать даже в пределах города. Не упустите шанс завести полезные знакомства. Вечер обещает романтическое настроение и даже флирт.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сегодня погрузятся в работу с головой. Вас ждут ответственные задачи и, возможно, важные новости на профессиональном фронте. Важно держать эмоции под контролем и не злоупотреблять критикой. Вечером полезно будет отвлечься на физическую активность или встречу с близкими.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня получат новую порцию вдохновения. В вашей голове будут бурлить идеи. Используйте этот день для построения новых планов, для творческих задач, важных дел и встреч. Вечер — отличное время для романтики или дружеских посиделок.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот вторник может проверить насколько Рыбы выносливы и стрессоустойчивы. Энергии будет более чем достаточно, но распределяйте силы разумно. Стоит избегать ненужных споров и излишней эмоциональности. Вечер идеален для отдыха: медитация, легкая музыка или теплый чай помогут восстановить гармонию.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака звезды пророчат невероятный финансовый успех до конца апреля.

Напомним, также мы рассказывали, какие знаки Зодиака рискуют лить слезы в мае 2025 года.