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Головна Свята Гороскоп на 29 червня: Овнам — розваги, Левам — свято душі

Гороскоп на 29 червня: Овнам — розваги, Левам — свято душі

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Дата публікації: 29 червня 2025 05:55
Гороскоп на 29 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 29 червня, обіцяє бути емоційно насиченою. П'ятий місячний день несе і спокуси, і втрати, тому варто бути обережними з тим, що ви чуєте й кому довіряєте. До 15:43 Місяць ще перебуває у впевненому та яскравому Леві — це час свят, компліментів, зустрічей і натхнення. А от після — влада переходить стриманій та практичній Діви, яка закликатиме до порядку. Астрологи радять знакам Зодіаку не братися за важливі справи — краще зосередитися на плануванні й рутинах задачах. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 29 червня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на неділю, 29 червня:

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Ця неділя буде активною та цікавою. Зранку вас тягнутиме до розваг — не відмовляйтеся від запрошень або спонтанних поїздок. У другій половині дня можете виділити час прибиранню та інших побутовим справам. Вечір сприятливий для спокійного відпочинку, догляду за собою й смачної вечері.

 

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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам потрібно знизити оберти та розібратися з емоціями. Недільний ранок може принести дрібні роздратування або спокуси. Після обіду ви відчуєте приплив натхнення — займіться чимось, що приносить естетичну насолоду. Можлива цікава розмова, яка змінить погляд на ситуацію.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День Близнюків сповнений розмов, зустрічей, новин. У першій половині дня вас можуть чекати несподівані дзвінки або знайомства — не все, що блищить, золото, тому критичне мислення — ваш найкращий друг. В другій половині дня з'явиться бажання спокою: добре піде прибирання, сортування, кулінарія. Увечері — час для щирої бесіди з близькими.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Неділя, 29 червня, стане днем внутрішнього балансу. Ви будете у центрі уваги зранку — Місяць у Леві підсилить вашу харизму, особливо серед друзів чи родини. Проте не намагайтеся догодити всім одразу — це виснажує. У другій половині дня добре присвятити час собі: читання, хобі, доглядові процедури. Вечір буде сприятливий для теплого спілкування з кимось дуже близьким.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цей день подарує Левам чарівний настрій, бажання подобатися, фліртувати, приймати компліменти. Це буде справжнє свято душі, коли хочеться ділитися емоціями, світитися зсередини. Добре організовувати святкові події, йти в гості, зустрічатися з близькими та друзями. Але ввечері не забудьте про планування наступного тижня та побутові справи.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Зранку Дів можуть дратувати інші люди — не ідеальні, не пунктуальні, неорганізовані. Проте астрологи закликають не сваритися через дрібниці. У другій половині — гарний час для прибирання, наведення порядку в думках і шафах. Вечір ідеальний для ванни з аромамаслами або перегляду улюбленого фільму.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Неділя, 29 червня, для Терезів — день натхнення, спілкування й душевного затишку. Зранку добре влаштувати побачення або приємну зустріч — зірки сприяють флірту й легким розмовам. Після обіду можливе невелике зниження енергії, але це шанс зосередитись на собі. Вечір буде приємно спокійним — чай, плед і хороша книга саме те.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні важливо бути пильними до інформації. Можуть надходити новини чи пропозиції, що викличуть сумніви — краще не поспішайте з висновками. До обіду добре присвятити час творчості або активному дозвіллю. У другій половині дня займіться буденними справами. Смачний обід або вечеря, приготовані власноруч, стануть вашою маленькою радістю.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день пройде в активному, позитивному ключі. Можливі веселі зустрічі, прогулянки, вечірки. Ви будете в центрі уваги, а астрологи радять використати цю енергію на максимум. Після обіду — бажано повернутися до побутових питань або допомогти родичам. Увечері можливий несподіваний дзвінок або цікава пропозиція.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні зірки радять бути гнучкішими. Зранку може виникнути конфлікт або непорозуміння — не загострюйте. Добре працюватимуть логіка й спостережливість. У другій половині — час для праці руками: готування, садівництво, організація простору. Вечір ідеально підходить для медитації або спокійної прогулянки.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для вас неділя — час несподіванок та приємних ініціатив. Зранку можливі романтичні або творчі імпульси. Не ігноруйте своє бажання щось створити, намалювати, написати. У другій половині дня важливо уникати конфліктів — люди будуть особливо чутливі. Вечір подарує нові думки та роздуми.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби отримають атмосферу турботи й затишку. Зранку — м'яка енергія, схожа на обійми, тому це ідеальний час для побутових справ із любов'ю: пекти пиріг, пересаджувати квіти, допомагати родичам. Після обіду ви можете відчути втому або втрату ентузіазму — не змушуйте себе. Проведіть вечір максимально спокійно — тіло і душа подякують.

 

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, кому зі знаків Зодіаку чекати на хвилю натхнення до кінця червня. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку стане магнітом для грошей у другий місяць літа. 

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку це літо принесе незабутні моменти

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 29 червня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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