Гороскоп на 29 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июня, обещает быть эмоционально насыщенным. Пятый лунный день несет и соблазны, и потери, поэтому стоит быть осторожными с тем, что вы слышите и кому доверяете. До 15:43 Луна еще находится в уверенном и ярком Льве — это время праздников, комплиментов, встреч и вдохновения. А вот после — власть переходит сдержанной и практичной Деве, которая будет призывать к порядку. Астрологи советуют знакам Зодиака не браться за важные дела — лучше сосредоточиться на планировании и рутинных задачах.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 29 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье будет активным и интересным. С утра вас будет тянуть к развлечениям — не отказывайтесь от приглашений или спонтанных поездок. Во второй половине дня можете выделить время уборке и другим бытовым делам. Вечер благоприятен для спокойного отдыха, ухода за собой и вкусного ужина.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам нужно снизить обороты и разобраться с эмоциями. Воскресное утро может принести мелкие раздражения или соблазны. После обеда вы почувствуете прилив вдохновения — займитесь чем-то, что приносит эстетическое наслаждение. Возможен интересный разговор, который изменит взгляд на ситуацию.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День Близнецов полон разговоров, встреч, новостей. В первой половине дня вас могут ждать неожиданные звонки или знакомства — не все, что блестит, золото, поэтому критическое мышление — ваш лучший друг. Во второй половине дня появится желание покоя: хорошо пойдет уборка, сортировка, кулинария. Вечером — время для искренней беседы с близкими.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Воскресенье, 29 июня, станет днем внутреннего баланса. Вы будете в центре внимания утром — Луна во Льве усилит вашу харизму, особенно среди друзей или семьи. Однако не пытайтесь угодить всем сразу — это истощает. Во второй половине дня хорошо посвятить время себе: чтение, хобби, уходовые процедуры. Вечер будет благоприятен для теплого общения с кем-то очень близким.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Этот день подарит Львам волшебное настроение, желание нравиться, флиртовать, принимать комплименты. Это будет настоящий праздник души, когда хочется делиться эмоциями, светиться изнутри. Хорошо организовывать праздничные события, идти в гости, встречаться с близкими и друзьями. Но вечером не забудьте о планировании следующей недели и бытовых делах.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Утром Дев могут раздражать другие люди — не идеальные, не пунктуальные, неорганизованные. Однако астрологи призывают не ссориться по пустякам. Во второй половине — хорошее время для уборки, наведения порядка в мыслях и шкафах. Вечер идеален для ванны с аромамаслами или просмотра любимого фильма.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Воскресенье, 29 июня, для Весов — день вдохновения, общения и душевного уюта. С утра хорошо устроить свидание или приятную встречу — звезды способствуют флирту и легким разговорам. После обеда возможно небольшое снижение энергии, но это шанс сосредоточиться на себе. Вечер будет приятно спокойным — чай, плед и хорошая книга самое то.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня важно быть бдительными к информации. Могут поступать новости или предложения, которые вызовут сомнения — лучше не спешите с выводами. До обеда хорошо посвятить время творчеству или активному досугу. Во второй половине дня займитесь будничными делами. Вкусный обед или ужин, приготовленные собственноручно, станут вашей маленькой радостью.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день пройдет в активном, позитивном ключе. Возможны веселые встречи, прогулки, вечеринки. Вы будете в центре внимания, а астрологи советуют использовать эту энергию на максимум. После обеда — желательно вернуться к бытовым вопросам или помочь родственникам. Вечером возможен неожиданный звонок или интересное предложение.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня звезды советуют быть более гибкими. С утра может возникнуть конфликт или недоразумение — не обостряйте. Хорошо будут работать логика и наблюдательность. Во второй половине — время для работы руками: готовка, садоводство, организация пространства. Вечер идеально подходит для медитации или спокойной прогулки.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас воскресенье — время неожиданностей и приятных инициатив. Утром возможны романтические или творческие импульсы. Не игнорируйте свое желание что-то создать, нарисовать, написать. Во второй половине дня важно избегать конфликтов — люди будут особенно чувствительны. Вечер подарит новые мысли и размышления.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы получат атмосферу заботы и уюта. С утра — мягкая энергия, похожая на объятия, поэтому это идеальное время для бытовых дел с любовью: печь пирог, пересаживать цветы, помогать родственникам. После обеда вы можете почувствовать усталость или потерю энтузиазма — не заставляйте себя. Проведите вечер максимально спокойно — тело и душа поблагодарят.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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