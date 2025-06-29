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Главная Праздники Гороскоп на 29 июня: Овнам — развлечения, Львам — праздник души

Гороскоп на 29 июня: Овнам — развлечения, Львам — праздник души

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Дата публикации 29 июня 2025 05:55
Гороскоп на 29 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 29 июня, обещает быть эмоционально насыщенным. Пятый лунный день несет и соблазны, и потери, поэтому стоит быть осторожными с тем, что вы слышите и кому доверяете. До 15:43 Луна еще находится в уверенном и ярком Льве — это время праздников, комплиментов, встреч и вдохновения. А вот после — власть переходит сдержанной и практичной Деве, которая будет призывать к порядку. Астрологи советуют знакам Зодиака не браться за важные дела — лучше сосредоточиться на планировании и рутинных задачах.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 29 июня.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на воскресенье, 29 июня:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье будет активным и интересным. С утра вас будет тянуть к развлечениям — не отказывайтесь от приглашений или спонтанных поездок. Во второй половине дня можете выделить время уборке и другим бытовым делам. Вечер благоприятен для спокойного отдыха, ухода за собой и вкусного ужина.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам нужно снизить обороты и разобраться с эмоциями. Воскресное утро может принести мелкие раздражения или соблазны. После обеда вы почувствуете прилив вдохновения — займитесь чем-то, что приносит эстетическое наслаждение. Возможен интересный разговор, который изменит взгляд на ситуацию.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День Близнецов полон разговоров, встреч, новостей. В первой половине дня вас могут ждать неожиданные звонки или знакомства — не все, что блестит, золото, поэтому критическое мышление — ваш лучший друг. Во второй половине дня появится желание покоя: хорошо пойдет уборка, сортировка, кулинария. Вечером — время для искренней беседы с близкими.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Воскресенье, 29 июня, станет днем внутреннего баланса. Вы будете в центре внимания утром — Луна во Льве усилит вашу харизму, особенно среди друзей или семьи. Однако не пытайтесь угодить всем сразу — это истощает. Во второй половине дня хорошо посвятить время себе: чтение, хобби, уходовые процедуры. Вечер будет благоприятен для теплого общения с кем-то очень близким.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Этот день подарит Львам волшебное настроение, желание нравиться, флиртовать, принимать комплименты. Это будет настоящий праздник души, когда хочется делиться эмоциями, светиться изнутри. Хорошо организовывать праздничные события, идти в гости, встречаться с близкими и друзьями. Но вечером не забудьте о планировании следующей недели и бытовых делах.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Утром Дев могут раздражать другие люди — не идеальные, не пунктуальные, неорганизованные. Однако астрологи призывают не ссориться по пустякам. Во второй половине — хорошее время для уборки, наведения порядка в мыслях и шкафах. Вечер идеален для ванны с аромамаслами или просмотра любимого фильма.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Воскресенье, 29 июня, для Весов — день вдохновения, общения и душевного уюта. С утра хорошо устроить свидание или приятную встречу — звезды способствуют флирту и легким разговорам. После обеда возможно небольшое снижение энергии, но это шанс сосредоточиться на себе. Вечер будет приятно спокойным — чай, плед и хорошая книга самое то.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня важно быть бдительными к информации. Могут поступать новости или предложения, которые вызовут сомнения — лучше не спешите с выводами. До обеда хорошо посвятить время творчеству или активному досугу. Во второй половине дня займитесь будничными делами. Вкусный обед или ужин, приготовленные собственноручно, станут вашей маленькой радостью.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день пройдет в активном, позитивном ключе. Возможны веселые встречи, прогулки, вечеринки. Вы будете в центре внимания, а астрологи советуют использовать эту энергию на максимум. После обеда — желательно вернуться к бытовым вопросам или помочь родственникам. Вечером возможен неожиданный звонок или интересное предложение.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня звезды советуют быть более гибкими. С утра может возникнуть конфликт или недоразумение — не обостряйте. Хорошо будут работать логика и наблюдательность. Во второй половине — время для работы руками: готовка, садоводство, организация пространства. Вечер идеально подходит для медитации или спокойной прогулки.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас воскресенье — время неожиданностей и приятных инициатив. Утром возможны романтические или творческие импульсы. Не игнорируйте свое желание что-то создать, нарисовать, написать. Во второй половине дня важно избегать конфликтов — люди будут особенно чувствительны. Вечер подарит новые мысли и размышления.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы получат атмосферу заботы и уюта. С утра — мягкая энергия, похожая на объятия, поэтому это идеальное время для бытовых дел с любовью: печь пирог, пересаживать цветы, помогать родственникам. После обеда вы можете почувствовать усталость или потерю энтузиазма — не заставляйте себя. Проведите вечер максимально спокойно — тело и душа поблагодарят.

 

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака ждать волну вдохновения до конца июня.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака станет магнитом для денег во второй месяц лета.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака это лето принесет незабываемые моменты.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 29 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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