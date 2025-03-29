Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 березня, на нас очікує знакова астрологічна подія — молодий Місяць та сонячне затемнення зійдуться на небі у знаку Овна. Астрологи прогнозують, що цей день для знаків Зодіаку стане справжньою точкою перезавантаження та оновлення в усіх сферах життя. Ця унікальна субота дасть поштовх до рішучих змін та сміливих рішень.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 29 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни відкриють друге дихання. Молодик та сонячне затемнення зарядять вас енергією, підштовхуючи до рішучих дій. Це чудовий час для старту нових проєктів, романтичних знайомств і особистих перемог. Можливі доленосні рішення, зміни у зовнішності чи стилі життя. Важливо слухати себе — сьогодні Всесвіт підказує вам правильний шлях.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям це сонячне затемнення 29 березня відкриває двері до нового життєвого етапу та подарує шанс звільнитися від страхів та сумнівів. Інтуїція підкаже, де вас чекають приємні несподіванки. Головне — вийти із зони комфорту. Можливий важливий дзвінок від старого друга або цікава пропозиція, що змінить ваше життя.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша рішучість сьогодні — ключ до успіху! Астрологи радять Близнюкам не зволікати з важливими рішеннями, особливо у фінансовій сфері. Сонячне затемнення наділяє вас додатковою енергією, щоб рухатися вперед. Є шанс на нові знайомства, несподівані зустрічі або важливі новини від друзів.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Всесвіт сьогодні відправить Ракам особливе повідомлення, яке важливо почути. Можливі глибокі внутрішні усвідомлення, які допоможуть зрозуміти, куди рухатися далі. Це зокрема час прийняття важливих рішень щодо професійного шляху. Вечір ідеальний для спілкування з близькими або романтичного побачення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сонячне затемнення дає вам шанс реалізувати амбітні плани та досягти бажаного. Будьте відкритими до нових знайомств — можливо одне з них стане доленосним. Також це чудовий час для творчих проривів: ваші ідеї можуть здивувати навіть вас самих. Можливі приємні новини, пов'язані з кар'єрою або особистими досягненнями.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ця субота подарує вам важливу або приємну новину, яка змусить усміхнутися і подарує надію на світле майбутнє. Інтуїція підкаже, в якому напрямку варто рухатися. Також це чудовий день для турботи про здоров'я: запишіться на масаж, займіться спортом або просто прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам варто прислухатися до свого серця. Сонячне затемнення може принести несподівані повороти у сфері кохання. Якщо ви самотні — велика ймовірність доленосного знайомства. У парі можливе емоційне зближення. Будьте відкриті до змін.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша енергія сьогодні на висоті — використовуйте її мудро! Цей день допоможе вам розібратися у своїх справжніх бажаннях. Всесвіт надсилає знаки, які підкажуть, куди рухатися далі. Можливий несподіваний прорив у роботі або нова можливість, яка змінить ваші плани на найближчі місяці. Увечері на вас може чекати приємна романтична зустріч або сюрприз від близької людини.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Удача сьогодні на вашому боці! Молодий Місяць відкриває нові перспективи, особливо в кар'єрі. Можливі приємні зустрічі, які принесуть важливу інформацію або корисні знайомства. Також це чудовий день для пригод — якщо давно хотіли спробувати щось нове, не вагайтеся. Вечір ідеальний для відпочинку в компанії друзів або коханої людини.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день ідеальний для саморозвитку та створення затишку в оселі. Молодик у знаку Овна надихає вас ставити амбітні цілі. Не бійтеся змінювати стратегію, якщо щось не працює. Приділіть також час близьким — важлива розмова може принести несподівані відкриття.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день може принести несподівані події, які підуть вам на користь. Можливе знайомство, яке відіграє важливу роль у вашому майбутньому, важливі новини, зустрічі або навіть шанс навчитися чомусь новому. Інтуїція сьогодні буде вашим найкращим порадником.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Слухайте себе — саме сьогодні інтуїція буде найсильнішим вашим союзником. Вас можуть чекати романтичні моменти або знаки від Всесвіту, що допоможуть зробити правильний вибір. Сонячне затемнення може подарувати несподіване відкриття, яке вплине на ваші стосунки або творчі плани.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку чекати на подарунки від Всесвіту під час сонячного затемнення 29 березня 2025 року.

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