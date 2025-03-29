Гороскоп на сегодня, 29 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 марта, нас ожидает знаковое астрологическое событие — молодая Луна и солнечное затмение сойдутся на небе в знаке Овна. Астрологи прогнозируют, что этот день для знаков Зодиака станет настоящей точкой перезагрузки и обновления во всех сферах жизни. Эта уникальная суббота даст толчок к решительным изменениям и смелым решениям.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 29 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны откроют второе дыхание. Новолуние и солнечное затмение зарядят вас энергией, подталкивая к решительным действиям. Это отличное время для старта новых проектов, романтических знакомств и личных побед. Возможны судьбоносные решения, изменения во внешности или стиле жизни. Важно слушать себя — сегодня Вселенная подсказывает вам правильный путь.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам это солнечное затмение 29 марта открывает двери к новому жизненному этапу, и подарит шанс освободиться от страхов и сомнений. Интуиция подскажет, где вас ждут приятные неожиданности. Главное — выйти из зоны комфорта. Возможен важный звонок от старого друга или интересное предложение, которое изменит вашу жизнь.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша решительность сегодня — ключ к успеху! Астрологи советуют Близнецам не медлить с важными решениями, особенно в финансовой сфере. Солнечное затмение наделяет вас дополнительной энергией, чтобы двигаться вперед. Есть шанс на новые знакомства, неожиданные встречи или важные новости от друзей.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Вселенная сегодня отправит Ракам особое сообщение, которое важно услышать. Возможны глубокие внутренние осознания, которые помогут понять, куда двигаться дальше. Это в частности время принятия важных решений относительно профессионального пути. Вечер идеален для общения с близкими или романтического свидания.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Солнечное затмение дает вам шанс реализовать амбициозные планы и достичь желаемого. Будьте открытыми к новым знакомствам — возможно одно из них станет судьбоносным. Также это отличное время для творческих прорывов: ваши идеи могут удивить даже вас самих. Возможны приятные новости, связанные с карьерой или личными достижениями.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Эта суббота подарит вам важную или приятную новость, которая заставит улыбнуться и подарит надежду на светлое будущее. Интуиция подскажет, в каком направлении стоит двигаться. Также это отличный день для заботы о здоровье: запишитесь на массаж, займитесь спортом или просто прогуляйтесь на свежем воздухе.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам стоит прислушаться к своему сердцу. Солнечное затмение может принести неожиданные повороты в сфере любви. Если вы одиноки — велика вероятность судьбоносного знакомства. В паре возможно эмоциональное сближение. Будьте открыты к переменам.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша энергия сегодня на высоте — используйте ее мудро! Этот день поможет вам разобраться в своих истинных желаниях. Вселенная посылает знаки, которые подскажут, куда двигаться дальше. Возможен неожиданный прорыв в работе или новая возможность, которая изменит ваши планы на ближайшие месяцы. Вечером вас может ждать приятная романтическая встреча или сюрприз от близкого человека.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Удача сегодня на вашей стороне! Новолуние открывает новые перспективы, особенно в карьере. Возможны приятные встречи, которые принесут важную информацию или полезные знакомства. Также это отличный день для приключений — если давно хотели попробовать что-то новое, не сомневайтесь. Вечер идеален для отдыха в компании друзей или любимого человека.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день идеален для саморазвития и создания уюта в доме. Новолуние в знаке Овна вдохновляет вас ставить амбициозные цели. Не бойтесь менять стратегию, если что-то не работает. Уделите также время близким — важный разговор может принести неожиданные открытия.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день может принести неожиданные события, которые пойдут вам на пользу. Возможно знакомство, которое сыграет важную роль в вашем будущем, важные новости, встречи или даже шанс научиться чему-то новому. Интуиция сегодня будет вашим лучшим советчиком.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Слушайте себя — именно сегодня интуиция будет самым сильным вашим союзником. Вас могут ждать романтические моменты или знаки от Вселенной, которые помогут сделать правильный выбор. Солнечное затмение может подарить неожиданное открытие, которое повлияет на ваши отношения или творческие планы.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака ждать подарков от Вселенной во время солнечного затмения 29 марта 2025 года.

Напомним, мы писали, какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние.

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