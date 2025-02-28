Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 лютого, — останній день зими, який несе потужну енергію змін, адже молодий Місяць опинився під впливом чутливих, емоційних та творчих Риб. Це час для нових починань, творчого зростання та глибокого самопізнання. Молодик сприяє плануванню майбутнього, реалізації сміливих ідей та емоційному перезавантаженню. П’ятниця обіцяє знакам Зодіаку натхнення, інтуїтивні прозріння та відкриття.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей новий Місяць 28 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні будуть рішучими та амбітними. Це ідеальний момент, щоб взятися за нові проєкти або здійснити важливі кроки в кар'єрі. Ваша харизма допоможе у переговорах та соціальних взаємодіях. Будьте відкритими до несподіваних можливостей. У стосунках варто проявити ініціативу та відвертість.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців ця п'ятниця стане часом відкриттів і змін. Астрологи радять відкритися для нового досвіду, особливо у професійній сфері. Відпочинок і саморефлексія допоможуть знайти внутрішню рівновагу. А зустріч із друзями або прогулянка на природі освіжить думки та подарує натхнення для майбутніх звершень.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні розум Близнюків працюватиме на всі 100%. Використайте цей день для навчання, переговорів або творчих ідей. Якщо планували важливі переговори чи розмови, зараз саме час діяти — ваші слова матимуть вагу. Ввечері дозвольте собі розслабитися. Легкий флірт або зустріч з друзями додасть позитиву.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Інтуїція Раків у цей молодик 28 лютого буде на піку. Тож, прислухайтеся до внутрішнього голосу, особливо у фінансових справах. Приділіть час саморозвитку, адже сьогодні ви можете відкрити для себе щось справді значуще. Душевні розмови з рідними допоможуть наповнитися гармонією.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам сьогодні варто подумати про майбутнє. Плануйте своє життя та важливі справи. Діліться своїми ідеями та не бійтеся привертати увагу — ваш ентузіазм заряджатиме інших. Вечір стане часом яскравих пригод, спонтанних рішень і нових можливостей.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

У цей молодий Місяць Діви будуть надзвичайно продуктивними та сповненими бажання діяти. Це ідеальний день для наведення порядку в роботі та думках. Астрологи радять зосередитися на деталях — вони матимуть значення. Організуйте затишний вечір із книгою або улюбленим заняттям.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Гарний день для соціальних контактів та зміцнення ділових зв'язків. Молодик у Рибах подарує натхнення та допоможе розкрити творчий потенціал. Астрологи зазначають, знайомства, що відбудуться сьогодні, можуть мати довгострокове значення, тож не уникайте спілкування. Влаштуйте собі атмосферну вечерю або творчий вечір.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Останній день зими стане часом для змін і трансформацій. Використовуйте виклики як трамплін для зростання. У стосунках можливі важливі відкриття. Вам варто прислухатися до своєї інтуїції, адже сьогодні вона може підказати правильний напрямок у складних ситуаціях.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрельці відчують непереборну жагу до пригод, тому це чудовий час для подорожей або нових знань. Якщо давно мріяли про зміни, цей день чудово підходить для перших кроків у новому напрямку. Ввечері розслабтесь і насолоджуйтесь моментом у гарній компанії.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для кар'єрного росту та реалізації амбітних планів. Можливі цікаві пропозиції або ідеї, які допоможуть піднятися на новий рівень у професійній сфері. Астрологи наголошують на важливості балансу між роботою та відпочинком. Не ігноруйте сигнали тіла, бережіть своє здоров'я.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваші ідеї можуть перевернути звичний порядок речей. Довіртеся інтуїції та відкрийтесь для нових знайомств. Будьте уважні до можливостей, що з'являються на горизонті, адже вони можуть кардинально змінити ваше життя.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Молодий Місяць у вашому знаку відкриває двері до самопізнання. Присвятіть час мистецтву, медитації або романтичним моментам. Ваша емоційна глибина допоможе зрозуміти важливі істини про себе та своє оточення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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