Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 квітня, понеділок обіцяє бути спокійним і водночас продуктивним. Місяць зростає у надійному земному знаку Тельця, даруючи нам відчуття стабільності, врівноваженості й здорового прагматизму. Це друга місячна доба — ідеальний час, аби почати реалізовувати свої ідеї, тестувати нові підходи та проявляти щедрість до себе й інших. Астрологи радять знакам Зодіаку менше поспішати й більше довіряти своєму внутрішньому голосу. Особливу увагу слід приділити здоров'ю, харчуванню та простим життєвим справам.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 28 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни відчують потребу зосередитися на практичних питаннях. Перший робочий день обіцяє бути насиченим — можливі важливі новини щодо кар'єри. Астрологи радять уникати конфліктів і не поспішати з висновками. Увечері захочеться усамітнення й спокою.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні почуватимуться впевнено. Місяць у вашому знаку додає енергії та сили. Ви відчуватимете себе привабливими та готовими до нових звершень. Робочі справи підуть добре, особливо рутина. Увечері можливі приємні сюрпризи в особистому житті або романтична зустріч.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам варто у цей понеділок, 28 квітня, готуватися до розміреного та спокійного дня. Події можуть розгортатися надто повільно. Сьогодні краще не розпочинати нових справ, а завершувати старі. На роботі можуть бути дрібні непорозуміння, тому важливо тримати себе в руках. Вечір сприятливий для спокійного відпочинку вдома.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки можуть очікувати на хвилю натхнення. Ідеальний день для творчості, планування й початку важливих проєктів. На роботі можливі похвала або пропозиція, що вас приємно здивує. Вечір обіцяє теплу атмосферу та гармонію в особистих стосунках.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви зіткнуться цього дня з необхідністю розв'язувати робочі питання, що накопичилися. День буде вимогливим, але цілком керованим. Сьогодні варто прислухатися до своєї інтуїції. Увечері бажано приділити увагу здоров'ю та відпочинку.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви отримають сьогодні можливість блиснути своїми організаторськими здібностями. Астрологи кажуть, що ваші ідеї знайдуть підтримку. День підходить для навчання, аналізу й планування. Вечір обіцяє романтичний настрій або цікаву зустріч.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів понеділок, 28 квітня, буде доволі спокійним, хоча й без глобальних проривів. Варто присвятити час фінансовим питанням і побутовим справам. Сьогодні добре переглянути бюджет, зробити дрібні покупки для дому. Увечері можливі приємні емоції у сімейному колі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам день подарує можливість розв'язати важливі питання через спокійний діалог. Сьогодні варто уникати гострих суперечок, навіть якщо хочеться проявити принциповість. Робота йтиме не надто швидко, але результат буде надійним. Вечір обіцяє емоційне розвантаження та ніжність у стосунках.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці можуть відчути сьогодні нестачу бадьорості. День вимагатиме від вас терпіння й уважності до деталей. Не поспішайте приймати важливі рішення — краще перепровірити все двічі. Увечері на вас чекає заряд позитиву від зустрічі з друзями або приємної прогулянки.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам цей понеділок обіцяє продуктивність і стабільність. Особливо вдало пройдуть справи, пов'язані з фінансами та документацією. Астрологи радять не ігнорувати знаки, які надсилає доля. Увечері буде гарний момент для планування великих покупок або довгострокових цілей.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні важливо більше приділяти уваги дрібницям. День буде повільним і трохи флегматичним, тому великі амбіційні завдання краще відкласти. Натомість добре зайнятися здоров'ям, зокрема харчуванням. Увечері можливі цікаві новини від родичів або старих друзів.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби отримають сьогодні шанс проявити свої найкращі якості — чуйність, інтуїцію та доброту. День сприяє допомозі іншим, волонтерству та роботі в команді. Енергії буде достатньо для добрих справ. Вечір подарує хвилини ніжності й, можливо, несподіваний прояв романтики.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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