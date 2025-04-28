Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 апреля, понедельник обещает быть спокойным и одновременно продуктивным. Луна растет в надежном земном знаке Тельца, даря нам ощущение стабильности, уравновешенности и здорового прагматизма. Это вторые лунные сутки — идеальное время, чтобы начать реализовывать свои идеи, тестировать новые подходы и проявлять щедрость к себе и другим. Астрологи советуют знакам Зодиака меньше спешить и больше доверять своему внутреннему голосу. Особое внимание следует уделить здоровью, питанию и простым жизненным делам.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 28 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны почувствуют потребность сосредоточиться на практических вопросах. Первый рабочий день обещает быть насыщенным — возможны важные новости касательно карьеры. Астрологи советуют избегать конфликтов и не спешить с выводами. Вечером захочется уединения и покоя.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня будут чувствовать себя уверенно. Луна в вашем знаке добавляет энергии и силы. Вы будете чувствовать себя привлекательными и готовыми к новым свершениям. Рабочие дела пойдут хорошо, особенно рутина. Вечером возможны приятные сюрпризы в личной жизни или романтическая встреча.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит в этот понедельник, 28 апреля, готовиться к размеренному и спокойному дню. События могут разворачиваться слишком медленно. Сегодня лучше не начинать новых дел, а завершать старые. На работе могут быть мелкие недоразумения, поэтому важно держать себя в руках. Вечер благоприятен для спокойного отдыха дома.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки могут ожидать волну вдохновения. Идеальный день для творчества, планирования и начала важных проектов. На работе возможны похвала или предложение, которое вас приятно удивит. Вечер обещает теплую атмосферу и гармонию в личных отношениях.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы столкнутся в этот день с необходимостью решать накопившиеся рабочие вопросы. День будет требовательным, но вполне управляемым. Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции. Вечером желательно уделить внимание здоровью и отдыху.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы получат сегодня возможность блеснуть своими организаторскими способностями. Астрологи говорят, что ваши идеи найдут поддержку. День подходит для обучения, анализа и планирования. Вечер обещает романтическое настроение или интересную встречу.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов понедельник, 28 апреля, будет довольно спокойным, хотя и без глобальных прорывов. Стоит посвятить время финансовым вопросам и бытовым делам. Сегодня хорошо пересмотреть бюджет, сделать мелкие покупки для дома. Вечером возможны приятные эмоции в семейном кругу.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам день подарит возможность решить важные вопросы через спокойный диалог. Сегодня стоит избегать острых споров, даже если хочется проявить принципиальность. Работа будет идти не слишком быстро, но результат будет надежным. Вечер обещает эмоциональную разгрузку и нежность в отношениях.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы могут ощутить сегодня недостаток бодрости. День потребует от вас терпения и внимательности к деталям. Не спешите принимать важные решения — лучше перепроверить все дважды. Вечером вас ждет заряд позитива от встречи с друзьями или приятной прогулки.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам этот понедельник обещает продуктивность и стабильность. Особенно удачно пройдут дела, связанные с финансами и документацией. Астрологи советуют не игнорировать знаки, которые посылает судьба. Вечером будет хороший момент для планирования крупных покупок или долгосрочных целей.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям сегодня важно больше уделять внимания мелочам. День будет медленным и немного флегматичным, поэтому большие амбициозные задачи лучше отложить. Вместо этого хорошо заняться здоровьем, в частности питанием. Вечером возможны интересные новости от родственников или старых друзей.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы получат сегодня шанс проявить свои лучшие качества — чуткость, интуицию и доброту. День способствует помощи другим, волонтерству и работе в команде. Энергии будет достаточно для добрых дел. Вечер подарит минуты нежности и, возможно, неожиданное проявление романтики.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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