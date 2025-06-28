Гороскоп на 28 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 червня, Місяць росте у яскравому та харизматичному Леві, даруючи кожному знаку Зодіаку шанс сяяти. Це чудовий час для отримання знань, спілкування з родиною, відпочинку й легких приємностей. Але четверта місячна доба може внести свої корективи, вимагаючи вибору між добром і злом та спокушаючи нас. Астрологи попереджають: можливі внутрішні конфлікти, моральні сумніви, перевірки на принциповість.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 28 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть стати зірками будь-якої компанії — день дарує впевненість і харизму. Цей час ідеальний для відпочинку, зустрічей із друзями, свят чи поїздок. Але не варто надто розслаблятись: четверта місячна доба може випробувати вас на спокусу сказати зайве. Увечері може з'явитися романтичний настрій.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців субота мине у турботах про дім та близьких. Не дивуйтесь, якщо захочеться прибрати, щось оновити або зайнятись кулінарією. Цей день принесе трохи емоційної бурхливості, тож краще не сперечатися. Замість цього — приділіть увагу родині. Увечері виділіть час для спокійного спілкування.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні для Близнюків — день натхнення, легкості та яскравих розмов. Ви будете душею компанії, легко привертатимете увагу. Єдине — не піддавайтесь емоційним гойдалкам четвертої доби. Увечері можливі несподівані новини або цікава зустріч.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота, 28 червня, про баланс. Раки можуть відчути потребу в спокої, тиші, самозаглибленні. Ви можете блискуче впоратись з домашніми справами або просто відпочити в колі рідних. День підходить для внутрішніх роздумів, читання, спогадів. Увечері варто зайнятися тим, що любите.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви відчують прилив енергії, драйву та потребу бути поміченими. Ідіть туди, де вас побачать: на зустрічі, свята, концерти. Але майте на увазі — місячна доба трохи ускладнює ситуацію: можливі сварки через дрібниці. Постарайтеся не гнути свою лінію надто жорстко. Вечір обіцяє яскраву емоційну хвилю — можлива закоханість.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам субота, 28 червня, принесе побутові завдання, рутину, організаційні моменти. Вас може дратувати загальна святкова енергетика — натомість захочеться впорядкувати хаос довкола. Чудовий день для прибирання, планування, наведення ладу в думках. Емоції можуть бути нестабільними — важливо не перевантажувати себе. Увечері — час на себе та теплу ванну.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Субота подарує Терезам час магії. На вас чекатимуть натхнення, зустрічі, приємне спілкування. Ви легко знайдете однодумців, особливо в естетичних або мистецьких середовищах. Місяць у Леві підштовхує до флірту, нових знайомств. Але астрологи радять уникати ситуацій, де потрібно "стати на чийсь бік". Увечері — легка романтика або творчість.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день не варто розписувати до хвилини — життя внесе свої корективи. Скорпіони можуть відчути, як зростає внутрішня напруга: боротьба між емоціями та обов'язком. Сьогодні краще уникати конфліктів і різких рішень. Приділіть увагу собі, власному тілу та відпочинку. Вечір обіцяє спокійне завершення дня.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Субота для Стрільців — це свято душі. Ви відкриті до пригод, енергії вдосталь, гарний час для зустрічей, подорожей, вечірок. День може скластися надзвичайно яскраво. Але пам'ятайте про мудрість четвертої місячної доби — не грайте на публіку лише заради ефекту. Увечері на вас чекають романтика, веселощі або філософська розмова.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерогам захочеться втекти від шуму й блиску — день для себе, для внутрішніх роздумів. Ви можете згадати минуле, переглядати сімейні альбоми, читати або зануритись у хобі. Емоційно — трошки нестабільно, тому не варто планувати нічого великого. Увечері — комфортна тиша, чашка чаю і улюблена книга.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв субота буде активною, особливо в соціальному плані. Вам захочеться бачити людей, ділитися ідеями, брати участь у розмовах. Можлива романтика, флірт. Проте, астрологи попереджають, не сперечайтесь заради самого процесу. Увечері можлива яскрава зустріч або спонтанна поїздка.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота для Риб — час відновлення. Можливо, вранці вам не вистачатиме бадьорості, але ближче до обіду ви повернете свій звичний емоційний тонус. День ідеально підходить для турботи про себе: маски, SPA, книги, мрії. Уникайте спокус зробити більше, ніж можете. Увечері можлива душевна розмова або приємне листування з кимось важливим.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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