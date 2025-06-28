Гороскоп на 28 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 июня, Луна растет в ярком и харизматичном Льве, даря каждому знаку Зодиака шанс сиять. Это отличное время для получения знаний, общения с семьей, отдыха и легких приятностей. Но четвертые лунные сутки могут внести свои коррективы, требуя выбора между добром и злом и соблазняя нас. Астрологи предупреждают: возможны внутренние конфликты, моральные сомнения, проверки на принципиальность.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 28 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут стать звездами любой компании — день дарит уверенность и харизму. Это время идеально для отдыха, встреч с друзьями, праздников или поездок. Но не стоит слишком расслабляться: четвертые лунные сутки могут испытать вас на соблазн сказать лишнее. Вечером может появиться романтическое настроение.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов суббота пройдет в заботах о доме и близких. Не удивляйтесь, если захочется убрать, что-то обновить или заняться кулинарией. Этот день принесет немного эмоциональной бурности, поэтому лучше не спорить. Вместо этого — уделите внимание семье. Вечером выделите время для спокойного общения.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня для Близнецов — день вдохновения, легкости и ярких разговоров. Вы будете душой компании, легко будете привлекать внимание. Единственное — не поддавайтесь эмоциональным качелям четвертых суток. Вечером возможны неожиданные новости или интересная встреча.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота, 28 июня, о балансе. Раки могут почувствовать потребность в покое, тишине, самоуглублении. Вы можете блестяще справиться с домашними делами или просто отдохнуть в кругу родных. День подходит для внутренних размышлений, чтения, воспоминаний. Вечером стоит заняться тем, что любите.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы почувствуют прилив энергии, драйва и потребность быть замеченными. Идите туда, где вас увидят: на встречи, праздники, концерты. Но имейте в виду — лунные сутки немного усложняют ситуацию: возможны ссоры по пустякам. Постарайтесь не гнуть свою линию слишком жестко. Вечер обещает яркую эмоциональную волну — возможна влюбленность.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам суббота, 28 июня, принесет бытовые задачи, рутину, организационные моменты. Вас может раздражать общая праздничная энергетика — зато захочется упорядочить хаос вокруг. Отличный день для уборки, планирования, наведения порядка в мыслях. Эмоции могут быть нестабильными — важно не перегружать себя. Вечером — время на себя и теплую ванну.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Суббота подарит Весам время магии. Вас будут ждать вдохновение, встречи, приятное общение. Вы легко найдете единомышленников, особенно в эстетических или художественных средах. Луна во Льве подталкивает к флирту, новым знакомствам. Но астрологи советуют избегать ситуаций, где нужно "встать на чью-то сторону". Вечером — легкая романтика или творчество.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день не стоит расписывать до минуты — жизнь внесет свои коррективы. Скорпионы могут почувствовать, как растет внутреннее напряжение: борьба между эмоциями и долгом. Сегодня лучше избегать конфликтов и резких решений. Уделите внимание себе, собственному телу и отдыху. Вечер обещает спокойное завершение дня.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Суббота для Стрельцов — это праздник души. Вы открыты к приключениям, энергии вдоволь, хорошее время для встреч, путешествий, вечеринок. День может сложиться чрезвычайно ярко. Но помните о мудрости четвертых лунных суток — не играйте на публику только ради эффекта. Вечером вас ждут романтика, веселье или философский разговор.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам захочется убежать от шума и блеска — день для себя, для внутренних размышлений. Вы можете вспомнить прошлое, просматривать семейные альбомы, читать или погрузиться в хобби. Эмоционально — немножко нестабильно, поэтому не стоит планировать ничего большого. Вечером — комфортная тишина, чашка чая и любимая книга.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев суббота будет активной, особенно в социальном плане. Вам захочется видеть людей, делиться идеями, участвовать в разговорах. Возможна романтика, флирт. Однако, астрологи предупреждают, не спорьте ради самого процесса. Вечером возможна яркая встреча или спонтанная поездка.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Суббота для Рыб — время восстановления. Возможно, утром вам не будет хватать бодрости, но ближе к обеду вы вернете свой привычный эмоциональный тонус. День идеально подходит для заботы о себе: маски, SPA, книги, мечты. Избегайте соблазнов сделать больше, чем можете. Вечером возможен душевный разговор или приятная переписка с кем-то важным.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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