Гороскоп на 27 липня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 липня, буде достатньо складний для багатьох знаків Зодіаку. На небі Місяць, що росте у практичному знаку Діви, а це означає: дрібниці набувають особливої ваги, а бажання контролювати — майже непереможним. Четверта місячна доба — час вибору між добром і злом, спокусами і внутрішньою боротьбою. Водночас Всесвіт посилатиме знаки, який шлях дійсно вірний.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 27 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви заряджатимете усіх своєю енергією. День підходить для наведення порядку вдома, дрібних покупок, спілкування з рідними. Вечір краще провести спокійно, без метушні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День принесе звістку, яка підштовхне до нових роздумів. Астрологи радять не поспішати з рішеннями. Недільна атмосфера чудово підходить для читання, кулінарних експериментів або турботи про своє тіло.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Можливі несподівані зустрічі або навіть романтичний вайб. Але вам важливо сьогодні більше говорити не з друзями, а з собою. Четверта місячна доба сприяє самопізнанню. Увечері — важлива розмова або незвичайне повідомлення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя — ваш день для затишку. Не виходьте з дому без потреби. Вдалий час, щоб зайнятись домашніми справами, переглянути старі фотографії, згадати родину.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні — гарний момент, щоб завершити справи, які тягнулися з початку тижня. Місяць у Діві допоможе вам структурувати все по поличках. День сприятливий для фізичної активності: йога, піша прогулянка або басейн будуть доречні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи кажуть: сьогодні ви у своїй стихії. Раціональність, чіткість, порядок — це все про вас. Використайте день для планування наступного тижня, наведення ладу в думках і речах. Гарний момент, щоб попрощатися з однією шкідливою звичкою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваша неділя буде балансом між бажанням усамітнитися й потребою бути з кимось поруч. Порада астрологів — оберіть одну людину, якій сьогодні варто подзвонити. Це буде не просто розмова, а ниточка підтримки.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День готує вам сюрприз — можливо, у вигляді випадкової зустрічі або приємної новини. Не плануйте багато: нехай ця неділя буде легким імпровізаційним танцем. У другій половині дня можливий важливий знак від Всесвіту — будьте уважні до деталей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні, 27 липня, ви ніби ловите сигнали з минулого. Астрологи радять: зверніть увагу на спогади, які несподівано виринають. Це підказки, що допоможуть прийняти рішення. Гарний день, щоб виділити час для хобі або зустрітися з другом на каву.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Планування — ваше все. Ця неділя ідеально підходить для складання графіків, списків, бюджетів. Ви почуватиметесь краще, коли візьмете контроль у свої руки. Але не забувайте про близьких: зв'язок із родиною сьогодні особливо цінний.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можливі дрібні непорозуміння, особливо з тими, хто поруч. Не втрачайте головного через побутові дрібниці — день схильний до перебільшення. Добре піде прибирання, звільнення простору, викидання старих речей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви сьогодні як губка — вбираєте емоції, спогади, сигнали. День ідеальний для самозаглиблення, медитації, тихих справ. Якщо є можливість — прогулянка біля води допоможе зняти емоційний тиск.

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