Гороскоп на 27 июля 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 27 июля, будет достаточно сложный для многих знаков Зодиака. На небе Луна, растущая в практическом знаке Девы, а это значит: мелочи приобретают особый вес, а желание контролировать — почти непобедимым. Четвертые лунные сутки — время выбора между добром и злом, соблазнами и внутренней борьбой. При этом Вселенная будет посылать знаки, какой путь действительно верный.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 27 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы будете заряжать всех своей энергией. День подходит для наведения порядка дома, мелких покупок, общения с родными. Вечер лучше провести спокойно, без суеты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет известие, которое подтолкнет к новым размышлениям. Астрологи советуют не спешить с решениями. Воскресная атмосфера прекрасно подходит для чтения, кулинарных экспериментов или заботы о своем теле.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Возможны неожиданные встречи или даже романтический вайб. Но вам важно сегодня больше говорить не с друзьями, а с собой. Четвертые лунные сутки способствуют самопознанию. Вечером — важный разговор или необычное сообщение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это воскресенье — ваш день для уюта. Не выходите из дома без надобности. Удачное время, чтобы заняться домашними делами, пересмотреть старые фотографии, вспомнить семью.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня — хороший момент, чтобы завершить дела, которые тянулись с начала недели. Луна в Деве поможет вам структурировать все по полочкам. День благоприятен для физической активности: йога, пешая прогулка или бассейн будут уместны.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи говорят: сегодня вы в своей стихии. Рациональность, четкость, порядок — это все о вас. Используйте день для планирования следующей недели, наведения порядка в мыслях и вещах. Хороший момент, чтобы попрощаться с одной вредной привычкой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше воскресенье будет балансом между желанием уединиться и потребностью быть с кем-то рядом. Совет астрологов — выберите одного человека, которому сегодня стоит позвонить. Это будет не просто разговор, а ниточка поддержки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День готовит вам сюрприз — возможно, в виде случайной встречи или приятной новости. Не планируйте много: пусть это воскресенье будет легким импровизационным танцем. Во второй половине дня возможен важный знак от Вселенной — будьте внимательны к деталям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня, 27 июля, вы будто ловите сигналы из прошлого. Астрологи советуют: обратите внимание на воспоминания, которые неожиданно всплывают. Это подсказки, которые помогут принять решение. Хороший день, чтобы выделить время для хобби или встретиться с другом на кофе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планирование — ваше все. Это воскресенье идеально подходит для составления графиков, списков, бюджетов. Вы будете чувствовать себя лучше, когда возьмете контроль в свои руки. Но не забывайте о близких: связь с семьей сегодня особенно ценна.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможны мелкие недоразумения, особенно с теми, кто рядом. Не теряйте главного из-за бытовых мелочей — день склонен к преувеличению. Хорошо пойдет уборка, освобождение пространства, выбрасывание старых вещей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня как губка — впитываете эмоции, воспоминания, сигналы. День идеален для самоуглубления, медитации, тихих дел. Если есть возможность — прогулка у воды поможет снять эмоциональное давление.

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