Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 травня, Місяць у Близнюках додає рухливості, бажання говорити й кудись бігти, але 30-та місячна доба, яка завершує цикл, закликає усі знаки Зодіаку до спокою та розважливості. Важливо зібратися з думками й не дати емоціям узяти верх. Це час очищення, підбиття підсумків, але точно не старту нових починань.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 26 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні день вимагатиме від вас витримки. Спокуси щось довести або вступити в суперечку можуть зіграти злий жарт. На роботі можлива перевірка — не кваптеся з рішеннями. У другій половині дня з'явиться приємна новина або пропозиція. Вечір краще провести наодинці або в колі близьких, без зайвих розмов.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вас чекає насичений день: багато справ, новин і людей навколо. Але не все так просто — є ризик перевтоми або хтось намагатиметься використати вашу доброту. Займіться здоров'ям — воно зараз потребує уваги. Вечір ідеальний для домашніх справ і легкого фільму.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні можуть бути надзвичайно енергійними. Але ця енергія сьогодні нестабільна, тому не варто хапатися за все й одразу. Вдалими будуть короткі поїздки, спілкування з друзями, листування. Увечері можлива тепла розмова з кимось особливим.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Понеділок, 26 травня, потребує від Раків концентрації. Ви можете відчути втому з самого ранку — це нормально. Не плануйте багато: краще зробити одне, але якісно. Уникайте конфліктів на роботі — сьогодні особливо легко образити когось випадково. Вечір підійде для внутрішнього діалогу й очищення простору.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи попереджають Левів, сьогодні варто слідкувати за тим, що і кому ви говорите. Також не всі слова, які ви сьогодні почуєте варто брати близько до серця. На роботі можливий успіх, якщо не будете поспішати. Вечір обіцяє хвилю пристрасті чи щемливу ностальгію.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День непростий — можуть нагрянути старі сумніви, відчуття втоми. Але це також хороший момент, аби завершити справу, яку давно відкладали. Не дозволяйте іншим маніпулювати вами — уникайте людей, які тягнуть енергію. Увечері краще побути на самоті або в тиші.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви матимете шанс налагодити стосунки або відновити старий зв'язок. Але будьте уважними: не всі пропозиції можуть бути щирими. Робота вимагатиме гнучкості, можливі дрібні непорозуміння. Вечір сприятливий для романтики або приємного листування.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей понеділок, 26 травня, здатен принести несподівану новину або ситуацію, яка змусить змінити плани. Не чиніть опір — краще адаптуйтеся. Уникайте суперечок з колегами та близькими. Займіться тілом: зарядка або йога ввечері допоможуть відновити баланс.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День насичений, але трохи хаотичний. Багато спілкування, новин і вражень, але важко буде зосередитись. У другій половині дня варто бути обережними з грошима — не робіть імпульсивних покупок. Вечір ідеальний для зустрічі з друзями або прогулянки.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вас чекає продуктивний день, якщо не дозволите емоціям брати гору. Буде багато дрібних справ, але всі вони важливі. Можлива приємна звістка, пов'язана з фінансами або кар'єрою. Вечір краще провести в компанії близьких або за хобі.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні ви почуватиметесь натхненно — час для креативу, планування, але не для старту нових справ. Енергія Місяця подарує легкість у спілкуванні, можливі приємні сюрпризи. Увечері не варто залишатися на самоті — душевна розмова принесе радість.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби можуть відчути втрату сил або незрозумілу тривогу. Уникайте негативних людей і нових знайомств — це не час для експериментів. Добре зайнятися медитацією, прибиранням або духовними практиками. Увечері запаліть свічку й дозвольте собі помріяти — Всесвіт вас чує.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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