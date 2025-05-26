Гороскоп на сегодня, 26 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 26 мая, Луна в Близнецах добавляет подвижности, желание говорить и куда-то бежать, но 30-е лунные сутки, которые завершают цикл, призывают все знаки Зодиака к спокойствию и рассудительности. Важно собраться с мыслями и не дать эмоциям взять верх. Это время очищения, подведения итогов, но точно не старта новых начинаний.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 26 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня день будет требовать от вас выдержки. Соблазны что-то доказать или вступить в спор могут сыграть злую шутку. На работе возможна проверка — не торопитесь с решениями. Во второй половине дня появится приятная новость или предложение. Вечер лучше провести наедине или в кругу близких, без лишних разговоров.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас ждет насыщенный день: много дел, новостей и людей вокруг. Но не все так просто — есть риск переутомления или кто-то будет пытаться использовать вашу доброту. Займитесь здоровьем — оно сейчас требует внимания. Вечер идеален для домашних дел и легкого фильма.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня могут быть чрезвычайно энергичными. Но эта энергия сегодня нестабильна, поэтому не стоит хвататься за все и сразу. Удачными будут короткие поездки, общение с друзьями, переписка. Вечером возможен теплый разговор с кем-то особенным.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Понедельник, 26 мая, потребует от Раков концентрации. Вы можете почувствовать усталость с самого утра — это нормально. Не планируйте много: лучше сделать одно, но качественно. Избегайте конфликтов на работе — сегодня особенно легко обидеть кого-то случайно. Вечер подойдет для внутреннего диалога и очищения пространства.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи предупреждают Львов, сегодня стоит следить за тем, что и кому вы говорите. Также не все слова, которые вы сегодня услышите стоит принимать близко к сердцу. На работе возможен успех, если не будете спешить. Вечер обещает волну страсти или щемящую ностальгию.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День непростой — могут нагрянуть старые сомнения, чувство усталости. Но это также хороший момент, чтобы завершить дело, которое давно откладывали. Не позволяйте другим манипулировать вами — избегайте людей, которые тянут энергию. Вечером лучше побыть в одиночестве или в тишине.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас будет шанс наладить отношения или восстановить старую связь. Но будьте внимательны: не все предложения могут быть искренними. Работа потребует гибкости, возможны мелкие недоразумения. Вечер благоприятен для романтики или приятной переписки.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот понедельник, 26 мая, способен принести неожиданную новость или ситуацию, которая заставит изменить планы. Не сопротивляйтесь — лучше адаптируйтесь. Избегайте споров с коллегами и близкими. Займитесь телом: зарядка или йога вечером помогут восстановить баланс.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День насыщенный, но немного хаотичный. Много общения, новостей и впечатлений, но трудно будет сосредоточиться. Во второй половине дня стоит быть осторожными с деньгами — не делайте импульсивных покупок. Вечер идеален для встречи с друзьями или прогулки.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждет продуктивный день, если не позволите эмоциям брать верх. Будет много мелких дел, но все они важны. Возможно приятное известие, связанное с финансами или карьерой. Вечер лучше провести в компании близких или за хобби.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете чувствовать себя вдохновенно — время для креатива, планирования, но не для старта новых дел. Энергия Луны подарит легкость в общении, возможны приятные сюрпризы. Вечером не стоит оставаться в одиночестве — душевный разговор принесет радость.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы могут почувствовать потерю сил или необъяснимую тревогу. Избегайте негативных людей и новых знакомств — это не время для экспериментов. Хорошо заняться медитацией, уборкой или духовными практиками. Вечером зажгите свечу и позвольте себе помечтать — Вселенная вас слышит.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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