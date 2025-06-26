Гороскоп на 26 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 червня, на небі — Місяць, що росте, у знаку Рака, тому емоційний фон нестабільний. Ми можемо бути вразливими та чутливими. Водночас друга місячна доба — період енергетичного пробудження, коли настав час активно реалізовувати намічені плани. День призначений для доброти, щедрості, альтруїзму, посмішок та корисних справ. Астрологи стверджують, що зараз ідеальний момент нових проєктів. А організм сам підказує, що для нього добре.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 26 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни налаштовані працювати з повною віддачею. Робочий день буде насиченим, можливі несподівані доручення, які ви виконаєте з блиском. Астрологи радять не сперечатися з керівництвом. Ввечері ви отримаєте приємні сімейні новини.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні не вистачатиме бадьорості, тому починайте день з повільного ритму. Добре зайнятися здоров'ям, особливо харчуванням. День сприятливий для дієт, детоксів, нового розпорядку. Увечері краще не планувати активностей — спокій і тиша підуть на користь.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей четвер, 26 червня, подарує Близнюкам хвилю натхнення — ідеї сипатимуться, як з рогу достатку. Сміливо беріться за творчі завдання, презентації, виступи. У другій половині дня можливі приємні новини. Вечір сприяє романтиці.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки можуть бути надто чутливими — навіть дрібниці можуть зачепити. Астрологи радять зосередитися на собі, створити комфорт вдома або на роботі. Увечері можливий несподіваний дзвінок від людини з минулого.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам сьогодні варто розраховувати на прилив натхнення, яке принесе безліч перспективних ідей. Також астрологи радять зайнятися внутрішнім настроєм, відновити сили. На роботі можливі незначні труднощі, але ввечері все компенсується приємною подією — чи то побачення, чи то домашній сюрприз.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні варто прислухатися до себе: організм сам підкаже, що добре. У роботі — день стабільний, без потрясінь. Сприятливий час для фінансового планування або наведення порядку. Увечері добре почати читати нову книгу чи подивитися фільм — душа просить гармонії.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день подарує Терезам нові знайомства або важливу розмову. Можливо, з'явиться шанс укласти вигідну угоду або домовитись про майбутній проєкт. Головне — не тисніть, а слухайте. Вечір принесе приємні враження і легкий флер романтики.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Скорпіонам варто стримати емоції. Ви схильні до різких рішень, але в дні Рака це може обернутися конфліктом. Не поспішайте — краще обдумати, ніж шкодувати. У другій половині дня можливий прорив у справі, яка давно не рухалась. Увечері — час для себе.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям цей четвер подарує довгоочікувану ясність. Ви нарешті зрозумієте, що робити з ситуацією, яка давно турбувала. Астрологи радять діяти. В особистому житті — час для щирості. Вечір може здивувати емоційною розмовою або романтичним побаченням.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні не варто брати на себе забагато. День обіцяє бути завантаженим, але не всім завданням потрібно казати "так". Прислухайтесь до організму — можливо, час оновити режим або ввести щось нове у харчування. Увечері — час для близьких.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей четвер, 26 червня, буде спокійним, але не варто втрачати пильність. Можливі дрібні конфлікти через непорозуміння, тож варто все обговорювати відкрито. У роботі — без змін, але у сфері здоров'я зверніть увагу на воду: пийте більше чистої води. Вечір — для душевного кіно чи ванни.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам цей день може здатися "повільним стартом", але вже після обіду прийде хвиля енергії. Сьогодні добре займатися творчістю, самоаналізом, медитаціями. Можливий глибокий емоційний прорив. А ввечері чекайте або романтики, або сильного натхнення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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