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Главная Праздники Гороскоп на 26 июня: Близнецам — волна вдохновения, Львам — идеи

Гороскоп на 26 июня: Близнецам — волна вдохновения, Львам — идеи

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Дата публикации 26 июня 2025 05:55
Гороскоп на 26 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 26 июня, на небе — растущая Луна в знаке Рака, поэтому эмоциональный фон нестабилен. Мы можем быть уязвимыми и чувствительными. В то же время вторые лунные сутки — период энергетического пробуждения, когда пришло время активно реализовывать намеченные планы. День предназначен для доброты, щедрости, альтруизма, улыбок и полезных дел. Астрологи утверждают, что сейчас идеальный момент новых проектов. А организм сам подсказывает, что для него хорошо.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 26 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны настроены работать с полной отдачей. Рабочий день будет насыщенным, возможны неожиданные поручения, которые вы выполните с блеском. Астрологи советуют не спорить с руководством. Вечером вы получите приятные семейные новости.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня не будет хватать бодрости, поэтому начинайте день с медленного ритма. Хорошо заняться здоровьем, особенно питанием. День благоприятен для диет, детоксов, нового распорядка. Вечером лучше не планировать активностей — спокойствие и тишина пойдут на пользу.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот четверг, 26 июня, подарит Близнецам волну вдохновения — идеи будут сыпаться, как из рога изобилия. Смело беритесь за творческие задания, презентации, выступления. Во второй половине дня возможны приятные новости. Вечер способствует романтике.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки могут быть чересчур чувствительными — даже мелочи могут задеть. Астрологи советуют сосредоточиться на себе, создать комфорт дома или на работе. Вечером возможен неожиданный звонок от человека из прошлого.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам сегодня стоит рассчитывать на прилив вдохновения, которое принесет множество перспективных идей. Также астрологи советуют заняться внутренним настроем, восстановить силы. На работе возможны незначительные трудности, но вечером все компенсируется приятным событием — будь то свидание или домашний сюрприз.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам сегодня стоит прислушаться к себе: организм сам подскажет, что хорошо. В работе — день стабильный, без потрясений. Благоприятное время для финансового планирования или наведения порядка. Вечером хорошо начать читать новую книгу или посмотреть фильм — душа просит гармонии.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день подарит Весам новые знакомства или важный разговор. Возможно, появится шанс заключить выгодную сделку или договориться о будущем проекте. Главное — не давите, а слушайте. Вечер принесет приятные впечатления и легкий флер романтики.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит сдержать эмоции. Вы склонны к резким решениям, но в дни Рака это может обернуться конфликтом. Не торопитесь — лучше обдумать, чем жалеть. Во второй половине дня возможен прорыв в деле, которое давно не двигалось. Вечером — время для себя.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам этот четверг подарит долгожданную ясность. Вы наконец-то поймете, что делать с ситуацией, которая давно беспокоила. Астрологи советуют действовать. В личной жизни — время для искренности. Вечер может удивить эмоциональным разговором или романтическим свиданием.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня не стоит брать на себя слишком много. День обещает быть загруженным, но не всем задачам нужно говорить "да". Прислушайтесь к организму — возможно, пора обновить режим или ввести что-то новое в питание. Вечером — время для близких.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот четверг, 26 июня, будет спокойным, но не стоит терять бдительность. Возможны мелкие конфликты из-за недоразумений, поэтому стоит все обсуждать открыто. В работе — без изменений, но в сфере здоровья обратите внимание на воду: пейте больше чистой воды. Вечер — для душевного кино или ванны.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам этот день может показаться "медленным стартом", но уже после обеда придет волна энергии. Сегодня хорошо заниматься творчеством, самоанализом, медитациями. Возможен глубокий эмоциональный прорыв. А вечером ждите либо романтики, либо сильного вдохновения.

 

Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака следует экономить деньги до конца июня.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака стоит ожидать незабываемое лето и что именно их ждет.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака чаще всего снятся пророческие сны.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 26 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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