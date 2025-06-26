Гороскоп на 26 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 26 июня, на небе — растущая Луна в знаке Рака, поэтому эмоциональный фон нестабилен. Мы можем быть уязвимыми и чувствительными. В то же время вторые лунные сутки — период энергетического пробуждения, когда пришло время активно реализовывать намеченные планы. День предназначен для доброты, щедрости, альтруизма, улыбок и полезных дел. Астрологи утверждают, что сейчас идеальный момент новых проектов. А организм сам подсказывает, что для него хорошо.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 26 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны настроены работать с полной отдачей. Рабочий день будет насыщенным, возможны неожиданные поручения, которые вы выполните с блеском. Астрологи советуют не спорить с руководством. Вечером вы получите приятные семейные новости.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня не будет хватать бодрости, поэтому начинайте день с медленного ритма. Хорошо заняться здоровьем, особенно питанием. День благоприятен для диет, детоксов, нового распорядка. Вечером лучше не планировать активностей — спокойствие и тишина пойдут на пользу.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот четверг, 26 июня, подарит Близнецам волну вдохновения — идеи будут сыпаться, как из рога изобилия. Смело беритесь за творческие задания, презентации, выступления. Во второй половине дня возможны приятные новости. Вечер способствует романтике.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки могут быть чересчур чувствительными — даже мелочи могут задеть. Астрологи советуют сосредоточиться на себе, создать комфорт дома или на работе. Вечером возможен неожиданный звонок от человека из прошлого.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам сегодня стоит рассчитывать на прилив вдохновения, которое принесет множество перспективных идей. Также астрологи советуют заняться внутренним настроем, восстановить силы. На работе возможны незначительные трудности, но вечером все компенсируется приятным событием — будь то свидание или домашний сюрприз.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам сегодня стоит прислушаться к себе: организм сам подскажет, что хорошо. В работе — день стабильный, без потрясений. Благоприятное время для финансового планирования или наведения порядка. Вечером хорошо начать читать новую книгу или посмотреть фильм — душа просит гармонии.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день подарит Весам новые знакомства или важный разговор. Возможно, появится шанс заключить выгодную сделку или договориться о будущем проекте. Главное — не давите, а слушайте. Вечер принесет приятные впечатления и легкий флер романтики.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит сдержать эмоции. Вы склонны к резким решениям, но в дни Рака это может обернуться конфликтом. Не торопитесь — лучше обдумать, чем жалеть. Во второй половине дня возможен прорыв в деле, которое давно не двигалось. Вечером — время для себя.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам этот четверг подарит долгожданную ясность. Вы наконец-то поймете, что делать с ситуацией, которая давно беспокоила. Астрологи советуют действовать. В личной жизни — время для искренности. Вечер может удивить эмоциональным разговором или романтическим свиданием.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня не стоит брать на себя слишком много. День обещает быть загруженным, но не всем задачам нужно говорить "да". Прислушайтесь к организму — возможно, пора обновить режим или ввести что-то новое в питание. Вечером — время для близких.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот четверг, 26 июня, будет спокойным, но не стоит терять бдительность. Возможны мелкие конфликты из-за недоразумений, поэтому стоит все обсуждать открыто. В работе — без изменений, но в сфере здоровья обратите внимание на воду: пейте больше чистой воды. Вечер — для душевного кино или ванны.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам этот день может показаться "медленным стартом", но уже после обеда придет волна энергии. Сегодня хорошо заниматься творчеством, самоанализом, медитациями. Возможен глубокий эмоциональный прорыв. А вечером ждите либо романтики, либо сильного вдохновения.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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