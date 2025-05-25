Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 травня, астрологи радять усім знакам Зодіаку сповільнитися, бути уважнішими до себе та не планувати нічого нового. Спадний Місяць у спокійному й розважливому Тельці допоможе зняти напругу попередніх днів. Але водночас — 29-та місячна доба, яка вважається одною з найважчи, несе певні виклики. Не варто пускати до себе енергетичних вампірів чи вв'язуватись у конфлікти — день краще провести вдома, займаючись простими справами. Корисно обмежити спілкування, уникати навантажень і зайвих емоцій.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 25 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам краще пригальмувати. Хоч і тягне на пригоди, Місяць у Тельці просить від вас спокою. Займіться побутом, розберіть шафу або полийте квіти. Важливі новини можуть надійти ближче до вечора, тому не ігноруйте телефон. Вечір добре провести в тиші. Теплий чай і цікавий серіал допоможе розслабитись.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям варто зайнятись побутом. Це вдалий час для прибирання, приготування смачної їжі чи просто спокійного дозвілля. Астрологи радять уникати суперечок навіть удома. Можлива несподівана романтика ближче до ночі — але тільки якщо ви налаштовані на тепле спілкування без претензій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде дуже спокійним й пройде у повільному темпі. Астрологи радять не поспішати, займіться рутинними справами, які давно відкладали. Сильного натхнення не буде, але емоційна стабільність на часі. Увечері можуть з'явитися думки про минуле — не застрягайте в них надовго.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Домашні справи, затишок і побут — усе це сьогодні принесе вам задоволення. Спробуйте не перенавантажуватися спілкуванням — особливо з тими, хто часто критикує або чіпляється. День сприятливий для духовних практик або просто мовчазного усамітнення. Увечері можлива душевна розмова із близькою людиною.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

День не для активної реалізації, але вдасться добре розібратись у своїх почуттях. Астрологи радять уникати гучних компаній і конфліктних ситуацій. Робота по дому або улюблене хобі — найкраще рішення. Ввечері варто приділити час собі, зайнятися домашніми спа-процедурами.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Чудовий день для прибирання, наведення порядку, організації простору. Це додасть вам відчуття контролю, якого зараз трохи бракує. Сьогодні варто уникати зайвих розмов — особливо про плани на майбутнє. Вечір принесе полегшення, якщо ви займетеся тілом — розслабляюча ванна, масаж, медитація.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваша чутливість сьогодні підвищена — Місяць у Тельці загострює емоції, але уповільнює реакції. Уникайте дратівливих людей і шумних компаній. День добрий для турботи про себе, фізичного комфорту, можливо — шопінгу онлайн. Ввечері можливі прояви ревнощів або сумнівів — не загострюйте, а краще вийдіть на прогулянку.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день вимагає від вас самоконтролю. 29 місячна доба може викликати внутрішні конфлікти, старі образи або неприємні спогади. Краще не з'ясовувати стосунки — результат вас не порадує. Займіться фінансовими справами або плануванням — в розрахунках ви будете особливо уважні.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У цю неділю, 25 травня, варто сповільнитися й прислухатись до себе. Всесвіт може послати вам особливі знаки, які допоможуть вам знайти відповіді на важливі питання. Але з висновками поспішати не варто, краще все гарно обдумати. Хороший час для наведення порядку у голові та вдома. Увечері вас чекає несподіваний емоційний сплеск — або радість, або сум.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День добре підходить для домашніх справ, планування бюджету. Вам вдасться впорядкувати думки та запланувати важливі справи на новий тиждень. Проте будьте обережні зі словами — кожне сказане невчасно слово може мати наслідки. Увечері можливі важливі новини — краще дочекатися й не робити поспішних висновків.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні зірки радять вам зупинитися і трохи "перезавантажитись". Не варто гнатися за відповідями чи намагатися все контролювати — день ідеальний для відпочинку душі. Приділіть час собі: послухайте улюблену музику, запишіть думки або просто побудьте в тиші. Увечері можливе несподіване натхнення або прониклива розмова, яка допоможе зрозуміти себе глибше.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ця неділя, 25 травня, ніби спеціально створена для вас. День буде повільний, мрійливий, без поспіху. Уникайте спілкування з нав'язливими людьми — ваша енергетика сьогодні особливо вразлива. Слухайте музику, готуйте щось смачне, дбайте про себе. Увечері можливе натхнення або навіть прорив у творчості — не проґавте момент.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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