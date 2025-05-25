Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп на 25 травня: Овнам — важливі новини, Стрільцям — знаки
Сьогодні, 25 травня, астрологи радять усім знакам Зодіаку сповільнитися, бути уважнішими до себе та не планувати нічого нового. Спадний Місяць у спокійному й розважливому Тельці допоможе зняти напругу попередніх днів. Але водночас — 29-та місячна доба, яка вважається одною з найважчи, несе певні виклики. Не варто пускати до себе енергетичних вампірів чи вв'язуватись у конфлікти — день краще провести вдома, займаючись простими справами. Корисно обмежити спілкування, уникати навантажень і зайвих емоцій.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 25 травня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на неділю, 25 травня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні вам краще пригальмувати. Хоч і тягне на пригоди, Місяць у Тельці просить від вас спокою. Займіться побутом, розберіть шафу або полийте квіти. Важливі новини можуть надійти ближче до вечора, тому не ігноруйте телефон. Вечір добре провести в тиші. Теплий чай і цікавий серіал допоможе розслабитись.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні Тельцям варто зайнятись побутом. Це вдалий час для прибирання, приготування смачної їжі чи просто спокійного дозвілля. Астрологи радять уникати суперечок навіть удома. Можлива несподівана романтика ближче до ночі — але тільки якщо ви налаштовані на тепле спілкування без претензій.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День буде дуже спокійним й пройде у повільному темпі. Астрологи радять не поспішати, займіться рутинними справами, які давно відкладали. Сильного натхнення не буде, але емоційна стабільність на часі. Увечері можуть з'явитися думки про минуле — не застрягайте в них надовго.
Рак (22 червня — 22 липня)
Домашні справи, затишок і побут — усе це сьогодні принесе вам задоволення. Спробуйте не перенавантажуватися спілкуванням — особливо з тими, хто часто критикує або чіпляється. День сприятливий для духовних практик або просто мовчазного усамітнення. Увечері можлива душевна розмова із близькою людиною.
Лев (23 липня — 21 серпня)
День не для активної реалізації, але вдасться добре розібратись у своїх почуттях. Астрологи радять уникати гучних компаній і конфліктних ситуацій. Робота по дому або улюблене хобі — найкраще рішення. Ввечері варто приділити час собі, зайнятися домашніми спа-процедурами.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Чудовий день для прибирання, наведення порядку, організації простору. Це додасть вам відчуття контролю, якого зараз трохи бракує. Сьогодні варто уникати зайвих розмов — особливо про плани на майбутнє. Вечір принесе полегшення, якщо ви займетеся тілом — розслабляюча ванна, масаж, медитація.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Ваша чутливість сьогодні підвищена — Місяць у Тельці загострює емоції, але уповільнює реакції. Уникайте дратівливих людей і шумних компаній. День добрий для турботи про себе, фізичного комфорту, можливо — шопінгу онлайн. Ввечері можливі прояви ревнощів або сумнівів — не загострюйте, а краще вийдіть на прогулянку.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Цей день вимагає від вас самоконтролю. 29 місячна доба може викликати внутрішні конфлікти, старі образи або неприємні спогади. Краще не з'ясовувати стосунки — результат вас не порадує. Займіться фінансовими справами або плануванням — в розрахунках ви будете особливо уважні.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
У цю неділю, 25 травня, варто сповільнитися й прислухатись до себе. Всесвіт може послати вам особливі знаки, які допоможуть вам знайти відповіді на важливі питання. Але з висновками поспішати не варто, краще все гарно обдумати. Хороший час для наведення порядку у голові та вдома. Увечері вас чекає несподіваний емоційний сплеск — або радість, або сум.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
День добре підходить для домашніх справ, планування бюджету. Вам вдасться впорядкувати думки та запланувати важливі справи на новий тиждень. Проте будьте обережні зі словами — кожне сказане невчасно слово може мати наслідки. Увечері можливі важливі новини — краще дочекатися й не робити поспішних висновків.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Сьогодні зірки радять вам зупинитися і трохи "перезавантажитись". Не варто гнатися за відповідями чи намагатися все контролювати — день ідеальний для відпочинку душі. Приділіть час собі: послухайте улюблену музику, запишіть думки або просто побудьте в тиші. Увечері можливе несподіване натхнення або прониклива розмова, яка допоможе зрозуміти себе глибше.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Ця неділя, 25 травня, ніби спеціально створена для вас. День буде повільний, мрійливий, без поспіху. Уникайте спілкування з нав'язливими людьми — ваша енергетика сьогодні особливо вразлива. Слухайте музику, готуйте щось смачне, дбайте про себе. Увечері можливе натхнення або навіть прорив у творчості — не проґавте момент.
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