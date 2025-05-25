Гороскоп на сегодня, 25 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 мая, астрологи советуют всем знакам Зодиака замедлиться, быть внимательнее к себе и не планировать ничего нового. Убывающая Луна в спокойном и рассудительном Тельце поможет снять напряжение предыдущих дней. Но в то же время — 29-е лунные сутки, которые считаются одними из самых тяжелых, несут определенные вызовы. Не стоит пускать к себе энергетических вампиров или ввязываться в конфликты — день лучше провести дома, занимаясь простыми делами. Полезно ограничить общение, избегать нагрузок и лишних эмоций.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 25 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам лучше притормозить. Хоть и тянет на приключения, Луна в Тельце просит от вас спокойствия. Займитесь бытом, разберите шкаф или полейте цветы. Важные новости могут поступить ближе к вечеру, поэтому не игнорируйте телефон. Вечер хорошо провести в тишине. Теплый чай и интересный сериал поможет расслабиться.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам стоит заняться бытом. Это удачное время для уборки, приготовления вкусной еды или просто спокойного досуга. Астрологи советуют избегать споров даже дома. Возможна неожиданная романтика ближе к ночи — но только если вы настроены на теплое общение без претензий.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая - 21 июня)

День будет очень спокойным и пройдет в медленном темпе. Астрологи советуют не спешить, займитесь рутинными делами, которые давно откладывали. Сильного вдохновения не будет, но эмоциональная стабильность актуальна. Вечером могут появиться мысли о прошлом — не застревайте в них надолго.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Домашние дела, уют и быт — все это сегодня принесет вам удовольствие. Попробуйте не перегружаться общением — особенно с теми, кто часто критикует или придирается. День благоприятен для духовных практик или просто молчаливого уединения. Вечером возможен душевный разговор с близким человеком.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

День не для активной реализации, но удастся хорошо разобраться в своих чувствах. Астрологи советуют избегать шумных компаний и конфликтных ситуаций. Работа по дому или любимое хобби — лучшее решение. Вечером стоит уделить время себе, заняться домашними спа-процедурами.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Отличный день для уборки, наведения порядка, организации пространства. Это придаст вам ощущение контроля, которого сейчас немного не хватает. Сегодня стоит избегать лишних разговоров — особенно о планах на будущее. Вечер принесет облегчение, если вы займетесь телом — расслабляющая ванна, массаж, медитация.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша чувствительность сегодня повышена - Луна в Тельце обостряет эмоции, но замедляет реакции. Избегайте раздражительных людей и шумных компаний. День хорош для заботы о себе, физического комфорта, возможно — шопинга онлайн. Вечером возможны проявления ревности или сомнений — не обостряйте, а лучше выйдите на прогулку.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день требует от вас самоконтроля. 29 лунные сутки могут вызвать внутренние конфликты, старые обиды или неприятные воспоминания. Лучше не выяснять отношения — результат вас не порадует. Займитесь финансовыми делами или планированием — в расчетах вы будете особенно внимательны.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В это воскресенье, 25 мая, стоит замедлиться и прислушаться к себе. Вселенная может послать вам особые знаки, которые помогут вам найти ответы на важные вопросы. Но с выводами спешить не стоит, лучше все хорошо обдумать. Хорошее время для наведения порядка в голове и дома. Вечером вас ждет неожиданный эмоциональный всплеск — или радость, или печаль.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День хорошо подходит для домашних дел, планирования бюджета. Вам удастся упорядочить мысли и запланировать важные дела на новую неделю. Однако будьте осторожны со словами — каждое сказанное не вовремя слово может иметь последствия. Вечером возможны важные новости — лучше дождаться и не делать поспешных выводов.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня звезды советуют вам остановиться и немного "перезагрузиться". Не стоит гнаться за ответами или пытаться все контролировать — день идеален для отдыха души. Уделите время себе: послушайте любимую музыку, запишите мысли или просто побудьте в тишине. Вечером возможно неожиданное вдохновение или проникновенный разговор, который поможет понять себя глубже.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это воскресенье, 25 мая, будто специально создано для вас. День будет медленный, мечтательный, без спешки. Избегайте общения с навязчивыми людьми — ваша энергетика сегодня особенно уязвима. Слушайте музыку, готовьте что-то вкусное, заботьтесь о себе. Вечером возможно вдохновение или даже прорыв в творчестве — не упустите момент.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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