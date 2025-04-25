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Гороскоп на 25 квітня: Левам — романтика, Скорпіонам — пристрасть

25 квітня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 25 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 25 квітня, на небі панує спадний Місяць у вогняному знаку Овна, що традиційно підвищує рівень емоційної напруги. Водночас 27 місячна доба — час інтуїції, духовних осяянь та несподіваних відкриттів. Тож, цей день буде доволі неоднозначний. За прогнозами астрологів, деякі знаки Зодіаку у цю п’ятницю отримають шанс побачити щось більше, ніж звичну рутину, тоді як інші — ризикують стати жертвами імпульсивних рішень або ж опинитися у вирі термінових справ та проблем.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 25 квітня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на п'ятницю, 25 квітня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овни будуть заряджені енергією на 100%, але разом із цим може проявитися й ваш запальний характер. Астрологи радять не переходити межу між рішучістю і різкістю. Робочий день буде активним, із важливими новинами, можливо — навіть викликами. Увечері спробуйте розслабитися — медитація або спокійна прогулянка допоможуть стабілізувати емоції.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

П'ятниця для вас — день тіней і світла. З одного боку, накопичена втома може відгукнутися дратівливістю, з іншого — ви отримаєте цінну підказку від Всесвіту. Астрологи радять уникати конфліктів і прислухатись до інтуїції. Ввечері можливий несподіваний прояв симпатії або навіть романтична пригода.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки будуть натхненними та легко надихатимуть інших. Тож це буде найкращий час, щоб проявити себе в командній роботі. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Але уникайте метушні — вона зведе нанівець усі старання. Увечері зірки пророкують цікаве спілкування або знайомство з неординарною людиною.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Робочий день обіцяє бути напруженим. Можливі термінові завдання, або необхідність прийняти швидке рішення. Не забувайте про відпочинок: сьогодні вам конче потрібен баланс. Увечері ідеально — тепла ванна, книга або душевна бесіда з близькими.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні — день яскравих моментів. Ви можете опинитися в центрі уваги, але так само легко можете потрапити в конфлікт. Астрологи радять стримати свій вогонь і спрямувати енергію в креатив або спорт. Вечір ідеально підходить для романтики: флірт, побачення або навіть сміливе зізнання — усе вдасться.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

П'ятниця може здатися надто виснажливою. Можливі дрібні неприємності, що вибиватимуть з колії. Проте 27 місячна доба допоможе вам знайти несподіване рішення — просто довіртесь інтуїції. Увечері займіться здоров'ям: йога, трав'яний чай або легке очищення будуть дуже доречними.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви зможете розставити всі крапки над "і". Це день, коли слід завершувати справи, але не починати нових. Можливі суперечки — особливо з колегами. Не варто доводити свою правоту, краще переключитись на творчість. Вечір сприятливий для гармонії в особистому житті.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для вас п'ятниця, 25 квітня, — день емоційного підйому. Ви відчуєте внутрішню силу, але не варто використовувати її для з'ясування стосунків. Астрологи радять звернути увагу на сімейні справи або плани, що давно чекали свого часу. Ввечері — сплеск пристрасті або приємна романтична зустріч.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ваш день. Енергії буде стільки, що можна гори звернути. Але важливо: не розтрачуйтесь на дрібниці. Використайте день для планування сміливого проєкту або допомоги іншим. Увечері можливий душевний прорив — цікава розмова або медитація відкриє нові горизонти.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

П'ятниця, 25 квітня, навряд чи буде спокійною. Вас можуть дратувати дрібниці, а колеги — вимагати неможливого. Проте астрологи радять не напружуватися: день краще підходить для внутрішньої роботи над собою. Увечері варто влаштувати цифровий детокс і повернутись до природи.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день принесе Водоліям натхнення, але й вимагатиме концентрації. Ви легко зловите хвилю ідей, однак реалізувати їх буде складніше — хтось може чинити опір. Важливо не злитись і не конфліктувати. Увечері — несподіваний жест уваги або приємна новина.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам день може здатися хаотичним. Ви відчуєте нестачу бадьорості, і будь-яка активність здаватиметься надзусиллям. Не примушуйте себе — дайте собі право на спокій. 27 місячна доба ідеально підходить для духовної практики. Вечір обіцяє тепло і спокій в колі близьких.

 

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку молодик 27 квітня обіцяє незабутні подарунки

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