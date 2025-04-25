Гороскоп на сегодня, 25 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 апреля, на небе царит убывающая Луна в огненном знаке Овна, что традиционно повышает уровень эмоционального напряжения. В то же время 27 лунные сутки — время интуиции, духовных озарений и неожиданных открытий. Поэтому, этот день будет довольно неоднозначным. По прогнозам астрологов, некоторые знаки Зодиака в эту пятницу получат шанс увидеть нечто большее, чем привычную рутину, тогда как другие — рискуют стать жертвами импульсивных решений или же оказаться в водовороте срочных дел и проблем.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 25 апреля.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на пятницу, 25 апреля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут заряжены энергией на 100%, но вместе с этим может проявиться и ваш вспыльчивый характер. Астрологи советуют не переходить грань между решительностью и резкостью. Рабочий день будет активным, с важными новостями, возможно — даже вызовами. Вечером попробуйте расслабиться — медитация или спокойная прогулка помогут стабилизировать эмоции.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Пятница для вас — день теней и света. С одной стороны, накопившаяся усталость может аукнуться раздражительностью, с другой — вы получите ценную подсказку от Вселенной. Астрологи советуют избегать конфликтов и прислушиваться к интуиции. Вечером возможно неожиданное проявление симпатии или даже романтическое приключение.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы будут вдохновенными и легко будут вдохновлять других. Поэтому это будет лучшее время, чтобы проявить себя в командной работе. Ваши идеи найдут поддержку. Но избегайте суеты — она сведет на нет все старания. Вечером звезды предсказывают интересное общение или знакомство с неординарным человеком.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Рабочий день обещает быть напряженным. Возможны срочные задачи, или необходимость принять быстрое решение. Не забывайте об отдыхе: сегодня вам позарез нужен баланс. Вечером идеально — теплая ванна, книга или душевная беседа с близкими.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня — день ярких моментов. Вы можете оказаться в центре внимания, но так же легко можете попасть в конфликт. Астрологи советуют умерить свой огонь и направить энергию в креатив или спорт. Вечер идеально подходит для романтики: флирт, свидание или даже смелое признание — все удастся.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Пятница может показаться слишком утомительной. Возможны мелкие неприятности, которые будут выбивать из колеи. Однако 27 лунные сутки помогут вам найти неожиданное решение — просто доверьтесь интуиции. Вечером займитесь здоровьем: йога, травяной чай или легкое очищение будут очень кстати.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы сможете расставить все точки над "і". Это день, когда следует завершать дела, но не начинать новых. Возможны споры — особенно с коллегами. Не стоит доказывать свою правоту, лучше переключиться на творчество. Вечер благоприятен для гармонии в личной жизни.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для вас пятница, 25 апреля, — день эмоционального подъема. Вы почувствуете внутреннюю силу, но не стоит использовать ее для выяснения отношений. Астрологи советуют обратить внимание на семейные дела или планы, давно ждавшие своего часа. Вечером — всплеск страсти или приятная романтическая встреча.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваш день. Энергии будет столько, что можно горы свернуть. Но важно: не растрачивайтесь по пустякам. Используйте день для планирования смелого проекта или помощи другим. Вечером возможен душевный прорыв — интересный разговор или медитация откроет новые горизонты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пятница, 25 апреля, вряд ли будет спокойной. Вас могут раздражать мелочи, а коллеги — требовать невозможного. Однако астрологи советуют не напрягаться: день лучше подходит для внутренней работы над собой. Вечером стоит устроить цифровой детокс и вернуться к природе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день принесет Водолеям вдохновение, но и потребует концентрации. Вы легко поймаете волну идей, однако реализовать их будет сложнее — кто-то может сопротивляться. Важно не злиться и не конфликтовать. Вечером — неожиданный жест внимания или приятная новость.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам день может показаться хаотичным. Вы почувствуете недостаток бодрости, и любая активность будет казаться сверх усилиями. Не заставляйте себя — дайте себе право на покой. 27 лунные сутки идеально подходят для духовной практики. Вечер обещает тепло и спокойствие в кругу близких.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака новолуние 27 апреля обещает незабываемые подарки.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака осуществит мечты в новолуние 27 апреля.

Также мы делились, кому из знаков Зодиака звезды пророчат невероятный финансовый успех до конца апреля.