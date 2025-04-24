Гороскоп на сьогодні, 24 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 квітня, на небі панує спадний Місяць у знаку Риби. Це означає, що день буде сповнений мрійливості, глибоких відчуттів та тонкої інтуїції. Ми більше схильні до емоцій, хочемо тиші, краси та щирих розмов. Але разом із цим настає 26 місячна доба — складний період, коли легко піддатися негативним почуттям і гордині. Астрологи радять знакам Зодіаку обережно ставитись до нових починань, уникати фінансових авантюр і обмежити спілкування з тими, хто викликає тривогу чи дратує. Варто прислухатись до свого внутрішнього голосу, берегти нерви та знайти час для справ, що заспокоюють та дарують радість.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 24 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть відчути легке пригнічення. Місяць у Рибах змушує вас зменшувати оберти, але ви — не з тих, хто легко здається. На роботі буде чимало справ, і доведеться згадати про дисципліну. Не беріть участі в суперечках — ви сьогодні надто емоційні для цього. Ввечері дозвольте собі розслабитись за улюбленим фільмом чи книгою.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні щаститиме на приємні новини, особливо з професійної сфери. Астрологи прогнозують можливість отримати похвалу від керівництва або підтримку колег. Вечір ідеально підходить для романтичної зустрічі або навіть для мрій про майбутнє.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків день буде непростим — багато завдань, багато людей, багато шуму. Але саме в цьому хаосі ви знайдете нові ідеї. Головне — не забувайте про здоров'я: не допускайте перевтоми. Увечері постарайтесь побути на самоті або в компанії тих, хто вас заспокоює.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам цей четвер, 24 квітня, принесе справжню емоційну бомбу, яка може раптово вибухнути. Ви сьогодні дуже чутливі, тому будь-яке слово може або окрилити, або вразити. Уникайте конфліктів і не вплутуйтесь у чужі проблеми. Найкраще приділіть час творчості: малюйте, слухайте музику, пишіть щось для душі. Увечері можливі романтичні сюрпризи.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць у Рибах закликає вас бути лагіднішими, уважнішими до інших. На роботі можуть виникнути непорозуміння — зберігайте гідність, не піддавайтеся на провокації. Вечір подарує змогу відчути справжню близькість із тими, кого любите.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам день обіцяє активність і водночас неспокій. Ви відчуватимете, ніби хтось постійно щось вимагає. Робочі справи поглинають час, і хочеться втекти на відпочинок. Але зібраність — ваш козир. Не починайте нових проектів, краще завершіть те, що вже розпочали. Увечері — гарний час для спокійного чаювання з родиною або старим другом.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терези захочуть відчути красу у всьому — і у словах, і в людях, і навіть у звуках. Але навколишній світ може не відповідати цим очікуванням. Не дратуйтеся, якщо щось іде не за планом. Астрологи радять звернути увагу на здоров'я — можлива легка слабкість. Увечері дозвольте собі естетичну насолоду — гарна музика або фільм з глибоким змістом підніме настрій.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів день емоційно потужний. Вас може тягнути до містики, філософських роздумів, пошуку глибших сенсів. Робота принесе цікаві ідеї, хоча й вимагатиме концентрації. Є ризик конфлікту, якщо хтось зачепить ваше самолюбство — краще відступити. Ввечері можлива справжня романтична пригода або несподіване зізнання.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільці можуть відчувати легкий енергетичний спад. Здається, ніби світ став надто повільним і розмитим. Не квапте події. Астрологи радять, якщо щось не складається — значить, зараз не час. Добре прислухатися до себе і зайнятися чимось душевним. Увечері захочеться побути в тиші, можливо, подивитися старий улюблений фільм.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам день принесе чимало рутинної роботи, але й шанс проявити себе. Особливо, якщо ви працюєте з цифрами, документами або в галузі, де важлива точність. Уникайте фінансових ризиків. А ось увечері — саме час для теплих родинних зустрічей. Ваші рідні сьогодні особливо потребують вашої уваги.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть несподівано зануритися в спогади або мрії про майбутнє. Місяць у Рибах пробуджує сентиментальність, а 26-й місячний день — нервовість. Обережно з колегами: не всі зрозуміють вашу тонкість натури. Увечері захочеться зробити щось творче — малюнок, вірш або просто колаж із фотографій.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні — мов антенки, що вловлюють усе тонке, світле і трепетне. Але це також день, коли вас легко образити. Постарайтесь уникати енергетичних вампірів і людей, що знижують ваш настрій. Зосередьтесь на творчості та спілкуванні з близькими. Вечір принесе натхнення, а можливо, й чарівну несподіванку в любові.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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