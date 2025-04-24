Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 апреля, на небе царит убывающая Луна в знаке Рыбы. Это означает, что день будет полон мечтательности, глубоких чувств и тонкой интуиции. Мы больше склонны к эмоциям, хотим тишины, красоты и искренних разговоров. Но вместе с этим наступают 26 лунные сутки — сложный период, когда легко поддаться негативным чувствам и гордыне. Астрологи советуют знакам Зодиака осторожно относиться к новым начинаниям, избегать финансовых авантюр и ограничить общение с теми, кто вызывает тревогу или раздражает. Стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу, беречь нервы и найти время для дел, которые успокаивают и дарят радость.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 24 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать легкое угнетение. Луна в Рыбах заставляет вас сбавлять обороты, но вы — не из тех, кто легко сдается. На работе будет немало дел, и придется вспомнить о дисциплине. Не участвуйте в спорах — вы сегодня слишком эмоциональны для этого. Вечером позвольте себе расслабиться за любимым фильмом или книгой.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня будет везти на приятные новости, особенно из профессиональной сферы. Астрологи прогнозируют возможность получить похвалу от руководства или поддержку коллег. Вечер идеально подходит для романтической встречи или даже для мечтаний о будущем.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов день будет непростым — много задач, много людей, много шума. Но именно в этом хаосе вы найдете новые идеи. Главное — не забывайте о здоровье: не допускайте переутомления. Вечером постарайтесь побыть в одиночестве или в компании тех, кто вас успокаивает.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам этот четверг, 24 апреля, принесет настоящую эмоциональную бомбу, которая может внезапно взорваться. Вы сегодня очень чувствительны, поэтому любое слово может либо окрылить, либо поразить. Избегайте конфликтов и не ввязывайтесь в чужие проблемы. Лучше всего уделите время творчеству: рисуйте, слушайте музыку, пишите что-то для души. Вечером возможны романтические сюрпризы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Луна в Рыбах призывает вас быть ласковее, внимательнее к другим. На работе могут возникнуть недоразумения — сохраняйте достоинство, не поддавайтесь на провокации. Вечер подарит возможность почувствовать настоящую близость с теми, кого любите.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам день обещает активность и одновременно беспокойство. Вы будете чувствовать, будто кто-то постоянно что-то требует. Рабочие дела поглощают время, и хочется сбежать на отдых. Но собранность — ваш козырь. Не начинайте новых проектов, лучше завершите то, что уже начали. Вечером — хорошее время для спокойного чаепития с семьей или старым другом.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весы захотят почувствовать красоту во всем — и в словах, и в людях, и даже в звуках. Но окружающий мир может не соответствовать этим ожиданиям. Не раздражайтесь, если что-то идет не по плану. Астрологи советуют обратить внимание на здоровье — возможна легкая слабость. Вечером позвольте себе эстетическое наслаждение — хорошая музыка или фильм с глубоким смыслом поднимет настроение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов день эмоционально мощный. Вас может тянуть к мистике, философским размышлениям, поиску более глубоких смыслов. Работа принесет интересные идеи, хотя и потребует концентрации. Есть риск конфликта, если кто-то заденет ваше самолюбие — лучше отступить. Вечером возможно настоящее романтическое приключение или неожиданное признание.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцы могут ощущать легкий энергетический спад. Кажется, будто мир стал слишком медленным и размытым. Не торопите события. Астрологи советуют, если что-то не складывается — значит, сейчас не время. Хорошо прислушаться к себе и заняться чем-то душевным. Вечером захочется побыть в тишине, возможно, посмотреть старый любимый фильм.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам день принесет немало рутинной работы, но и шанс проявить себя. Особенно, если вы работаете с цифрами, документами или в области, где важна точность. Избегайте финансовых рисков. А вот вечером — самое время для теплых семейных встреч. Ваши родные сегодня особенно нуждаются в вашем внимании.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут неожиданно погрузиться в воспоминания или мечты о будущем. Луна в Рыбах пробуждает сентиментальность, а 26-й лунный день — нервозность. Осторожно с коллегами: не все поймут вашу тонкость натуры. Вечером захочется сделать что-то творческое — рисунок, стихотворение или просто коллаж из фотографий.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня — словно антенны, улавливающие все тонкое, светлое и трепетное. Но это также день, когда вас легко обидеть. Постарайтесь избегать энергетических вампиров и людей, снижающих ваше настроение. Сосредоточьтесь на творчестве и общении с близкими. Вечер принесет вдохновение, а возможно, и волшебную неожиданность в любви.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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