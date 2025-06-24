Гороскоп на 24 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 червня, нас чекає непростий день — 29-ма місячна доба та спадний Місяць у знаку Близнюки. У повітрі витає вся зібрана за місяць темна енергія. Але саме зараз вона піддається очищенню: хто зможе тримати рівновагу, уникати негативу та не піддаватися емоціям — отримає силу. Астрологи радять знакам Зодіаку бути максимально уважними: будь-які труднощі цього вівторка — це не покарання, а знак, що ви очищуєте свій шлях.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 24 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам буде непросто. День затягує у вир дрібниць, термінових справ і несподіваних розмов. Ваш день буде активним, але втомливим. Астрологи радять уникати поспіху та не приймати імпульсивних рішень. Увечері відчується втома, але також з'явиться шанс на душевну розмову з близькими.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців 24 червня — день карми. Якщо останнім часом ви сумлінно працювали, на вас чекає справжній сюрприз. Однак якщо діяли не зовсім чесно — можуть виникнути проблеми. Варто зайнятися фінансовими питаннями, але не витрачати гроші на забаганки. Вечір найкраще провести на самоті або в компанії надійної людини.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків день сповнений енергії, але й ризиків. Місяць у вашому знаку підсилює емоційність, а також бажання бути скрізь і всюди. Можна наробити помилок, особливо у стосунках з оточенням. Уникайте маніпуляцій, порожніх обіцянок і сумнівних зустрічей. Вечір краще провести тихо, на самоті.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам варто сповільнити темп. Місяць закликає до внутрішньої тиші та переосмислення. Не приймайте все надто близько до серця — емоції будуть накочувати хвилями, але це все — поверхневе. Робота вимагатиме уваги, а організм — відпочинку. Ввечері дозвольте собі розслабитися та зробити щось, що любите найбільше.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вівторок, 24 червня, для Левів стане викликом. У роботі — безліч дрібних справ, дзвінків, листів. Відчуєте себе диригентом оркестру без партитури. У другій половині дня можливий контакт із людиною з минулого. Вечір обіцяє натхнення або навіть пристрасть — дозвольте собі трохи романтики.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні на межі — хочеться все розпланувати, а день буде як на гойдалках. Несподівані зміни планів, новини або чутки можуть вибити з колії. Не варто все контролювати. Прийміть ситуацію такою, як є. Вечір краще присвятити спокійній прогулянці, подихати свіжим повітрям, обмежити гаджети.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам день принесе спілкування — його буде надміру. Колективні наради, зустрічі, розмови — усе може видаватися корисним, але лиш частина матиме справжню цінність. Астрологи радять уникати розмов та флірту з тими, хто має погану енергетику. Увечері присвятіть час собі, ванна з сіллю або ароматичні трави принесуть полегшення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Скорпіони будуть гостро відчувати світло і тінь. Хтось з представників цього знаку Зодіаку може згадати старі образи, а хтось — навпаки, відчує співчуття та викаже підтримку. У роботі — сплеск ідей, але не всі варто реалізовувати. Ввечері ви можете усвідомити щось дійсно важливе.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День обіцяє бути метушливим, але продуктивним. Якщо не дозволите собі розпорошитися, досягнете багато. Можливі приємні новини з роботи або від друзів. Астрологи застерігають: не реагуйте надто емоційно — сьогодні легко зіпсувати стосунки через дрібниці. Увечері може виникнути сильне бажання відволіктися на щось легке — фільм або романтична зустріч.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам вівторок, 24 червня, дасть шанс на очищення через справи. Займіться прибиранням, розбором документів, позбавленням від зайвого. День може бути важким морально, але це шанс відсіяти фальш. Ввечері важливо не залишатися наодинці з тяжкими думками. Краще прогулянка або тиха зустріч із другом.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям день подарує несподівані зустрічі, нові знайомства або приємну переписку. Ви відкриті світу, але пам’ятайте про енергетичний фон дня — не кожен контакт несе світло. Варто уникати перепалок у соцмережах і суперечок на роботі. Увечері добре зайнятися чимось творчим або присвятити час хобі.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб вівторок буде днем пробудження. Можливі раптові інсайти, навіть у снах. Астрологи кажуть: звертайте увагу на дрібниці — у них сьогодні закладена істина. Робочий день мине стабільно, але захочеться більше — глибини, щирості. Увечері не закривайтеся — комусь із близьких дуже потрібна ваша підтримка.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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