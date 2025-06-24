Гороскоп на 24 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июня, нас ждет непростой день — 29-е лунные сутки и убывающая Луна в знаке Близнецы. В воздухе витает вся собранная за месяц темная энергия. Но именно сейчас она поддается очищению: кто сможет держать равновесие, избегать негатива и не поддаваться эмоциям — получит силу. Астрологи советуют знакам Зодиака быть максимально внимательными: любые трудности в этот вторник — это не наказание, а знак, что вы очищаете свой путь.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 24 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам будет непросто. День затягивает в водоворот мелочей, срочных дел и неожиданных разговоров. Ваш день будет активным, но утомительным. Астрологи советуют избегать спешки и не принимать импульсивных решений. Вечером почувствуется усталость, но также появится шанс на душевный разговор с близкими.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов 24 июня — день кармы. Если в последнее время вы добросовестно трудились, вас ждет настоящий сюрприз. Однако если действовали не совсем честно — могут возникнуть проблемы. Стоит заняться финансовыми вопросами, но не тратить деньги на прихоти. Вечер лучше всего провести в одиночестве или в компании надежного человека.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов день полон энергии, но и рисков. Луна в вашем знаке усиливает эмоциональность, а также желание быть везде и всюду. Можно наделать ошибок, особенно в отношениях с окружающими. Избегайте манипуляций, пустых обещаний и сомнительных встреч. Вечер лучше провести тихо, в уединении.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам стоит замедлить темп. Луна призывает к внутренней тишине и переосмыслению. Не принимайте все слишком близко к сердцу — эмоции будут накатывать волнами, но это все — поверхностное. Работа будет требовать внимания, а организм — отдыха. Вечером позвольте себе расслабиться и сделать что-то, что любите больше всего.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вторник, 24 июня, для Львов станет вызовом. В работе — множество мелких дел, звонков, писем. Почувствуете себя дирижером оркестра без партитуры. Во второй половине дня возможен контакт с человеком из прошлого. Вечер обещает вдохновение или даже страсть — позвольте себе немного романтики.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня на грани — хочется все распланировать, а день будет как на качелях. Неожиданные изменения планов, новости или слухи могут выбить из колеи. Не стоит все контролировать. Примите ситуацию такой, как есть. Вечер лучше посвятить спокойной прогулке, подышать свежим воздухом, ограничить гаджеты.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам день принесет общение — его будет в избытке. Коллективные совещания, встречи, разговоры — все может казаться полезным, но лишь часть будет иметь настоящую ценность. Астрологи советуют избегать разговоров и флирта с теми, кто имеет плохую энергетику. Вечером посвятите время себе, ванна с солью или ароматические травы принесут облегчение.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионы будут остро чувствовать свет и тень. Кто-то из представителей этого знака Зодиака может вспомнить старые обиды, а кто-то — наоборот, почувствует сочувствие и окажет поддержку. В работе — всплеск идей, но не все стоит реализовывать. Вечером вы можете осознать что-то действительно важное.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День обещает быть суетливым, но продуктивным. Если не позволите себе распылиться, добьетесь многого. Возможны приятные новости с работы или от друзей. Астрологи предостерегают: не реагируйте слишком эмоционально — сегодня легко испортить отношения по пустякам. Вечером может возникнуть сильное желание отвлечься на что-то легкое — фильм или романтическая встреча.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам вторник, 24 июня, даст шанс на очищение через дела. Займитесь уборкой, разбором документов, избавлением от лишнего. День может быть тяжелым морально, но это шанс отсеять фальшь. Вечером важно не оставаться наедине с тягостными мыслями. Лучше прогулка или тихая встреча с другом.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям день подарит неожиданные встречи, новые знакомства или приятную переписку. Вы открыты миру, но помните об энергетическом фоне дня — не каждый контакт несет свет. Стоит избегать перепалок в соцсетях и споров на работе. Вечером хорошо заняться чем-то творческим или посвятить время хобби.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб вторник будет днем пробуждения. Возможны внезапные инсайты, даже во снах. Астрологи говорят: обращайте внимание на мелочи — в них сегодня заложена истина. Рабочий день пройдет стабильно, но захочется больше — глубины, искренности. Вечером не закрывайтесь — кому-то из близких очень нужна ваша поддержка.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, каких знаков Зодиака ожидает успех с 23 по 29 июня.

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