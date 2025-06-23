Гороскоп на 23 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 23 червня, відкриває тиждень із надзвичайно насиченою астрологічною атмосферою. Сьогодні — 28-ма місячна доба, яка спонукає до внутрішнього прозріння, споглядання та духовного оновлення. Спадний Місяць перебуває у знаку Близнюків, що посилює потребу в русі, спілкуванні та пошуку нових вражень. Як стверджують астрологи, у цей час ми емоційно відкриті, але водночас схильні до імпульсивних дій і поверхневих рішень. Варто уникати марних витрат, сумнівних знайомств і поспішних вчинків.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 23 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни сповнені енергії, але вам буде непросто сконцентруватися на чомусь одному. Робочий день почнеться з невеликих справ, які можуть затягнутись. Астрологи радять зосередитися і не розпорошуватися. Увечері корисною буде прогулянка або зустріч з другом — це поверне внутрішню рівновагу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні можуть відчути легкий спад енергії — понеділок дається нелегко. Можливі затримки або дрібні негаразди на роботі. Не поспішайте вирішувати все одразу — дійте поступово. День гарний для внутрішнього аналізу, наведення ладу в особистих справах. Увечері захочеться тиші та спокою — створіть собі простір для відновлення сил.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні вистачатиме сили, натхнення та креативності. Понеділок принесе важливі новини, цікаві знайомства або приємну зустріч. Проте варто уникати зайвої балаканини — не всі теми варто відкривати. Увечері можливий сплеск емоцій, пов'язаних із коханням або спогадами.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні дуже чутливі до емоцій інших людей. Це гарний день для творчості, духовних практик, читання або роботи з підсвідомістю. Уникайте токсичного спілкування — воно вибиває з рівноваги. Астрологи радять обережно ставитися до покупок — є ризик витратити гроші на непотрібне. Вечір подарує відчуття вдячності за те, що маєте.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви будуть у центрі уваги. Ви приваблюєте до себе людей, і цей понеділок, 23 червня, відкриває можливості для нових проєктів або романтичних пригод. Успіх можливий у командній роботі, тож не ізолюйтеся. Але не все так легко — можуть виникнути розбіжності через дрібниці. Вечір ідеальний для кіно або музики.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам понеділок принесе потребу впорядкувати життя. День буде продуктивним, особливо якщо не намагатися обійняти неосяжне. Не дозволяйте іншим відволікати вас від головного. Це ідеальний час для самоаналізу, наведення ладу в паперах чи думках. Вечір варто присвятити відпочинку та відновленню.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У Терезів день сповнений комунікації, але не вся вона буде корисною. Вас можуть затягнути в плітки або безглузді суперечки — уникайте цього. Понеділок підходить для легких справ, нетривалих поїздок, оновлення думок. Астрологи радять спробувати щось нове. Ввечері буде гарний шанс поговорити з близькою людиною про важливе.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть зіштовхнутися з внутрішнім неспокоєм. Робота вимагає уваги, але думки постійно витають десь інде. Цей час підходить для роботи з емоціями, самоаналізу та закриття старих питань. Увечері захочеться усамітнення — не відмовляйте собі в цьому.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці будуть особливо активні сьогодні, але понеділок, 23 червня, може принести багато дрібних турбот. Ви схильні хапатися за все і відразу — спробуйте вибрати один напрямок. Добре йдуть справи, пов'язані з документами, поїздками, навчанням. Вечір змусить серце битися частіше.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні варто звернути увагу на здоров'я — можливі сигнали втоми чи зниження тонусу. Робочий день обіцяє бути насиченим, але без особливих проривів. Не розпилюйтесь на зайве, не витрачайте енергію на безсенсовні розмови. Вечір сприятливий для тиші, водних процедур або йоги.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні можуть очікувати несподіваний сплеск натхнення. День підходить для творчості, нових починань і навіть легких авантюр. Але обережно з поспішними рішеннями — ваш розум швидкий, а серце сьогодні надто довірливе. Астрологи кажуть: ввечері можливий сюрприз або приємне зізнання.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам важливо не замикатися у собі. День ідеальний для медитації, аналізу снів або роботи над собою. Ви можете відчути, що щось важливе "прояснюється". Не втрачайте можливість поговорити з тим, кому довіряєте. Вечір може подарувати дуже душевний момент.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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