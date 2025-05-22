Гороскоп на сьогодні, 22 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 травня, нас чекає досить чуттєвий і неоднозначний день. Спадний Місяць перебуває у мрійливому знаку Риби, загострюючі інтуїцію та підвищуючі емоційність. Водночас 26-та місячна доба може спровокувати дратівливість, гординю й навіть конфлікти на рівному місці. Тому усім знакам Зодіаку астрологи радять бути обережними у спілкуванні, не піддаватися на провокації та не починати нові справи. Краще присвятити цей період внутрішньому світу, творчості та теплим розмовам із близькими.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 22 травня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на четвер, 22 травня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам доведеться активно включитися в робочі процеси. Багато задач, кілька термінових дзвінків і невеличкий стрес можуть трохи вибити з колії. Але ви впораєтеся. Астрологи радять уникати суперечок із колегами. Увечері відпочиньте з музикою або фільмом, що торкає душу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день принесе неочікувану похвалу або приємну звістку, пов'язану з роботою. Сьогодні варто довіряти інтуїції — вона вас не підведе. Є шанс отримати невеликий прибуток, але великі покупки краще відкласти. Вечір вдалий для романтики — подаруйте коханій людині трохи ніжності.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З самого ранку ви можете відчути нестачу енергії. Робота буде просуватися повільно, а думки плутатимуться. Головне — не тиснути на себе та не намагатися встигнути все й одразу. Зберігайте спокій та робіть все по-черзі. Увечері дозвольте собі відключитись від усього: тиша, свічки, чай — ваш рецепт балансу.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей четвер, 22 травня, буде наповнений емоціями, але це швидше добре, ніж погано. Місяць у Рибах робить вас особливо чутливими до краси, музики, любові. Сьогодні можливі романтичні моменти, несподівані визнання або теплі слова від дорогих людей. Але будьте обережними: не вступайте у конфлікти. Вечір краще провести з близькими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вам сьогодні доведеться тримати себе в руках. Четвер може принести сварки на рівному місці. Не дозволяйте гордині керувати вашими словами та діями. Робочий день буде напруженим, але ввечері з'явиться шанс на емоційне перезавантаження — головне, щоб поруч були "свої" люди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні астрологи радять вам зосередитись на власному здоров'ї. Можете відчути втому або пригнічення — це сигнал зробити паузу. Уникайте нових задач і контактів з людьми, що виводять вас з рівноваги. Краще завершити старі справи. Увечері добре зайнятись чимось медитативним — рукоділлям, малюванням або читанням поезії.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для вас цей четвер, 22 травня, може виявитися натхненним. Хоч день і непростий, але ви легко вловлюєте приховані сигнали світу. Займіться творчістю, креативними задачами або просто мрійте. Зірки підтримують вас у всьому, що стосується краси й естетики. А ось фінанси краще не чіпати.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день принесе несподівані новини. Можливо, з'явиться новий напрямок у роботі або цікава пропозиція. Але не поспішайте приймати рішення варто усе обдумати на холодну голову. Не давайте емоціям керувати діями. Увечері відчуєте потребу в душевному теплі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам знадобиться вся ваша мудрість і витримка. День може бути повним викликів — хтось скасовує плани, хтось дратує, хтось критикує. Астрологи кажуть: не варто все брати близько до серця. Краще зосередитись на тому, що приносить задоволення. Вечір — час для гарної музики, вина та мрій.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваша дисциплінованість сьогодні буде дуже доречною. Багато справ накопичилось, і саме ви зможете розгребти цей завал. Уникайте фінансових ризиків — 26-та місячна доба не сприятлива для грошових операцій. Можлива втома, тож не плануйте нічого важливого на вечір — краще просто відпочиньте у тиші.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День почнеться спокійно, але вже ближче до обіду можливі емоційні гойдалки. Ви можете відчути сильне бажання все кинути й втекти на край світу. Не робіть різких кроків — це просто настрій. Сьогодні ідеально підійде творчість, фільми, що чіпляють за душу, або задушевні розмови. Ввечері можливий несподіваний романтичний момент.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні емоційність зашкалює, але водночас інтуїція надзвичайно точна. Ви відчуєте, як Всесвіт говорить з вами мовою знаків. Не варто перевантажувати себе роботою — все вдасться, якщо підійти до справ із любов'ю. Увечері можливі приємні зустрічі, роздуми або навіть невелике диво.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку матиме успіх цього тижня з 19 по 25 травня.

Нагадаємо, ми писали, якому знаку Зодіаку слід контролювати витрати до 25 травня.

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку кінець травня 2025 року принесе неочікувані зміни.