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Головна Свята Гороскоп на 22 травня: Тельцям — приємна звістка, Ракам — емоції

Гороскоп на 22 травня: Тельцям — приємна звістка, Ракам — емоції

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Дата публікації: 22 травня 2025 04:45
Гороскоп на сьогодні, 22 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 травня, нас чекає досить чуттєвий і неоднозначний день. Спадний Місяць перебуває у мрійливому знаку Риби, загострюючі інтуїцію та підвищуючі емоційність. Водночас 26-та місячна доба може спровокувати дратівливість, гординю й навіть конфлікти на рівному місці. Тому усім знакам Зодіаку астрологи радять бути обережними у спілкуванні, не піддаватися на провокації та не починати нові справи. Краще присвятити цей період внутрішньому світу, творчості та теплим розмовам із близькими.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 22 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні вам доведеться активно включитися в робочі процеси. Багато задач, кілька термінових дзвінків і невеличкий стрес можуть трохи вибити з колії. Але ви впораєтеся. Астрологи радять уникати суперечок із колегами. Увечері відпочиньте з музикою або фільмом, що торкає душу.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день принесе неочікувану похвалу або приємну звістку, пов'язану з роботою. Сьогодні варто довіряти інтуїції — вона вас не підведе. Є шанс отримати невеликий прибуток, але великі покупки краще відкласти. Вечір вдалий для романтики — подаруйте коханій людині трохи ніжності.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З самого ранку ви можете відчути нестачу енергії. Робота буде просуватися повільно, а думки плутатимуться. Головне — не тиснути на себе та не намагатися встигнути все й одразу. Зберігайте спокій та робіть все по-черзі. Увечері дозвольте собі відключитись від усього: тиша, свічки, чай — ваш рецепт балансу.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей четвер, 22 травня, буде наповнений емоціями, але це швидше добре, ніж погано. Місяць у Рибах робить вас особливо чутливими до краси, музики, любові. Сьогодні можливі романтичні моменти, несподівані визнання або теплі слова від дорогих людей. Але будьте обережними: не вступайте у конфлікти. Вечір краще провести з близькими.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вам сьогодні доведеться тримати себе в руках. Четвер може принести сварки на рівному місці. Не дозволяйте гордині керувати вашими словами та діями. Робочий день буде напруженим, але ввечері з'явиться шанс на емоційне перезавантаження — головне, щоб поруч були "свої" люди.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні астрологи радять вам зосередитись на власному здоров'ї. Можете відчути втому або пригнічення — це сигнал зробити паузу. Уникайте нових задач і контактів з людьми, що виводять вас з рівноваги. Краще завершити старі справи. Увечері добре зайнятись чимось медитативним — рукоділлям, малюванням або читанням поезії.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для вас цей четвер, 22 травня, може виявитися натхненним. Хоч день і непростий, але ви легко вловлюєте приховані сигнали світу. Займіться творчістю, креативними задачами або просто мрійте. Зірки підтримують вас у всьому, що стосується краси й естетики. А ось фінанси краще не чіпати.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день принесе несподівані новини. Можливо, з'явиться новий напрямок у роботі або цікава пропозиція. Але не поспішайте приймати рішення варто усе обдумати на холодну голову. Не давайте емоціям керувати діями. Увечері відчуєте потребу в душевному теплі.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам знадобиться вся ваша мудрість і витримка. День може бути повним викликів — хтось скасовує плани, хтось дратує, хтось критикує. Астрологи кажуть: не варто все брати близько до серця. Краще зосередитись на тому, що приносить задоволення. Вечір — час для гарної музики, вина та мрій.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваша дисциплінованість сьогодні буде дуже доречною. Багато справ накопичилось, і саме ви зможете розгребти цей завал. Уникайте фінансових ризиків — 26-та місячна доба не сприятлива для грошових операцій. Можлива втома, тож не плануйте нічого важливого на вечір — краще просто відпочиньте у тиші.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День почнеться спокійно, але вже ближче до обіду можливі емоційні гойдалки. Ви можете відчути сильне бажання все кинути й втекти на край світу. Не робіть різких кроків — це просто настрій. Сьогодні ідеально підійде творчість, фільми, що чіпляють за душу, або задушевні розмови. Ввечері можливий несподіваний романтичний момент.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні емоційність зашкалює, але водночас інтуїція надзвичайно точна. Ви відчуєте, як Всесвіт говорить з вами мовою знаків. Не варто перевантажувати себе роботою — все вдасться, якщо підійти до справ із любов'ю. Увечері можливі приємні зустрічі, роздуми або навіть невелике диво.

 

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку матиме успіх цього тижня з 19 по 25 травня.

Нагадаємо, ми писали, якому знаку Зодіаку слід контролювати витрати до 25 травня.

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку кінець травня 2025 року принесе неочікувані зміни.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 22 травня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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