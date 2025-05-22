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Гороскоп на 22 мая: Тельцам — приятное известие, Ракам — эмоции

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Дата публикации 22 мая 2025 04:45
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 22 мая, нас ждет довольно чувственный и неоднозначный день. Луна находится в мечтательном знаке Рыбы, обостряя интуицию и повышая эмоциональность. В то же время 26-е лунные сутки могут спровоцировать раздражительность, гордыню и даже конфликты на ровном месте. Поэтому всем знакам Зодиака астрологи советуют быть осторожными в общении, не поддаваться на провокации и не начинать новые дела. Лучше посвятить этот период внутреннему миру, творчеству и теплым разговорам с близкими.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 22 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам придется активно включиться в рабочие процессы. Много задач, несколько срочных звонков и небольшой стресс могут немного выбить из колеи. Но вы справитесь с этим. Астрологи советуют избегать споров с коллегами. Вечером отдохните с музыкой или фильмом, который трогает душу.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день принесет неожиданную похвалу или приятное известие, связанное с работой. Сегодня стоит доверять интуиции — она вас не подведет. Есть шанс получить небольшую прибыль, но крупные покупки лучше отложить. Вечер удачен для романтики — подарите любимому человеку немного нежности.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

С самого утра вы можете ощутить нехватку энергии. Работа будет продвигаться медленно, а мысли будут путаться. Главное — не давить на себя и не пытаться успеть все и сразу. Сохраняйте спокойствие и делайте все по очереди. Вечером позвольте себе отключиться от всего: тишина, свечи, чай — ваш рецепт баланса.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот четверг, 22 мая, будет наполнен эмоциями, но это скорее хорошо, чем плохо. Луна в Рыбах делает вас особенно чувствительными к красоте, музыке, любви. Сегодня возможны романтические моменты, неожиданные признания или теплые слова от дорогих людей. Но будьте осторожны: не вступайте в конфликты. Вечер лучше провести с близкими.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вам сегодня придется держать себя в руках. Четверг может принести ссоры на ровном месте. Не позволяйте гордыне управлять вашими словами и действиями. Рабочий день будет напряженным, но вечером появится шанс на эмоциональную перезагрузку — главное, чтобы рядом были "свои" люди.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня астрологи советуют вам сосредоточиться на собственном здоровье. Можете почувствовать усталость или угнетение — это сигнал сделать паузу. Избегайте новых задач и контактов с людьми, которые выводят вас из равновесия. Лучше завершить старые дела. Вечером хорошо заняться чем-то медитативным — рукоделием, рисованием или чтением поэзии.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас этот четверг, 22 мая, может оказаться вдохновляющим. Хоть день и непростой, но вы легко улавливаете скрытые сигналы мира. Займитесь творчеством, креативными задачами или просто мечтайте. Звезды поддерживают вас во всем, что касается красоты и эстетики. А вот финансы лучше не трогать.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день принесет неожиданные новости. Возможно, появится новое направление в работе или интересное предложение. Но не спешите принимать решения, стоит все обдумать на холодную голову. Не давайте эмоциям руководить действиями. Вечером почувствуете потребность в душевном тепле.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понадобится вся ваша мудрость и выдержка. День может быть полным вызовов — кто-то отменяет планы, кто-то раздражает, кто-то критикует. Астрологи говорят: не стоит все принимать близко к сердцу. Лучше сосредоточиться на том, что приносит удовольствие. Вечер — время для хорошей музыки, вина и мечтаний.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша дисциплинированность сегодня будет очень кстати. Много дел накопилось, и именно вы сможете разгрести этот завал. Избегайте финансовых рисков — 26-е лунные сутки не благоприятны для денежных операций. Возможна усталость, поэтому не планируйте ничего важного на вечер — лучше просто отдохните в тишине.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День начнется спокойно, но уже ближе к обеду возможны эмоциональные качели. Вы можете почувствовать сильное желание все бросить и убежать на край света. Не делайте резких шагов — это просто настроение. Сегодня идеально подойдет творчество, фильмы, цепляющие за душу, или задушевные разговоры. Вечером возможен неожиданный романтический момент.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня эмоциональность зашкаливает, но в то же время интуиция чрезвычайно точна. Вы почувствуете, как Вселенная говорит с вами на языке знаков. Не стоит перегружать себя работой — все удастся, если подойти к делам с любовью. Вечером возможны приятные встречи, размышления или даже небольшое чудо.

 

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака будет иметь успех на этой неделе с 19 по 25 мая.

Напомним, мы писали, какому знаку Зодиака следует контролировать расходы до 25 мая.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака конец мая 2025 года принесет неожиданные изменения.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 22 мая
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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