Гороскоп на сегодня, 22 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 22 мая, нас ждет довольно чувственный и неоднозначный день. Луна находится в мечтательном знаке Рыбы, обостряя интуицию и повышая эмоциональность. В то же время 26-е лунные сутки могут спровоцировать раздражительность, гордыню и даже конфликты на ровном месте. Поэтому всем знакам Зодиака астрологи советуют быть осторожными в общении, не поддаваться на провокации и не начинать новые дела. Лучше посвятить этот период внутреннему миру, творчеству и теплым разговорам с близкими.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 22 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам придется активно включиться в рабочие процессы. Много задач, несколько срочных звонков и небольшой стресс могут немного выбить из колеи. Но вы справитесь с этим. Астрологи советуют избегать споров с коллегами. Вечером отдохните с музыкой или фильмом, который трогает душу.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день принесет неожиданную похвалу или приятное известие, связанное с работой. Сегодня стоит доверять интуиции — она вас не подведет. Есть шанс получить небольшую прибыль, но крупные покупки лучше отложить. Вечер удачен для романтики — подарите любимому человеку немного нежности.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

С самого утра вы можете ощутить нехватку энергии. Работа будет продвигаться медленно, а мысли будут путаться. Главное — не давить на себя и не пытаться успеть все и сразу. Сохраняйте спокойствие и делайте все по очереди. Вечером позвольте себе отключиться от всего: тишина, свечи, чай — ваш рецепт баланса.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот четверг, 22 мая, будет наполнен эмоциями, но это скорее хорошо, чем плохо. Луна в Рыбах делает вас особенно чувствительными к красоте, музыке, любви. Сегодня возможны романтические моменты, неожиданные признания или теплые слова от дорогих людей. Но будьте осторожны: не вступайте в конфликты. Вечер лучше провести с близкими.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вам сегодня придется держать себя в руках. Четверг может принести ссоры на ровном месте. Не позволяйте гордыне управлять вашими словами и действиями. Рабочий день будет напряженным, но вечером появится шанс на эмоциональную перезагрузку — главное, чтобы рядом были "свои" люди.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня астрологи советуют вам сосредоточиться на собственном здоровье. Можете почувствовать усталость или угнетение — это сигнал сделать паузу. Избегайте новых задач и контактов с людьми, которые выводят вас из равновесия. Лучше завершить старые дела. Вечером хорошо заняться чем-то медитативным — рукоделием, рисованием или чтением поэзии.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас этот четверг, 22 мая, может оказаться вдохновляющим. Хоть день и непростой, но вы легко улавливаете скрытые сигналы мира. Займитесь творчеством, креативными задачами или просто мечтайте. Звезды поддерживают вас во всем, что касается красоты и эстетики. А вот финансы лучше не трогать.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день принесет неожиданные новости. Возможно, появится новое направление в работе или интересное предложение. Но не спешите принимать решения, стоит все обдумать на холодную голову. Не давайте эмоциям руководить действиями. Вечером почувствуете потребность в душевном тепле.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понадобится вся ваша мудрость и выдержка. День может быть полным вызовов — кто-то отменяет планы, кто-то раздражает, кто-то критикует. Астрологи говорят: не стоит все принимать близко к сердцу. Лучше сосредоточиться на том, что приносит удовольствие. Вечер — время для хорошей музыки, вина и мечтаний.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша дисциплинированность сегодня будет очень кстати. Много дел накопилось, и именно вы сможете разгрести этот завал. Избегайте финансовых рисков — 26-е лунные сутки не благоприятны для денежных операций. Возможна усталость, поэтому не планируйте ничего важного на вечер — лучше просто отдохните в тишине.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День начнется спокойно, но уже ближе к обеду возможны эмоциональные качели. Вы можете почувствовать сильное желание все бросить и убежать на край света. Не делайте резких шагов — это просто настроение. Сегодня идеально подойдет творчество, фильмы, цепляющие за душу, или задушевные разговоры. Вечером возможен неожиданный романтический момент.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня эмоциональность зашкаливает, но в то же время интуиция чрезвычайно точна. Вы почувствуете, как Вселенная говорит с вами на языке знаков. Не стоит перегружать себя работой — все удастся, если подойти к делам с любовью. Вечером возможны приятные встречи, размышления или даже небольшое чудо.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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